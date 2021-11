Derrière la plus pulsionnelle des érections, il y a toujours un cœur qui bat toute cette semaine sur PinkX ! (15 – 21 septembre)

Lundi 15 septembre à minuit : Hollywood and Vine (CockyBoys)

Suivons les aventures d’une star d’Hollywood, Nick Leon. Peu sûr de lui, il doit quand même assurer la promotion de son dernier film. Un trio et trois duos sans capote.

Le pinkplus : Un casting réjouissant et bandant ! Tayte Hanson fait en plus son come-back et Blake Mitchell retire ses lunettes ! Si les films de CockyBoys consistent surtout en des scènes qui n’ont pas de lien les unes aux autres, Hollywood and Vine est un VRAI long métrage.

Star hollywoodienne peu sûre d’elle, Nick Leon (Nico Leon) est fatigué par la promotion de son nouveau film. Heureusement, l’interview suivante a lieu avec le journaliste Nathan (Tayte Hanson). Celui-ci sait comment faire pour que Nick s’épanouisse à plus d’un titre. Un baiser imprévu et passionné conduit la star à inviter Nathan dans sa chambre d’hôtel.

L’agent des stars Kevin Blake (Blake Mitchell) a pour amant son assistant (Avery Jones)…

Atypique, le sexologue Harmony Gold (Calvin Banks) est embauché pour aider la star Nick Leon (Nico Leon) à avoir confiance en lui…

Nick Leon (Nico Leon) est un nouvel homme grâce sa thérapie sexuelle. De retour chez lui, il retrouve son boyfriend Chad (Leo Grand) quand une surprise l’attend : Nathan (Tayte Hanson) est là !…

NOUVEAUTÉ – Mardi 16 novembre à minuit : Bronze Bare Fuckers (MachoFactory)

Le tourisme est l’occasion rêver d’allier culture et cul ! On peut même préférer aux visites dans les musées, des gang-bangs avec des autochtones TTBM ! Une partouze, un trio et un duo sans capote.

Le pinkplus : Jordi SlutX porte bien son nom ! C’est un vrai vide-couilles qui aime se faire baiser et rebaiser par des Noirs montés XL !

Les New-Yorkais blacks Quawn Hardon et Enigma se relaient pour démonter le cul du Barcelonais Jordi SlutX qui veut profiter à fond de son escale aux USA.

Le démontage de Jordi SlutX à New York continue avec Quawn Hardon, Enigma et Rio XXL !

À la recherche d’un vide-couilles et après une discussion rapide sur un site de rencontres, Jay Assassin rejoint Venise dans sa chambre d’hôtel…

Mercredi 17 novembre à minuit : Petites baises parisiennes 2 (BrutesDeSexe)

Derrière les murs des immeubles proprets de la Capitale, il s’en passe des choses !!! Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Des scénarios sympas et très sexe portés par des mecs qui donnent envie !!!

Max Lava n’a pas fini le ménage et le boss Thiago Monte n’est pas très content. Mais quand on fait le ménage en jock-strap, tout peut arriver, surtout le meilleur !!!

Sandro Rodriguez vient se plaindre à son voisin Raphael Lems qu’il est un peu trop bruyant… mais surtout trop craquant ! Il ne fait que fantasmer sur lui…

Médecin, Dimitri Venum diagnostique chez Amaury Evan un « culvide ». Pour le bien du patient, ce cul doit être au plus vite empli !!!

Jeudi 18 novembre à minuit : Young Fuckers (CrunchBoys)

Les Espagnols, virils et bien montés savent donner beaucoup de plaisir !!!

Le pinkplus : L’histoire d’amour entre Jess, le boss du label français CrunchBoy, et l’Espagne se poursuit avec des mâles hyper-sexe.

NOUVEAUTÉ – Vendredi 19 novembre à minuit : Sweet Angel (JakeJaxson-CockyBoys)

Nouvelle star de CockyBoys, Angel Rivera est accompagné d’autres minets qui aiment le cul ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Que de très grosses bites !!!

Entre Angel Rivera et Avery Jones, c’est la complicité et la passion dès qu’ils échangent leurs premiers baisers. Angel va bien défoncer Avery qui en redemande !

Pour sa première scène chez CockyBoys, Declan Blake se révèle des plus sexe. Après avoir pris en bouche la très grosse bite d’Aiden Ward, ce dernier s’enfonce profondément dans un Declan qui n’en a jamais assez !

