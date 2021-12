Portfolios : Angelos, Konstantin et Konstantinos, trois mâles fantasmatiques pour la nouvelle pub de Modus Vivendi

La marque de sous-vêtements pour hommes Modus Vivendi nous gâte. Non pas un, mais trois beaux mâles pour mettre en valeur sa nouvelle collection : Angelos Theoharidis, Konstantin Resch et Konstantinos Genethliou. Des Grecs et Chypriotes qui sont un hommage aux canons de beauté théorisés au IVème siècle av. J.-C. par Praxitèle et Léocharès. Trois hommes qui suivent un régime végétarien prôné au VIème siècle av. J.-C. par Pythagore. Hum… On doit tellement à l’Antiquité grecque !



Portfolio d’Angelos Theoharidis pour Modus Vivendi

Photographe : Xanthos Georgioy (Canthos Studio)

Portfolio de Konstantin Resch pour Modus Vivendi

Photographe : Xanthos Georgioy (Canthos Studio)

Portfolio de Konstantinos Genethliou pour Modus Vivendi

Photographe : Xanthos Georgioy (Canthos Studio)