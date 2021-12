Entre coups de foudre et coups de reins, une semaine pleine d’excitation sur PinkX ! (20 – 26 décembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX !

Lundi 20 décembre à minuit : Casual Connections (Falcon Studios)

Cinq scènes Bareback avec huit acteurs très chauds aux bourses bien pleines !

Le pinkplus : Le Britannique Josh Moore dans trois scènes !!!

Le matin, Devin Franco à l’habitude d’entrer dans la salle de bain pour se brosser les dents et de trouver Josh Moore sous la douche. Et c’est toujours la même belle histoire : Josh essaie de se préparer pour le travail mais ne peut pas résister à la vue de Devin sexy dans ses sous-vêtements…

– Photos : Casual Connections / Falcon Studios

Nic Sahara entre chez lui après une longue journée de travail. Il trouve Steven Lee en train de se détendre sur le canapé. Après que Steven ait demandé à Nic comment s’était passée sa journée, Nic est immédiatement excité et saute par-dessus le canapé pour embrasser Steven…

– Photos : Casual Connections / Falcon Studios

Josh Moore et Jacob Peterson s’excitent mutuellement sur un canapé en se caressant les parties intimes…

– Photos : Casual Connections / Falcon Studios

Alors que Cade Maddox est nu et se rase le visage, Damon Heart commence à lui caresser la bite. Damon passe ensuite sa langue sur le corps de Cade jusqu’à ce qu’il soit à genoux pour le pomper…

– Photos : Casual Connections / Falcon Studios

Josh Moore est endormi sur le lit quand il se réveille pour trouver… Skyy Knox l’attend avec une tasse de café ! Après une rapide gorgée, Skyy se met au travail en faisant bon usage de l’érection matinale de Josh…

– Photos : Casual Connections / Falcon Studios

Mardi 21 décembre à minuit : TSA Checkpoint (Raging Stallion Studios)

Les douanes, les toilettes, les salles d’attentes… Tout est fantasmatique dans les aéroports et nos mecs ne se gênent en rien pour vivre à fond leurs pulsions ! Un trio et quatre duos avec capote + Un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : Il s’en passe de belles choses dans les aéroports version Raging Stallion. Et les mecs ! Noirs, Blancs, Latinos, Arabes… Woaw !!!! Si seulement le fantasme était toujours réalité !

Rikk York a un sachet de drogue glissé dans son cul. L’officier de sécurité Daymin Voss est ok pour poursuivre les recherches, toujours plus en profondeur…

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

En pause dans l’air de repos, le pilote Eddy Ceetee s’occupe de faire voyager Tegan Zayne…

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

Les bagagistes Aleks Buldocek et Lorenzo Flexx s’amusent à ouvrir des valises quand Aleks tombe sur une qui contient plusieurs godes. Le beau cul de son collègue n’attend que ça ! Aleks en profite aussi pour y enfoncer sa propre queue épaisse !

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

Employé au bar dans la salle d’attente des premières classes, le beau barbu Buck Richards est troublé par Trent King. Le passager regarde en effet du porno sur son laptop. Soucieux d’être au petit soin pour le client, Buck donne de sa personne…

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

Le très sexe Teddy Torres aime s’amuser partout où il va. Quand il voit dans les toilettes pour hommes le bagagiste Lorenzo Flexx, il sait tout de suite ce qu’il peut en tirer : de bonnes pipes réciproques avec léchages d’aisselles !

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

Pris sur le fait, Teddy Torres se retrouve au poste de sécurité avec les officiers Derek Bolt et Alex Mecum qui affichent une sévérité incorruptible. Cela amuse Teddy car il flaire ce que ces hommes veulent vraiment…

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

Mercredi 22 décembre à minuit : Get Lit (Hot House)

Dans un sex-club au décor ultra-moderne, des hommes surpuissants ne sont que bites raides et trous du cul profonds ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Beaux Banks et Skyy Knox excellent en passifs capables de prendre les poses les plus acrobatiques. Ce sont deux vrais athlètes qui s’honoreraient de participer aux prochains jeux olympiques. Dommage que la baise ne soit pas homologuée discipline sportive car, à coup sûr, ils décrocheraient des médailles !

Beaux Banks, un passif époustouflant de souplesse qui défie les lois de l’apesanteur. Roman Todd en fait ce qu’il veut…

– Photos : Get Lit / Hot House

Johnny V. use et abuse du cul de Josh Conners posé sur un sling !

– Photos : Get Lit / Hot House

Le viril Sergeant Miles profite des talents d’acrobate de Skyy Knox pour bouffer son cul en suspension ! Puis il lui plante brutalement son chibre entre les reins !

