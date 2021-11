Un week-end très chaud sur Man-X !!!

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 20 novembre à minuit : Close Cut (Staxus)

Une chose est sûre chez Staxus : vous pouvez emmener un garçon gay tchèque n’importe où dans le monde, il sera toujours partant pour de la très bonne baise ! Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Hum… Que de délicieux minets !!!

Chapeau à Mike James ! À peine le beau Tchèque arrive-t-il à la villa d’Adrian Rivers, en République dominicaine, qu’il se sent comme chez lui. Il se sert un verre, profite de la piscine et – surtout – fait comprendre à son hôte qu’il est chaud, excité et très, très disponible ! Un fait qui n’échappe pas à l’attention à Adrian, beau Latino…

– Photos : Close Cut / Staxus

Sacré Mike James ! Autre pays, autre coiffure – là blond platine ébouriffé – et toujours prêt pour s’éclater. Sven Laarson va aussi bien le bourrer que Mike va le tringler !!!

– Photos : Close Cut / Staxus

Pas de piscine, pas de plages ensoleillées, juste une chaise ainsi que le blond Carl Ross et le brun Sam Williams. Ces deux bogoss flip-floppent à merveille !!!

– Photos : Close Cut / Staxus

Jaro Stone, Arthur Kral et Alan Benfelen pensaient juste faire un séance photo lingerie. Mais lorsqu’on réunit trois jeunes mecs excités, il ne faut pas attendre longtemps pour qu’un shooting mode devienne un tournage porno !

– Photos : Close Cut / Staxus

Retour aux Caraïbes pour Mike James qui s’amuse cette fois-ci avec Tim Law…

– Photos : Close Cut / Staxus

Dimanche 21 novembre à minuit : Beach Bums (Sauvage-Staxus)

Destination le Portugal avec toutes ses richesses qui attirent de jeunes vacanciers qui veulent profiter de la vie, quitte à s’envoyer en l’air avec d’autres mecs que leur boyfriend ! Une partouze et trois duos avec et sans capote.

Le manplus : Mickey Taylor à ses débuts dans le porno chez Staxus ! Il avait déjà tout pout lui : un physique canon, des tatouages de bad boy et le sexe dans la peau !!!

Paul Walker et Mickey Taylor se dirigent vers les dunes pour se dorer la pillule quand Paul se met aussitôt à se branler. Mickey n’en est pas le moins du monde perturbé. Mieux, il va aider son pote à décharger ses couilles pleines !…

– Photos : Beach Bums / Sauvage-Staxus

l’athlétique Orlando White et la brindille Louis Blakeson abandonnent la plage pour un intérieur chaleureux et discret. Là, Orlando peut défoncer ce minet d’amour qui en redemande…

– Photos : Beach Bums / Sauvage-Staxus

La musique, le soleil et quatre beaux mecs en plein ébat sur la plage : les actifs Paul Walker et Orlando White se partagent Mickey Taylor et Pedro Ribeiro !

– Photos : Beach Bums / Sauvage-Staxus

Boyfriends, Mickey Taylor et Louis Blakeson éprouvent un sentiment de culpabilité : Mickey a couché avec Paul Walker, Orlando White et Pedro Ribeiro. Louis l’a trompé avec Orlando. Réalisant qu’ils sont tous les deux aussi infidèles l’un que l’autre, ils se réconcilient en faisant l’amour dans une pinède…

– Photos : Beach Bums / Sauvage-Staxus

