FOREVER FALCON : Les stars des années 1980 du légendaire studio sont aussi à l’affiche cette semaine sur PinkX ! (8 – 14 novembre)

FOREVER FALCON – Lundi 8 novembre à minuit : Night Flight (Falcon Studios)

Voyager de nuit en avion réserve de belles et très grosses surprises ! Et une fois au sol, les membres de l’équipage ne s’ennuient pas !!!

Le pinkplus : Un classique EXCELLENTISSIME qui aurait pu préfigurer une ligne directrice chez Falcon. À savoir un casting multiethnique représentatif des USA, où blonds caucasiens, bruns latinos, Noirs, etc y auraient été habituels. Il a fallu attendre ces dernières années pour que cela devienne le cas.

Dans les toilettes de l’avion, Buster se masturbe en ayant toutefois oublié de verrouiller la porte. Quand O.G.Johnson ouvre la porte, le « branleur » craint que sa bite à l’air provoque un scandale. Mais non. O.G. sort de son pantalon une bite surdimensionnée. Buster adore !!! Et c’est avec gormandise qu’il se la prend profond dans la gorge puis dans le rectum !!!

Le steward Ron Pearson emmène le passager Mark Miller à l’arrière de l’avion. Il tombe rapidement à genoux pour lui faire une turlute. Et quand Ron ramène Mark à sa place, il finit de le sucer jusqu’à se régaler de son foutre.

O.G. Johnson et Buster sont retournés à leur siège comme si de rien n’était. Mais le steward Melchor les chauffe grave…

À l’aéroport, aux objets trouvés, Leigh Erikson peut être très utile lorsqu’il s’agit de régler les plus gros problèmes. Il a tout ce qu’il faut, que ce soit entre ses jambes ou dans des tiroirs emplis de godes. Le capitaine Leigh Erickson et le steward Melchor en savent quelque chose !!!

Kurt Marshall attend patiemment le retour de Joe Gere à la maison. Quand ce dernier arrive enfin, Kurt lui montre à quel point il lui a manqué en le baisant en toute beauté !

Joe Gere vient juste de fêter son retour avec son chéri Kurt Marshall quand on sonne chez lui. Il s’agit de son collègue O.G. Johnson. Celui-ci est en colère contre sa femme ! Il a besoin de lâcher la pression en tirant son coup. Que ne ferait pas Joe pour O.G. ? Sa gorge profonde et son cul hyper endurant vont être rudement sollicités ! Les deux amants veilleront toutefois à ne pas réveiller Kurt qui s’est endormi dans la chambre à coucher !

Mardi 7 janvier à minuit : Castés par des mecs TBM (CrunchBoy)

L’écurie CrunchBoy est en action. Nos mecs n’ont qu’un seul objectif : jouir ! Six duos.

Le pinkplus : Le top canon et versatile Enzo Rimenez dans deux scènes !!! Le top canon et versatile Enzo Rimenez dans deux scènes !!!

La porn star Viktor Rom culbute Randy Junior, jeune latino au cul de ouf !

Dim BDX, passif de Bordeaux, vigoureusement baisé par Enzo Rimenez !

Au Sauna Thiers, Max Royanet se fait remplir par la grosse queue de Fred BDX !

Enzo Rimenez a ramené dans son lit Morgan. Il suce sa grosse bite pour ensuite la loger dans son cul musclé.

Stan Lacoste est à Bordeaux, chez Joss Royan. Il s’ennuie. Mais tout change quand Morgan, un livreur de bouffe, débarque et reconnait Jess. Le réalisateur, producteur et porn star lui propose de lui sucer sa grosse bite et de lui donner son cul. Stan filme tout !

Roman Tik baisé par le sexy Morgan au Keller !

Mercredi 10 novembre à minuit : At large (Raging Stallion Studios)

Un criminel court, la police enquête et nos policiers encaissent aussi très bien ! Un trio et quatre duos avec capote !!!

Le pinkplus : Un thriller pervers avec de belles bêtes bien sexe, dont Sharok !

Enquêteur sur les crimes sexuels, Ricky Larkin apporte un ordinateur portable trouvé sur une scène de meurtre à son expert en médecine légale Zario Travezz. Pendant qu’un programme tourne dessus, Zario cède à la tentation, se met à genoux et prend la bite dure de Ricky dans la gorge ! Puis il écarte les cuisses pour se la prendre profond dans le rectum !!!

Le détective Ricky Larkin reçoit un appel d’un témoin qui prétend avoir des pouvoirs paranormaux lui permettant de décrire ce qui s’est passé avant meurtre d’Alexander Kristov. Ricky écoute les détails juteux : Alexander avait flip-floppé avec Marco Napoli. Mais qui a tué Alexander demeure un mystère…

Ricky Larkin suspect que Dante Colle, son témoin aux pouvoirs paranormaux, est lié au crime. De retour chez lui, Dante raconte à son boyfriend Logan Stevens ce qui s’est passé au poste de police. Logan s’énerve. Mais il se calme quand ils prennent ensemble la douche. Puis ils baisent…

Alors que les officiers Sharok et Liam Knox gardent Dante en sécurité chez lui, ils s’ennuient. Pour passer le temps, Liam suggère à Sharok de lui sucer la bite…

Grièvement blessé par balle par le tueur, Ricky Larkin est la proie d’une vision : celle sexuelle d’un vieil ami, Dillon Diaz, qui n’est plus dans le royaume des vivants. S’ajoute à son rêve pornographique un beau barbu, Logan Moore…

Jeudi 11 novembre à minuit : The Masqulin Project 2 (Masqulin)

Le principe de cette série ? Accoster un mec et le convaincre de tourner une scène de cul maintenant ! Et quand c’est Markus Kage qui vous propose un tel plan, c’est difficile de dire non ! Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Markus Kage est un fantasme vivant !

