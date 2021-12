Nos militaires apprécient chez leurs camarades tout ce qu’il y a de beau et de bon en l’Homme ce week-end sur Man-X !

Samedi 4 décembre à minuit : Battle of The Bottoms 10 (ActiveDuty)

Dans les chambres de nos jeunes militaires, les coups de reins sont nombreux sur ces culs délicieusement cambrés ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Que l’armée a du beau et du bon avec des mecs tels que Ivan James !!!



Ryan Jordan et Mark McKenzie sont très excités. Ils commencent par montrer leurs compétences orales réciproques, puis Ryan se fait vigoureusement sodomiser !

– Photos : Battle of The Bottoms 10 / ActiveDuty

Colton Phobos adore se faire remplir, et cela se reproduit avec Nico. Le cul affamé de Colton, la grosse bite de Nico, l’union parfaite !

– Photos : Battle of The Bottoms 10 / ActiveDuty

Pour sa première fois avec un mec, Zack Matthews est étonnement à l’aise avec la grosse bite d’Allen Lucas. Se faire baiser gay devait le faire fantasmer depuis pas mal de temps ! 😉

– Photos : Battle of The Bottoms 10 / ActiveDuty

Super bogoss, Ivan James est le premier mec du bel Arron. Il fait œuvre de camaraderie pour que ça se passe super bien ! Que la bite d’Arron bande dure et entre profond dans son cul chaud !!!

– Photos : Battle of The Bottoms 10 / ActiveDuty

Dimanche 5 décembre à minuit : Boy Games (Staxus)

Les garçons sont des garçons et quand vous réunissez un tas de mecs excités, tout est possible !! Un duo avec capote + Un trio et deux duos sans capote.

Le manplus : Un casting international ! Les deux Britanniques Louis Blakeson et Jaye Elektra sont particulièrement séduisants !!!



Angel et Johny ont beau partager le même nom de Cruz, ils n’ont aucun lien de parenté. Le tatoué Angel est né en Colombie et Johny en Allemagne. Ils n’en sont pas moins très complémentaires question cul !

– Photos : Boy Games / Staxus

Le beau et doux minet Britannique Louis Blakeson s’avère être un sacré queutard avec le tatoué Hongrois Noël Diamonds !

– Photos : Boy Games / Staxus

Le tout poupesque Roumain Andrew Dunhill et le beau minou Britannique Jaye Elektra godent Noël Diamonds avant de le sauter à tour de rôle.

– Photos : Boy Games / Staxus

le cul de Louis Blakeson et la queue d’Andrew Dunhill s’apprécient beaucoup…

– Photos : Boy Games / Staxus

