Vrai couple, Colby Melvin et Xavier Robitaille illuminent de leur complicité et de leur sex-appeal la pub de Noël d’AdamMale

Mariah Carey n’a-t-elle pas dit l’essentiel dans All I Want For Christmas Is You ? Aucun cadeau ne peut remplacer la présence de l’être aimé à ses côtés. Mariah va même plus loin : au lieu des multiples présents déposés sous le sapin de Noël, elle ne veut que celui qu’elle aime. Ah Ah Ah… Comme nous aimerions être aussi désintéressés. Nous avons en effet bien peur de vouloir les deux : et notre mec et les cadeaux, comme nous le montre la nouvelle pub du vépéciste gay AdamMale. Pub qui est d’ailleurs portée par un vrai couple : les mannequins et sex-tapeurs Colby Melvin et Xavier Robitaille. Trop mignons tous les deux…



Deux beaux mâles qui ont posé entre autres pour le photographe Mark Henderson. Voici un portfolio sexy qui réunit plusieurs photos éparpillées sur leur Instagram respectif…