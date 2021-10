Devenir riche, c’est aussi agréable et facile que sex-taper ! Foi du power bottom Sean Austin et de sa sœur Daisy Drew !!!

Quel revenu tirent toutes ces personnes qui postent leurs sex-tapes sur des plateformes de contenus pour adultes ? Cela dépend évidemment du nombre de souscripteurs par mois. Mais de là à imaginer le montant que vient de révéler un article du média britannique LADBible, nous ne pouvons qu’être S.T.U.P.É.F.A.I.T.S…

Originaires de Glasgow, Écosse, Daisy Drew, 24 ans, et son frère, Sean Austin, 29 ans, engrangent annuellement trois millions de dollars ! 3 000 000 $ !! C’est É.N.O.R.M.E. Sachant que Daisy gagne 200 000 $ par mois, la répartition se calcule ainsi : 2 400 000 $ par an pour elle, et « seulement » 600 000 $ pour lui, les souscripteurs hétéros étant plus nombreux que les gays.

Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, l’article précise bien que le frère, qui est gay, et sa sœur, sex-tapent chacun de leur coté. Il n’y a pas inceste !!! Des recherches sur le Net montrent que Sean s’illustre aussi pour des boîtes de prod comme TimTales et FuckerMate. Quant à la sœur, ses performances semblent se résumer pour l’instant à des solos, des doigtés par une main anonyme et quelques fellations.



L’article mentionne aussi que les deux font profiter de leur richesse leurs parents qui sont fiers d’eux. Sean et Daisy ont ainsi remboursé l’hypothèque de 41 292 $ qui pesait sur la maison familiale. Et ils les pressent à quitter leur emploi à plein temps.

Une question s’impose : Qu’est-ce qu’on attend pour faire de même et aider financièrement nos proches ?