Linus Gray a manifesté son intérêt à rejoindre le projet Masqulin. Lors d’une visite surprise dans son appartement, Ace Quinn va l’aider à déterminer son potentiel. Linus a-t-il ce qu’il faut pour être un homme Masqulin ? OUI !!!

Markus Kage a pour mission de trouver de nouveaux talents pour le projet Masqulin. Cette fois, à Montréal, il surprend sous la douche Andrew Green. Celui-ci admet que les mecs l’excitent et qu’il est prêt à essayer avec la grosse bite de Marcus dans sa première vidéo porno…

Nouvelle prospection pour Markus Kage qui repère roux barbu sexy nommé Starlen Gold. Par heureux hasard, Starlen s’identifie comme exhib’. Markus n’a pas à insister beaucoup pour le convaincre de venir avec lui dans un appart pour commencer son vrai recrutement !…

NOUVEAUTÉ – Vendredi 12 novembre à minuit : Dirty Cops (NextDoorStudios)

Notre sexy détective a des bonnes méthodes pour faire parler nos petits mecs qui ne résistent pas à sa belle et vigoureuse bite. Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Anthony Moore est un bien sexy métis ! Quant à Scott Finn, c’est un amour de minet !!!

Le détective Anthony Moore a peut-être des méthodes douteuses, mais personne ne peut contester ses résultats. À son crédit, il a pour indic Dante Martin qui lui a fourni quelques bonnes pistes dans le passé. Mais actuellement, la principale utilité de l’indic ce sont sa bouche et son cul. Un vide-couille que visite régulièrement Anthony…

Le détective Anthony Moore est sur la piste du dealer qui écoule sa marchandise dans un campus universitaire. Son enquête aboutit à un mandat de perquisition sur le lieu de résidence d’un certain Scott Finn. Après avoir fouillé la maison en vain, les autres flics sont partis. Le détective sent que quelque chose est louche et traîne plus longtemps. Il a du flaire : il surprend effectivement Scott en train d’essayer de s’enfuir avec un sac empli d’argent et muni d’un billet d’avion pour les Bahamas. Au lieu de l’arrêter, il lui propose un deal forgé dans le sexe…

Lorsque le détective Anthony Moore a accepté d’héberger chez lui Scott Finn, il savait qu’il prenait un certain risque avec la loi. Mais il n’imaginait pas le désordre actuel de sa maison. Scott ne fait jamais le ménage et ne pense qu’à jouer à des jeux vidéo. Heureusement pour lui, le flic a toujours un faible pour lui…

NOUVEAUTÉ – Samedi 13 novembre à minuit : Casual Connections (Falcon Studios)

Cinq scènes Bareback avec huit acteurs très chauds aux bourses bien pleines !

Le pinkplus : Le Britannique Josh Moore dans trois scènes !!! 🙂

Le matin, Devin Franco à l’habitude d’entrer dans la salle de bain pour se brosser les dents et de trouver Josh Moore sous la douche. Et c’est toujours la même belle histoire : Josh essaie de se préparer pour le travail mais ne peut pas résister à la vue de Devin sexy dans ses sous-vêtements…

Nic Sahara entre chez lui après une longue journée de travail. Il trouve Steven Lee en train de se détendre sur le canapé. Après que Steven ait demandé à Nic comment s’était passée sa journée, Nic est immédiatement excité et saute par-dessus le canapé pour embrasser Steven…

Josh Moore et Jacob Peterson s’excitent mutuellement sur un canapé en se caressant les parties intimes…

Alors que Cade Maddox est nu et se rase le visage, Damon Heart commence à lui caresser la bite. Damon passe ensuite sa langue sur le corps de Cade jusqu’à ce qu’il soit à genoux pour le pomper…

Josh Moore est endormi sur le lit quand il se réveille pour trouver… Skyy Knox l’attend avec une tasse de café ! Après une rapide gorgée, Skyy se met au travail en faisant bon usage de l’érection matinale de Josh…

FOREVER FALCON – Dimanche 14 novembre à minuit : In Your Wildest Dreams (Falcon Studios)

Quand le fantasme devient réalité, tout n’est que baise sans retenue ! Deux trios et deux duos sans capote.

Le pinkplus : Kevin Williams « l’un des plus beaux culs de Falcon« , Chad Douglas « le daddy irrésistible« , Leigh Erickson, Tom Brock, Eric Manchester, Scott O’Hara « la plus grosse queue de San Francisco« , Justin Cade… Un casting inoubliable pour un porno d’une intensité ravageuse !!!

Kevin Williams a embauché comme coach personnel le viril, moustachu et TBM Chad Douglas…L’entrainement n’est pas que sportif, à moins d’envisager le sexe comme un sport !!! 🙂

Leigh Erickson rencontre Steve Wrights dans la forêt. Après lui avoir fait des compliments, il le suce. Et une fois que la bite de Steve est bien dure et humide, il s’y empale, tout naturellement !

Kevin Williams rentre à la maison pour trouver Tom Brock endormi sur son lit. Kevin sait que la meilleure façon de le réveiller est de commencer par lui sucer le pied, le ventre, la bite. Effectivement, Tom se réveille et doigte le trou de Kevin. Cependant, entre par « effraction » Eric Manchester…

Josch Wagner est allé voir voir son docteur Justin Cade. La consultation est très sexuelle. Scott O’Hara, le collègue de Justin, les mate par une fente de la porte. N’en pouvant plus de contenir son très gros sexe, Scott entre les rejoindre…

