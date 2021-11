Chéries Chéris 2021 : demandez le programme !

Le Festival de films LGBTQI+++ Chéries-Chéris revient pour sa 27ème édition qui se déroulera du 20 au 30 novembre 2021.

Après le report de l’édition 2020 à juillet 2021, cela sera donc la deuxième édition ayant lieu cette année – et ce en moins de 6 mois – ce qui fait donc de 2021 une année exceptionnelle pour le Festival !



Au programme : des longs métrages, courts métrages et documentaires français et internationaux, parmi lesquels tout le monde trouvera son bonheur. De nombreuses équipes de films seront présentes pour échanger avec le public parisien. Les films seront comme chaque année à découvrir dans les cinémas MK2 Beaubourg, Quai de Seine et Bibliothèque.

On a remarqué :

ENFANT TERRIBLE

Oskar Roehler

« Avec Enfant terrible, Oskar Roehler nous invite à suivre la vie et la carrière

d’un monument du cinéma allemand, Rainer Werner Fassbinder, auteur

d’une œuvre monstre comprenant une quarantaine de films, dont des

chefs-d’oeuvre comme Le Droit du plus fort, Les Larmes amères de Petra

von Kant ou Querelle. »

MK2 Beaubourg ›› Dim. 28 nov. 19h25 • Mar. 30 nov. 21h15 •

FIREBIRD

Peeter Rebane

« Mélangeant thriller de la guerre froide et grande histoire d’amour,

Firebird dresse le portrait lyrique et émouvant de deux pilotes estoniens

de l’armée de l’air soviétique poursuivant une liaison dans un milieu

où l’homosexualité est illégale. Basé sur une histoire vraie. »

MK2 Beaubourg ›› Ven. 26 nov. 11h20 •

MK2 Quai de Seine ›› Dim. 28 nov. 19h45 •

MASCARPONE (MASCHILE SINGOLARE)

Alessandro Guida et Matteo Pilati

« Avec cette délicieuse comédie romantique, le duo italien

Alessandro Guida & Matteo Pilati applique une recette gagnante : celle

alliant le panache et la délicatesse, l’exubérance et l’émotion. On tombe

immédiatement amoureux d’Antonio et de son univers intime empreint de

légèreté et de courage ! »

MK2 Beaubourg ›› Mer. 24 nov. 12h25 • Ven. 26 nov. 09h10 •

MK2 Quai de Seine ›› Mar. 30 nov. 17h30 •

et un peu de X pour les amateurs

RAW ! UNCUT ! VIDEO !

Alex Clausen & Ryan A. White

« Alors que l’é pidé mie de sida fait des ravages, Jack Fritscher et son compagnon fuient San Francisco et investissent un ranch pour y installer un studio gay pornographique et BDSM. Voici l’histoire de l’ascension et de la chute de Palm Drive, î lot de safe sex à l’ère de l’apocalypse. »

MK2 Beaubourg ›› Ven. 26 nov. 22h00 • Lun. 29 nov. 22h05 •

Plein d’autres pépites vous attendent dans cette sélection d’une très grande et riche variété. Retrouvez toutes les infos nécessaires sur leur site