Délicieux et vorace jeune biquet blond Canadien, Jake Hill est fasciné par la queue béton du CockyBoy Cory Kane. Celui-ci, qui en a vu d’autres, est si surpris par l’empressement du minet à le sucer qu’il l’emmène vite à la fenêtre pour le trouer profondément, avec une vigueur implacable. Jake adore !!!

On peut avoir une tête d’Ange blond et avoir une queue gigantesque. C’est le cas de Zach Astor. Se la prendre dans le cul n’est pas donné à tout le monde. Mais Tannor Reed sait comment s’y prendre pour l’accueillir avec plaisir aux tréfonds de ses entrailles !

NOUVEAUTÉ – Samedi 20 novembre à minuit : Haulin’ Ass (Raging Stallion Studios)

Mecanos, auto-stoppeurs et amoureux de la route, ils sont neuf bêtes de sexe que la chaleur du désert rend encore plus hot !!!! Un trio et quatre duos avec capote + Un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : Drake Masters est impressionnant de virilité passive !



Marco Napoli roule dans dans le désert vers un garage où travaille Manuel Scalco, un mâle qu’il est impatient de baiser en toute versatilité !

Venu dans le garage pour une réparation, Jacen Zhu surprend les mécanos Drake Masters et Manuel Scalco en train de faire une pause sexe. Jacen leur propose de payer une dette de sa dernière réparation en nature…

Ryan Stone et Jack Vidra se sont rencontrés sur un chemin de terre dans le désert et se sont immédiatement plus. Jack suce la bite dure de Ryan à l’air libre. Puis Ryan l’encule dans une demeure pittoresque !

Ricky Larkin surprend Liam Knox en train de se relâcher au travail, alors il décide de lui donner une leçon… en matière de pipe ! Ils se sucent à tour de rôle jusqu’à ce que Ricky jouisse sur les fesses de Liam et que Liam éjaculent lui aussi abondamment

Liam Knox est très excité en entendant Vic Rocco dans les toilettes libérer un impressionnant jet de pisse. « J’aurais aimé pouvoir voir ça », dit Liam. « Tu peux toujours », lui répond Vic, et c’est tout ce qu’il faut pour que Liam se prenne la bite extra épaisse de Vic dans sa bouche et dans le fion !

Drake Masters fait du stop quand Ricky Larkin l’embarque. Et comme Ricky remorque un camping-car, autant en profiter pour y défoncer Drake, en ne manquant pas de lui lécher au préalable le pied !

NOUVEAUTÉ – Dimanche 21 novembre à minuit : Nikeurs de Téci 7 (Citébeur)

Les mecs de nos cités ont toujours aussi soif de sexe. Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting multiethnique toujours aussi imparablement excitant ! Une caméra toujours aussi vicieuse !



Explorateur dans la jungle Parisienne, Lucky Boy se rend dans un HLM près de Nanterre. Ce goûteur de bonnes bites s’est donné la mission de tester les bites des mecs de cité les une après les autres. Plusieurs grosses bites de Beurs et de Renois lui ont déjà fait beaucoup de bien à son joli petit trou de lopsa. Aujourd’hui il va découvrir une bonne bite de Latino, celle d’Étalon…

Yanis Black a de quoi rassasier un mec ! Sa grosse bite noire, veineuse et lourde est un fantasme qui est réalité pour tous les passifs tels que Mathieu. Ce Cefran barbu savoure ses longs centimètres, ne quittant pas de ses yeux le boss, pour bien montrer à Yanis à quel point il est prêt à le vénérer. Yanis saura exaucer ses prières en s’acharnant sur son cul, faisant découvrir à Mathieu de nouvelles dimensions de la jouissance anale.

Quand Étalon te baise, tu t’en souviens pour toujours ! Max le Bogoss a décidé de se livrer totalement au Latino maxi-niqueur. Se faisant, Max se révèle un power-bottom de première, un passif diplômé par le plaisir jusque là inconnu de la soumission totale à une grosse bite défonce-trou.

Les racailles de la cité adorent les mecs mignons et précieux comme Sandro Rodriguez. Des anges qui n’attendent qu’à être défoncés par tous les trous…

Kad le Rebeu n’est ni dans la nuance, ni dans la finesse. Lui, c’est de la baise agressive et animale qui l’intéresse. Soumis comme il est, Mathieu va le kiffer grave !!!

