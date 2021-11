JoXX, la nouvelle appli, c’est chaud !

Voila enfin une appli de rencontre gay non censurée. C’est JoXX, la première application de rencontre gay 100 % X pour les mecs qui veulent tout montrer et tout voir. On a testé et on a aimé.

Disponible en exclusivité sur Android, JoXX réunit dans une version non censurée les meilleures fonctionnalités de JocK, comme le profil vidéo, le tchat visio ou encore le radar. Sur JoXX, chacun peut se lâcher dans ses photos et vidéos (et même dans sa galerie publique). JoXX, c’est seXX !

Des profils sexe à exhiber et à mater

Pas de surprises ! Sur JoXX, la règle c’est de tout montrer !

Le profil se crée en trois clics et on partage toutes nos photos les plus hot dans des galeries publiques ou privées. On peux enregistrer une vidéo de profil (j’adore !) et miser sur nos meilleurs atouts pour faire connaissance avec des centaines de mecs tout autour.

Aucune censure sur JoXX , ça donne envie de se lâcher!

Droit au but avec la messagerie vidéo de JoXX

Sur JoXX, on peut y aller sans filtre.

On a été bluffé par l’offre de messagerie assez plus complète (et la plus hot) pour un max de rencontres : envoi de messages illimités, partage de photos et de vidéos, envoi de messages audio et quoi d’autre ? Si on est branché tchat vidéo, il suffit d’allumer sa cam pour des plans toujours plus chauds ! Tout se fait à partir de la messagerie de JoXX.

Pas besoin de donner ton numéro, bien joué !

le X-Radar

On avait pas vu ça ailleurs, JoXX intègre une fonctionnalité exclusive : le X-Radar.

Ça indique les mecs que tu as croisés dans la journée, ceux que tu n’as peut-être pas remarqués et qui ne demandent qu’à être contactés. Après, si on se plaint de ne rencontrer personne, faut voir un opticien !



En manque d’idées ? jette un œil sur la ZONE – X

JoXX, c’est aussi un réseau social 100% X.

Avec la communauté JoXX on a accès a des photos/vidéos dans le fil d’actu, des petites annonces hot, et on échange avec les autres mecs de l’appli sans oublier de rester branché sur le meilleur de l’actu X.

Beau programme, non ? Alors à vous de jouer maintenant ! Tu peux télécharger directement sur joxx.men