Karim, Angel, Zario, Alaïdin… Que de beaux mâles sans tabou cette semaine sur PinkX ! (13 – 19 décembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX !

Lundi 13 décembre à minuit : Hole Rider (UKNakedMen)

Muscles, fourrure, testostérone et beaucoup de sperme au programme ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des étalons bien sexe ! Le velu et bien membré Donnie Marco devient l’un de nos tops préférés.



L’athlétique Zack Hood est très intéressé par le cul bien blanc et poilu de Jim Gannon…

– Photos : Hole Rider / UKNakedMen

En pantalon treillis militaire, Donnie Marco croise la bouche de Dave London…

– Photos : Hole Rider / UKNakedMen



Le footeux Ethan Wilder rejoint Liam Butler. Ce qui se cache en dessous du short est très épais…

– Photos : Hole Rider / UKNakedMen

Yah Jil et Iker Crown ! Ça démarre fort ! Rapidement on sait qui a le feu au cul…

– Photos : Hole Rider / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Mardi 14 décembre à minuit : La partouze (GayFrenchKiss)

Partouze à six sans capote dans un appart parisien !

Le pinkplus : Une excellente touze multiethnique et versatile qui renvoie à un idéal gay français de liberté, d’égalité et de fraternité entre tous les hommes.

Mercredi 15 décembre à minuit : Frankfurt Orgies (FrankfurtSexStories)

Frankfurt est une ville aussi chaude que Berlin. Baiser dans les toilettes publiques, dans la forêt alentours ou au sauna, c’est sans complexe et à trois minimum !

Le pinkplus : Parmi les nouveau label à bénéficier d’une diffusion sur PinkX, FrankfurtSexStories est une création de Nick Mazzaro. Porn star au début des années 2000 (lire ici son interview), Mazzaro revient en force dans la réalisation de scènes qui jouent sur la qualité de l’image, le naturel des mecs et des situations hyper bandantes.

Sex Addicts : Lorsque Mirko Heres entre dans les toilettes publiques et se met face à l’urinoir, il lorgne sur la bite de James Huck déjà sur place. Celui-ci le regarde aussi. Ils savent : sans plus d’hésitation, Mirko se met à genoux pour prendre la grosse bite de James dans sa gorge. Arrive alors David Lee, un autre mâle en rut. Mirko ne peut que laisser les deux étalons limer à tour de rôle et à répétition sa bouche et son cul, sans capote !

– Photos : Frankfurt Orgies – Sex Addicts / FrankfurtSexStories

Cock Hunters : Dans une forêt aux alentours de Frankfurt, Hans Berlin mate Nico Monak qui se branle un téléphone à la main, dans une tour de guet accrochée. Alléché par cette énorme bite, Hans veut s’en repaître. Désir assouvi par tous les trous ! Deux voyeurs ne manquent pas de les rejoindre : Aspartuh pour se faire pomper. Patrick Blue pour sucer.

– Photos : Frankfurt Orgies – Cock Hunters / FrankfurtSexStories

Bare Bathhouse : le sauna est un des grands lieux où les mecs peuvent se baiser en mode collectif. Dick Aprillo qui revient nu de la douche est maté à mort par John Benner. Sentant la présence de John, la main de Dick effleure ses mamelons en descendant vers son entrejambe, caressant la bite dure de John. Dick bande en se penchant pour avaler la bite de John. Survient le barbu trapu Javi Garcia. Lui aussi veut sa part de bites !…

– Photos : Frankfurt Orgies – Bare Bathehouse / FrankfurtSexStories

Jeudi 16 décembre à minuit : My Brother’s Keeper (CockyBoys)

Dans la fraternité des CockyBoys, les gars s’aident mutuellement pour l’amour, la vie et bien sûr, le SEXE ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Le minuscule – et très sexy ! – Cole Claire se fait merveilleusement défoncer dans deux scènes !! Sa jouissance est des plus communicatives !!! Quant à Calvin Banks, également dans deux scènes, il a une grosse bite fantasmatique !

Au milieu des fougères, Cole Claire prend son pied en se faisant passionnément baiser par Taylor Reign !

– Photos : My Brother’s Keeper / CockyBoys

Cole Claire a ensuite droit à la vigueur surdimensionnée de Calvin Banks !

– Photos : My Brother’s Keeper / CockyBoys

Levi Karter et Asher Hawk se connaissent depuis plusieurs années. Ils ont déjà tourné au sein de CockyBoys dans un trio et un duo. Ils sont très heureux de se retrouver !!!

– Photos : My Brother’s Keeper / CockyBoys

Troy Accola et Calvin Banks ont eux aussi déjà fait ensemble une scène. À l’époque, Troy était seulement passif. Cette fois-ci leur relation est sous le signe de la versatilité !

