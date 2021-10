Il y a ceux qui font la guerre, d’autres qui font la paix et d’autres encore qui, ce week-end sur Man-X, font l’amour !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 23 octobre à minuit : Blow Me Up! (Bare-Staxus)

Des minets tchèques des plus sexy et des plus fougueux dans des baises en extérieur. Quatre duos sans capote !

Le manplus : Danny Jones est de toute beauté !!!



Felix Jakes intensément en Timmy Williams !

– Photos : Blow Me Up! / Bare-Staxus



Josh Evans passionnément en Nick Fox !

– Photos : Blow Me Up! / Bare-Staxus



Josh Gambo implacablement en Conor Davis !

– Photos : Blow Me Up! / Bare-Staxus



Danny Jones profondément en Joel Tamir !

– Photos : Blow Me Up! / Bare-Staxus

Dimanche 24 octobre à minuit : Reenlisted 12 (ActiveDuty)

De jeunes ex-militaires ou futurs engagés ne voient aucun de problèmes à se donner du plaisir entre hétéros !

Le manplus : Ricky Stance ! Sa cicatrice accentue sa virilité déjà exacerbée par sa très grosse bite !



Voici le binôme sexe Matthew Reeves / Dante ! Matthew suggère une pipe. Dante n’hésite pas à se pencher et à prendre dans sa bouche la bite de plus en plus grosse de Matthew. Celui-ci lui rend la pareille. Dante se met ensuite à quatre pattes sur le canapé. Son cul offert est un appel à la pénétration !!!…

– Photos : Reenlisted 12 / ActiveDuty

Jake Gray et Johnny se rencontrent pour la première fois. Après une brève conversation, ils se désapent, ne gardant sur eux que leur slip. Johnny est le premier à exhiber sa bite. Jake ouvre alors la bouche pour la pomper. La réciprocité est de mise. Puis le cul serré de Jake endure les vigoureux coups de reins de Johnny !

– Photos : Reenlisted 12 / ActiveDuty

Après un échange de plaisanteries salaces, Ricky Stance et Jesse Prather (alias Scott Millie) trouvent ce qu’ils sont venus chercher : de la bite !!! Scott est sucé par Ricky et vice-versa. WOW! La bite de Ricky est particulièrement grosse et alléchante. C’est Ricky d’ailleurs qui fort de sa queue massue baise Jesse !

– Photos : Reenlisted 12 / ActiveDuty

Craig Cameron, 25 ans, aime la vie nocturne et va dans les clubs autant qu’il le peut quand il n’est pas au club de sport pour travailler son corps musclé. Il est facile à vivre…

– Photos : Reenlisted 12 / ActiveDuty

