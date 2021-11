FALCON FOREVER s’invite dans le programme de la semaine sur PinkX ! (1er – 7 novembre)

Entre nouveautés et rediffusions, une semaine sur PinkX qui célèbre aussi les 50 ans de FALCON avec des compilations de scènes des années 1970 cultes du légendaire studio…

FOREVER FALCON – Lundi 1er novembre à minuit : The Crotch Watcher (Falcon Studios)

Un couple qui invite un mec pour de la pure baise ; un employé de bureau célibataire en manque de queue à pomper et de cul à tirer ; un professeur qui trouve plus vicelard que lui en la personne de son étudiant à grosse bite.

Le pinkplus : Compilation de scènes sorties chez Falcon Studios en 1976 qui vient illustrer la deuxième partie de notre spécial FOREVER FALCON | 50e anniversaire de FALCON STUDIOS : Premières étapes décisives du futur géant du X gay (1971-1978). On y retrouve notamment Gordon Grant, l’une des premières porn stars de Falcon, ainsi que Michael et Phillip. Serveurs et barmen, ils formaient un vrai couple alors très connu dans le milieu gay de San Francisco. On les surnommait les « Deux David ».

Boyhood Dreams Parts 1 & 2 (1976) – En couple, Michael et Phillip discutent dans un parc lorsque Brian Dexter s’approche d’eux. Les trois se retrouvent dans un appartement pour une baise intensive…

– Photos : The Crotch Watcher / Falcon Studios

The Crotch Watcher Parts 1 & 2 aka Dirty Words (1976) – Beau mâle musclé, Gordon Grant se réveille avec une érection monstrueuse. Il se soulage en souhaitant que la journée va lui apporter des sensations plus fortes. Habillé en costard/cravate et prêt pour aller au travail, Gordon conduit sa décapotable jusqu’à la fameuse tour pyramidale Transamerica de San Francisco. Très vite il s’installe dans une des chiottes des toilettes pour hommes, en se branlant. Un employé ne tarde pas à lui loger sa bite dans la gorge et à enfoutrer sa belle gueule virile. En rentrant chez lui après sa longue journée de labeur, Gordon croise la route du blond Chris Burns. Il l’emmène chez lui et le baise à fond !!!

– Photos : The Crotch Watcher / Falcon Studios

I Will Not Have an Erection in Class (1976) – Jeune étudiant, Larry est réprimandé par son prof pour s’être caressé l’entrejambe pendant les cours : il est obligé d’écrire encore et encore « je n’aurai pas d’érection en classe » sur le tableau noir. N’en pouvant plus, il sort sa bite de son jean. Le prof est conquis ! Trop grosse, trop belle pour ne pas y succomber…

– Photos : The Crotch Watcher / Falcon Studios

FOREVER FALCON – Mardi 2 novembre à minuit : Weekend Lockup (Falcon Studios)

Un week-end torride derrière les barreaux ; deux hommes passionnément amoureux l’un de l’autre ; deux sportifs, un blanc, un métis, en mode solo.

Le pinkplus : Également en écho de la deuxième partie de notre spécial FOREVER FALCON | 50e anniversaire de FALCON STUDIOS, cette autre compilation de scènes sorties chez Falcon entre 1975 et 1977. À nouveau il y a le couple de super baiseurs Michael et Phillip ! Et bien sûr, on retrouve dans un trio cultissime la super star iconique du X gay : le beau, barbu et versatile Al Parker !!!

Allen (1975) – Jeune universitaire chaud avec son fessier derrière son jock-strap, Allen se caresse le corps et se branle avec frénésie !

– Photos : Weekend Lockup / Falcon Studios

Thrust After Thrust (1975) – Amoureux dans la vraie vie, Michael et Phillip se retrouvent dans leur appartement à San Francisco et y font l’amour en toute versatilité.

– Photos : Weekend Lockup / Falcon Studios

Weekend Lockup parts 1 & 2 (1977) – Se branler au bord d’une route apparemment déserte n’était pas une bonne idée : Al Parker se fait surprendre par les deux flics Will Seagers et Steve Taylor. Ils l’arrêtent et le jettent en cellule. Et si finalement c’était l’opportunité pour Al de baiser avec ces mêmes flics !?… 😉

– Photos : Weekend Lockup / Falcon Studios

Mandingo (1976) – Métis a grosse bite, Mandigo se doigte et se masturbe !

– Photos : Weekend Lockup / Falcon Studios

Mercredi 3 novembre à minuit : 7 Minutes In Heaven (Falcon Studios)

« 7 minutes au paradis » est un jeu que les jeunes Américains adorent. La règle est simple : deux personnes sont tirées au sort pour s’enfermer pendant 7 minutes dans un lieu clos et sombre et y faire ce qu’ils veulent. Ici le jeu prend une tournure naturellement hot. Les actifs sont tirés au sort par les passifs pour tester leurs capacités à les faire jouir. Un trio et quatre duos sans capote + Un duo consistant en des anulingus et des fellations.

Le pinkplus : Que de beaux culs !!! Une invitation aux saillies les plus passionnées !!!

Jake Porter fait tellement bander le power bottom Devin Franco que ce dernier ne peut s’empêcher de s’enfoncer également dans le super beau cul de Jake !

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

Colton Reece et Michael Boston ne pensent qu’à se couvrir de baisers, à se lécher de cul et s’adonner à des pipes gourmandes !

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

En manque d’une grosse bite plantée aux tréfonds de son rectum, Michael Boston peut compter sur

le TBM Pierce Paris !…

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

Dakota Payne trouve en Colton Reece le calibre qu’il lui faut !

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

Steven Lee procure un immense plaisir prostatique à Wesley Woods !

