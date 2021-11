FOREVER FALCON sur Pinkflix : Joey Stefano & co dans « Plunge » !

Sorti en 1990 chez Falcon Studios, soit un an avant que le label se mette au préservatif, le film Plunge met en vedette Joey Stefano, l’un des modèles les plus emblématiques de l’histoire du porno. On lui attribue le statut de première super star passive du X gay. Sa participation dans le fameux ouvrage SEX de Madonna paru en 1992, son décès prématuré le 21 novembre 1994, à 26 ans, à cause d’une overdose ainsi qu’une première biographie, Wonder Bread and Ecstasy: The Life and Death of Joey Stefano, sortie en 1996, ont consolidé son statut d’icône gay.

Lon Flexx se détend dans un bain à remous lorsque Joey Stefano arrive et s’enquiert de la température de l’eau. Lon l’invite à entrer en le rassurant : la température est très agréable. Il ne faut que quelques minutes à Joey pour s’habituer à l’eau et à son environnement immédiat, à savoir la grosse bite de Lon ! Il la suce et la rend assez dure pour l’enfoncer dans sa super belle croupe.

– Photos : Plunge / Falcon Studios

Andy Mantegna se prélasse au bord de la piscine en feuilletant l’un de ses magazines préférés. Cette publication est si excitante qu’Andy enlève son maillot de bain, se doigte et s’enfonce un gode. Survient Luke Bender : sa grosse bite va vite remplacer le sex-toy !…

Joey Stefano est dans le bain à remous au bord de la piscine pendant que Doug Niles et Steve Kreig profitent du soleil sur les chaises longues. Joey cambre si bien sa croupe qu’il réussit à faire entrer Steve dans le bain à remous pendant que Doug regarde avec intérêt. Soleil, eau et grosses bites sont alors les ingrédients clés de ce trio torride…

Buck Tanner et Rod Phillips prennent le soleil sur un coussin gonflable dans la piscine lorsque Cal Jensen saute et les envoie dans l’eau. Rod et Buck se vengent en lui retirant son maillot et en l’empoignant de force. Mais bientôt, Cal n’a plus besoin d’être retenu et fait exactement ce qu’on attend de lui…