– Photos : My Brother’s Keeper / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Vendredi 17 décembre à minuit : Lips Together (CockyBoys)

Aucune épidémie au monde n’empêchera des hommes de baiser. Car jouir est pour eux vital ! Nos Cockyboys s’assureront juste de respecter certaines règles sanitaires. Un trio et trois duos sans capote.

Le pinkplus : Chacune des scènes est en tout point excellente. Notons que le duo Sean Ford & Angel Rivera a remporté le prix de la Meilleure scène confinée aux GayVN Awards 2021. Un témoignage pornographique de la pandémie de COVID-19 et de ses effets à ses débuts sur les rencontres amoureuses et sexuelles.

Angel Rivera et Sean Ford sont tombés amoureux l’un de l’autre mais ne peuvent pas se retrouver au plus vite à cause de la pandémie de COVID-19 et l’obligation de respecter un confinement total de 14 jours. Angel campe dans sa Jeep à l’extérieur du cottage de Sean, et une fois les 14 jours passés, leurs lèvres se rencontrent et leur passion explose !…

– Photos : Lips Together / CockyBoys

Fantasme ! Au milieu de la forêt, un grand lit attend Blake Mitchell et Nico Leon. Après de douces caresses et des fellations profondes, Blake s’approprie le cul de Nico qui n’est que gémissements de plaisir !

– Photos : Lips Together / CockyBoys

Sharok fait ses débuts chez CockyBoys et il a droit à une réunion avec ses copains de baise Brock Banks et Austin Avery. Sharok fait équipe avec Brock pour trouer à tour de rôle – et même double-pénétrer ! – Avery.

– Photos : Lips Together / CockyBoys

Skyy Knox revient chez CockyBoys pour laisser ressortir le daddy qui est en lui ! Benjamin Blue étant son minet à dispo en plein air, près d’une grange !

– Photos : Lips Together / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 18 décembre à minuit : Hot, Raw And Ready! (Raging Stallion Studios)

Pas d’ histoires, juste des plans directs ! Un trio et quatre duos sans capote + Un duo consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Première scène bareback pour Woody Fox qui sera aussi sa toute dernière. Il a depuis pris sa retraite. Sharok passif ! En fait, comme il nous l’a révélé en septembre dernier dans une interview exclusive PinkX, le viril Américain aux origines iraniennes est actif. Mais il était principalement casté chez Raging Stallion comme passif à cause de la taille de sa bite – 18 cm – jugée pas assez grande. Ricky Larkin passif ! Le plus souvent on a vu le polémique acteur porno actif.

Woody Fox baisé par le TBM Pierce Paris !

– Photos : Hot, Raw And Ready! / Raging Stallion Studios

Sharok, bouche et cul ouvert à la grosse bite de Marco Napoli !

– Photos : Hot, Raw And Ready! / Raging Stallion Studios

Boyfriend à l’époque de Sharok, Logan Stevens profite à donf du trou d’Alessio Vega !

– Photos : Hot, Raw And Ready! / Raging Stallion Studios

Colby Jansen vigoureusement planté en Ricky Larkin !

– Photos : Hot, Raw And Ready! / Raging Stallion Studios

Zario Travezz se régale de la bite et du cul de Logan Stevens !

– Photos : Hot, Raw And Ready! / Raging Stallion Studios

Taye Scott partouze avec Nico Santino et Zario Travezz !

– Photos : Hot, Raw And Ready! / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 19 décembre à minuit : Nikeurs de Téci 8 (Citébeur)

Les mecs de cités ont toujours aussi soif de sexe ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Des rencontres hyper excitantes, où la brutalité des coups de queue répond au besoin insatiable des passifs de se savoir source de jouissance.

Tristan Torres est un mec viril, barbu, sans taboo ! Il assume parfaitement le rôle d’un passif quand il faut se soumettre à une grosse bite… comme celle d’Etalon qui va le niquer pendant des heures.

– Photos : Nikeurs de Téci 8 / Citébeur

Grâce aux applis de rencontres gays, Kad, le rebeu, s’est fait une réputation de nikeur de tout premier choix. Julien Stark est le passif du jour !

– Photos : Nikeurs de Téci 8 / Citébeur

Quand Alaïdin débarque chez Mathieu, le barbu céfran est émerveillé et se met immédiatement à dispo pour satisfaire son beau rebeu !!!

– Photos : Nikeurs de Téci 8 / Citébeur

Etalon se tape un plan love avec Hector, l’un des bogoss les plus sexy de la téci !

– Photos : Nikeurs de Téci 8 / Citébeur

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.