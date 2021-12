« Boys In The Ocean » : Un triton, des sex-stars et de belles paires de fesses dans le nouveau clip de Todrick Hall

Dans ses clips fabuleux qui puisent dans la comédie musicale hollywoodienne, Todrick Hall aime toujours bien s’entourer. Les beaux mâles y sont légion !!! Et il est habituel d’y reconnaître des sex-tapeurs, porn stars et escorts gays. Dans la dernière vidéo en date, celle de l’excellent Boys In The Ocean, on a ainsi repéré Trevor Silva et le power bottom Michael Boston…

À noter que Michael Boston, l’un des plus beaux culs de l’industrie du X gay actuel, est à l’affiche cette semaine sur PinkX. C’est dans Afternoon Affairs (Falcon Studios), diffusé le samedi 11 décembre à minuit. Il se fait magnifiquement enculer par le sublimissime et TBM Josh Moore…