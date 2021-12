Daniel Evans, nouvel exclusif de CockyBoys

Le 1er décembre dernier, CockyBoys a annoncé le contrat d’exclusivité que le studio a signé avec le newcumer US Daniel Evans. Beau blond aux yeux bleus et bien membré, Evans avait fait ses débuts porno l’année dernière chez GuysInSweatpants, dans une scène avec son boyfriend dans la vraie vie : le mignon Evan Knox. Les amoureux se retrouvent dans une scène qui vient de sortir chez CockyBoys…

Daniel Evans et Evan Knox chez CockyBoys !!!

Précédemment à son duo avec son chéri, Evans a tourné pour CockyBoys dans deux scènes où il est actif : l’une avec Carter Dane et l’autre avec Tannor Reed.

Des scènes bientôt sur PinkX ! 🙂

On ne peut s’empêcher de noter qu’à la différence des exclusifs de CockyBoys des deux dernières années, Daniel Evans n’a pas le même profil médiatique. Il n’est ni un ex-exclusif d’un studio connu, tels que Falcon et Helix, ni une porn star médiatisée pour ses engagements antiracistes et LGBTQ+ ou ses luttes contre le harcèlement sexuel et le viol. Daniel Evans est un quasi inconnu.

Hum… Il ne le restera pas longtemps !!! 😉