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

Devin Franco accueille chaleureusement toutes les bonnes queues qui se présentent à lui : Steven Lee et Dakota Payne le baisent profond ! Devin saura aussi satisfaire Dakota en le tringlant !!!

– Photos : 7 Minutes In Heaven / Falcon Studios

Jeudi 4 novembre à minuit : Nikeurs de Téci 6 (Citébeur)

Nos lascars ont faim et soif de sexe ! Rien ni personne ne peut les arrêter de jouir !!! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting toujours aussi sexe chez Citébeur !!! Et les baises sont si déchirantes qu’on les ressent au plus profond de sa chair !!!

Julien Stark se fait pecho par Tristan Torres, un mec barbu, viril et macho…

– Photos : Nikeurs de Téci 6 / Citébeur

Max le bogoss avait envie d’un bon gros zob expérimenté. Rien de mieux qu’une baise avec Mathieu Ferhati pour ça !

– Photos : Nikeurs de Téci 6 / Citébeur

Juan Florian a ce pouvoir d’attraction que Tex ressent immédiatement. Quand il te regarde avec ses yeux pleins de vice, tu n’es plus qu’un objet sexuel, une proie, un trou…

– Photos : Nikeurs de Téci 6 / Citébeur

Julien Stark avait un besoin vital de se faire casser le cul. Mathieu Ferhati lui sauve la vie !!!

– Photos : Nikeurs de Téci 6 / Citébeur

NOUVEAUTÉ – Vendredi 5 novembre à minuit : Fun Size (Cocky) Boys (CockyBoys)

Suivez les jeunes acteurs du studio avec de belles brutes musclées ! Un trio et trois duos sans capote.

Le pink plus : Le trio ! 1 minet + 2 Mecs virils = SEXE à 100 % !!!

Ace Quinn aime dominer. Benjamin Blue aime être dominé. Les deux sont faits pour tourner ensemble chez CockyBoys ! …

– Photos : Fun Size (Cocky) Boys / CockyBoys

Austin Avery et Tayte Hanson ont pour points communs d’être des voisins, d’avoir un air de ressemblance et d’être très branchés cul entre mecs. Austin est passif. Tayte Hanson sera son actif !…

– Photos : Fun Size (Cocky) Boys / CockyBoys

Le délicieux minet Tannor Reed se partagent entre les bras musclés et les coups de reins virils de Sharok et Brock Banks !

– Photos : Fun Size (Cocky) Boys / CockyBoys

Autre adorable minet US, Avery Jones a pour partenaire de scène Adrian Hart, qui porte la moustache ! Les deux se plaisent et ont beaucoup à partager ! Le très gros sexe d’Adrian peut se loger profond dans la gorge puis dans le cul d’Avery ! …

– Photos : Fun Size (Cocky) Boys / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 6 novembre à minuit : Happy Fuckin’ Birthday Johnny Rapid (NakedSword)

Johnny Rapid est à l’honneur pour une fête d’anniversaire inoubliable !!! En guise de cadeaux : bites, culs, sperme à profusion !!! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Premier film de Johnny Rapid hors de Men dont il fut un exclusif pendant 10 ans. Power bottom surnommé « le petit prince de la double pénétration », Johnny se fait enculeur de première chez NakedSword !!!

Alors que Johnny Rapid retrouve ses amis à Atlanta pour commencer les festivités liées à son anniversaire, deux d’entre eux, Jesse Bolton et Jax Thirio, s’isolent pour satisfaire leurs pulsions. Jesse ne perd pas de temps à faire une gorge profonde et à s’empaler sue le sexe épais de Jax !

– Photos : Happy Fuckin’ Birthday Johnny Rapid / NakedSword

Premier cadeau cul pour l’anniversaire de Johnny Rapid : Apollo Fates !

– Photos : Happy Fuckin’ Birthday Johnny Rapid / NakedSword

Apollo Fates adore plus que tout de se faire sodomiser. Avoir servi de cadeau à Johnny Rapid ne lui suffit pas. Il lui faut aussi la grosse queue de Jax Thirio !!…

– Photos : Happy Fuckin’ Birthday Johnny Rapid / NakedSword

Second cadeau cul pour Johnny Rapid : Jackson Cooper !

– Photos : Happy Fuckin’ Birthday Johnny Rapid / NakedSword

NOUVEAUTÉ – Dimanche 7 novembre à minuit : Warm Up (Ayor Studios)

Bosser dans un club et pouvoir y baiser quand le rideau est baissé, c’est très fantasmant ! La scène, le bar, les WC… Tous les endroits sont parfaits quand les mecs sont canon !!!! Quatre duos sans capote + Un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : La qualité d’images en jette et les mecs aussi !!! Toujours du très bon avec le label tchèque Ayor Studios !!!

Nouvel employé du club, Ethan Beckett est dans les chiottes, devant l’urinoir, prêt à sortir sa queue, quand survient son fringant boss Florian Mraz. Celui-ci est aussi impatient de tirer son coup qu’Ethan de se le faire. Florian a la réputation d’être un super bon coup…

– Photos : Warm Up / Ayor Studios

Simon Best a pris une douche et lorsqu’il sort nu de sa loge, il tombe sur Patrick Lister qui bave sur sa queue…

– Photos : Warm Up / Ayor Studios

Simon Best veut plus que sucer ou être pompé. Il veut qu’une grosse queue lui ramone aussi le derche. Chose faite grâce au barman Tobias Vejvoda !…

– Photos : Warm Up / Ayor Studios



Ethan Beckett n’en a pas fini de se faire baiser. C’est Tobias Vejvoda qui le sodomise sur scène.

– Photos : Warm Up / Ayor Studios

Dans la cuisine du club, le cul de Simon Best est à point pour Olivier Novak !

– Photos : Warm Up / Ayor Studios

