Parce qu’ils ont éprouvé le tragique de la guerre et qu’ils n’oublieront jamais les leurs, nos militaires savent d’autant plus apprécier la vie ce week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial bogoss de PinkX.eu !

Samedi 13 novembre à minuit : Raw Rampant Rods (Spritzz)

Quand on est jeune et joli, il y a de grande chance de se faire son coloc, son meilleur pote ou un inconnu levé dans un parc ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : De jeunes modèles tchèques et argentins très excitants, avec une mention particulière au brun Nathan Reyes et au blond Oliver Morgenson.



Dès qu’il a vu son nouveau coloc, le beau blond Bjorn Nykvist, le super bogoss Nathan Reyes en a fait son objet de fantasme. Le contempler cette fois-ci faire la sieste, avec son short défait, est un appel au sexe qu’il ne peut tout simplement plus contenir. Nathan le réveille en suçotant l’extrémité de son gros sexe. Bjorn en est heureux et lui rend la pareille. Il fera même plus en trouant profond le cul Nathan !

– Photos : Raw Rampant Rods / Spritzz

Quand le blondissime Oliver Morgenson rentre chez lui avec un mal de dos, son colocataire Mario Jones s’empresse de calmer ses douleurs par un massage. Ce qui aurait pu être une offre sans aucune connotation sexuelle le devient quand Olivier ne peut cacher son érection. Mario active alors sa bouche telle une pompe à queue. Lui-même bandant dure, il se fait sucer par Oliver. Puis agenouillé sur le lit, Mario se prend dans le rectum chaque centimètre de bite d’un Olivier très en forme. Ses douleurs au dos font partie de l’histoire ancienne…

– Photos : Raw Rampant Rods / Spritzz

Alan O’Brien et son meilleur ami Italo Van Newen s’aperçoivent d’une évidence : ils ont envie de sexer l’un avec l’autre. Cela commence par un baiser amical, cela se poursuit par des pipes réciproques, et cela finit par une enculade, Italo s’en prenant plein le derche !!!

– Photos : Raw Rampant Rods / Spritzz

Ron Negba sait comment se trouver un mec. Il n’a qu’à se rendre au parc et attendre qu’un autre garçon du coin vienne lui demander du feu. C’est ce que fait Richard Hicks qui sait clairement pourquoi Ron est là. De retour à l’appartement de Ron, les deux se déshabillent et se sucent. Ron s’enfonce ensuite dans le petit trou serré de son coup du jour…

– Photos : Raw Rampant Rods / Spritzz

Dimanche 14 novembre à minuit : Battlefield Threesomes 9 (ActiveDuty)

De jeunes militaires apprécient d’autant plus la vie et ses plaisirs qu’ils ont éprouvé le tragique de la guerre ! Quatre trios sans capote.

Le manplus : À vous donnez l’envie d’avoir pour amants des militaires, voire de s’engager. Comme le tatouage Tomorrow is never promised du sexy Quentin Gainz le rappelle, eux ils savent que tout peut s’arrêter du jour au lendemain. Leur soif d’être dans la vie a pour corollaire une sexualité qui ne s’embarrasse pas de correspondre à la norme hétéro. Les plaisirs, il faut en profiter ici et maintenant car ils sont cadeaux !!!



Mettez ensemble Chase, Quentin Gainz et Craig Cameron, et vous obtenez un trio de fortes personnalités ayant tous des qualités pour être d’insatiables leadeurs ! Chase a tôt fait de glisser sa grosse bite dans le trou serré de Quentin qui suce Craig. Craig est lui aussi heureux de se faire prendre en sandwich. Quant à Chase, il se fait vigoureusement prendre par Quentin tout en enroulant ses lèvres autour de la bite de Craig. Puis se dernier prend la place de Quentin pour défoncer Chase !

– Photos : Battlefield Threesomes 9 / ActiveDuty

Les présentations faites, Damien Nichols, Quentin Gainz et Billie Starz se livrent à un festival de pipes. Damien qui n’a jamais rien fait avec les hommes auparavant, en veut plus tout en ayant quelques appréhension : se faire enculer est-ce douloureux ? Billie lui démontre combien c’est bon en se laissant sodomiser par Quentin tout en fourrant dans sa bouche la bite de Damien. Celui-ci a désormais hâte de s’en prendre lui aussi plein le cul. Après quelques respirations profondes, il se penche et Quentin enfonce lentement sa bite dans son cul vierge. Damien le prend étonnamment bien, sans aucune hésitation. Puis c’est au tour Billie de le dévierger. Là aussi, la bite va et vient sans problème !

– Photos : Battlefield Threesomes 9 / ActiveDuty

Joli blond tatoué, Dominic est impatient de se faire niquer par les jumeaux TBM Jacob et Michael Stax…

– Photos : Battlefield Threesomes 9 / ActiveDuty

Quentin Gainz ouvre la voie sur un champ de bataille où les bites sont sucées et les culs léchés. Puis Quentin et Spencer Laval pénètrent à tour de rôle le trou serré de Johnny B. Un Johnny aux anges qui gémit intensément de plaisir…

– Photos : Battlefield Threesomes 9 / ActiveDuty

