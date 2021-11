On ne devient pas un bon coup par hasard ce week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 6 novembre à minuit : How to Fuck a Boy Raw (Spritzz)

De jeunes mecs inexpérimentés avec juste ce qu’il faut de curiosité et de désir se lancent pour des premières fois !

Le manplus : Que de beaux minous qui nous viennent de la République tchèque mais aussi d’Argentine et de Colombie.



Après une rencontre inopinée dans la rue et un échange de regard lourd de sous-entendu, Pedro Ramos suit Will Kade jusqu’à son appartement. Ils s’embrassent aussitôt, se palpent la bite et se sucent goulument. D’habitude passif, Pedro a pour la première fois envie de sodomiser un mec. Et il s’y appliquera avec savoir-faire. C’est comme s’il avait appris de tous les mecs qui l’avaient bien sauter précédemment !

On apprend toujours de ses amants. Être un super bon coup doit énormément à toutes expériences sexuelles qu’on a eues. Italo Van Newen (le passif) et Daryl (l’actif) n’en doutent pas !!!…

Richard Hicks ne savait pas que son colocataire Vitali Kutcher était aussi ouvert d’esprit… En le surprenant en train de se branler, Richard lui démontre qu’il peut compter sur lui pour l’aider à jouir. Qu’il ne soit pas une fille ne doit surtout pas interférer au besoin naturel de tout mec de se vider !!!

Depuis un certain temps, l’idée de baiser un mec obsède Wilson Nouvak. Cette obsession se transforme heureusement en action grâce à Italo Van Newen. Celui-ci est parfait. Il aime vraiment la bite. Le gros sexe de Wilson ne lui fait pas peur ! Au contraire…

Dimanche 7 novembre à minuit : World Cup Wankers (Sauvage/Staxus)

Nos footeux aiment taper dans le ballon mais pas que… Shorts, grosses bites, Jock-straps, gorges profondes, chaussures à crampon, culs endurants… Tout y est pour notre plus grand plaisir !

Le manplus : Que de bogoss ! Shane Hirch et Yuri Adamov sont particulièrement exquis. Quant au « punk » Alexander Dorch, on a tout aussi envie de le défoncer comme Jace Reed !



Le beau blond Sven Laarson oublie les règles du foot pour se concentrer au plaisir d’avoir avec lui Yuri Adamov et Darko Simic…

Shane Hirch et Yuri Adamov ne sont peut-être pas d’accord pour savoir quelle équipe nationale sud-américaine est la meilleure – le Brésil ou l’Argentine – mais il y a une chose sur laquelle ils peuvent s’entendre et c’est qu’il n’y a rien de plus chaud que ce qui se passe dans les vestiaires, que ce soit avant, après ou même pendant un match !

OK ! Si Jace Reed n’est pas le meilleur footeux qui soit, il suffit qu’Alexander Dorch tire sur son short et libère la bite surdimensionnée que Reed a cachée à l’intérieur pour comprendre qu’il est fait pour trouer ! La bouche et le cul d’Alexander !!!…

Le Brésil et l’Argentine ont une longue rivalité sur le terrain de football. Shane Hirch et Johny Cruz sont toutefois déterminés à rapprocher les deux pays pour un match très amical…

