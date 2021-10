Porn star gay multiawardisée, DeAngelo Jackson est la vedette d’un thriller sexuel non porno !

Dans un tweet posté le 2 juillet dernier, DeAngelo Jackson nous prévenait qu’il passerait progressivement du porno à des productions grand public. Ses fans lui souhaitaient bonne chance, plusieurs exprimant toutefois de sérieux doutes sur la réussite de son projet. Des acteurs porno qui se sont reconvertis dans le mainstream sont relativement rares. Toutefois il en existe. Alors, pourquoi pas ? D’autant que son projet prend déjà forme avec la série Collar Confessions. Diffusée depuis la semaine dernière sur HereTV, elle est divisée en trois épisodes d’environs 10 minutes chacun. Voici la bande-annonce…

Tirée du roman Collar Confessions: Sharing the Man of God de Dwight O’Neal, la série mêle le thriller au drama. Un pasteur (interprété par Nathaniel J. Ryan) et son mari Quentin (DeAngelo Jackson) sont en proie à de vives tensions. Le religieux n’arrive toujours pas à pardonner à Quentin d’avoir incendié son église dans un accès de jalousie…

À noter que trois noms derrière la caméra, à savoir Dwight O’Neal, Novo Novus Productions et le réalisateur Daniel Armando, furent aussi à l’origine de The Breeding. Ce thriller gay SM fit beaucoup parler de lui. (Lire ici). Peu de temps après avoir fini les tournages, son acteur principal, Marcus Bellamy, avait en effet tué son boyfriend. Des voix s’étaient élevées pour affirmer que le comédien avait tellement été sous l’emprise de son rôle extrême qu’il n’avait plus pu faire la différence entre cinéma et vie privée.