– Photos : Get Lit / Hot House

Ryan Rose et Micah Brandt sont rejoint par le colosse Austin Wolf. Ce dernier sera le seul à ne pas se faire sodomiser !

– Photos : Get Lit / Hot House

Jeudi 23 décembre à minuit : Nikeurs de Téci 7 (Citébeur)

Les mecs de nos cités ont toujours aussi soif de sexe. Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting multiethnique toujours aussi imparablement excitant ! Une caméra toujours aussi vicieuse !



Explorateur dans la jungle Parisienne, Lucky Boy se rend dans un HLM près de Nanterre. Ce goûteur de bonnes bites s’est donné la mission de tester les bites des mecs de cité les une après les autres. Plusieurs grosses bites de Beurs et de Renois lui ont déjà fait beaucoup de bien à son joli petit trou de lopsa. Aujourd’hui il va découvrir une bonne bite de Latino, celle d’Étalon…

– Photos : Nikeurs de Téci 7 / Citébeur

Yanis Black a de quoi rassasier un mec ! Sa grosse bite noire, veineuse et lourde est un fantasme qui est réalité pour tous les passifs tels que Mathieu. Ce Cefran barbu savoure ses longs centimètres, ne quittant pas de ses yeux le boss, pour bien montrer à Yanis à quel point il est prêt à le vénérer. Yanis saura exaucer ses prières en s’acharnant sur son cul, faisant découvrir à Mathieu de nouvelles dimensions de la jouissance anale.

– Photos : Nikeurs de Téci 7 / Citébeur

Quand Étalon te baise, tu t’en souviens pour toujours ! Max le Bogoss a décidé de se livrer totalement au Latino maxi-niqueur. Se faisant, Max se révèle un power-bottom de première, un passif diplômé par le plaisir jusque là inconnu de la soumission totale à une grosse bite défonce-trou.

– Photos : Nikeurs de Téci 7 / Citébeur

Les racailles de la cité adorent les mecs mignons et précieux comme Sandro Rodriguez. Des anges qui n’attendent qu’à être défoncés par tous les trous…

– Photos : Nikeurs de Téci 7 / Citébeur

Kad le Rebeu n’est ni dans la nuance, ni dans la finesse. Lui, c’est de la baise agressive et animale qui l’intéresse. Soumis comme il est, Mathieu va le kiffer grave !!!

– Photos : Nikeurs de Téci 7 / Citébeur

NOUVEAUTÉ – Vendredi 24 décembre à minuit : Milk 4 Free (Masqulin)

On l’ignore, mais nous sommes continuellement à la croisée des chemins. Il faut juste rencontrer les bons mecs, ceux capables de nous ouvrir les yeux… et le cul ! Trois histoires en un film. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Excellent !!! Des acteurs top sexe au service de scénarios vraiment sympas qui font voir l’avenir avec optimisme.

Le futur marié JP Dubois vient d’arriver à Barcelone. Il passera son dernier week-end en tant que célibataire avec celui qui sera témoin à son mariage, son meilleur ami, Gabriel Phoenix. Ce dernier ne veut toutefois pas que JP se marie tant qu’il n’est pas sûr que c’est la bonne décision. Gabriel s’est arrangé pour qu’un tailleur personnel nommé Ken Summers aide JP à trouver le costume « plus que parfait » pour le grand jour. Après avoir passé du temps ensemble dans la salle d’habillage, Ken souhaite apporter une aide très particulière que JP ne refuse pas…

– Photos : Milk 4 Free / Masqulin

Après le tailleur, le futur marié JP Dubois a droit à une nouvelle surprise de la part de son pote Gabriel Phoenix. À l’étage l’attend un masseur professionnel nommé Vitaliy Sens. Celui-ci a une méthode également très particulière d’envisager son travail…

– Photos : Milk 4 Free / Masqulin

Gabriel Phoenix a fait tout son possible pour que JP Dubois s’éclate avant de se marier. Mais JP n’est pas encore tout à fait rassasié : une dernière baise avec son futur témoin est désormais son obsession. Gabriel n’hésite pas à satisfaire son ami. D’ailleurs, n’obtient-il pas enfin ce qu’il désire par dessus tout ? Les deux se retrouvent à se sucer, à se lécher et à baiser en toute versatilité. JP devra peut-être reconsidérer l’opportunité de son mariage ! 😉

– Photos : Milk 4 Free / Masqulin

C’est le mois de novembre et il est temps pour Ian Greene de mettre en valeur sa moustache en rasant sa barbe. Son barbier, le sympathique Brock Banks, s’en occupera. Les deux bavardent, font connaissance, tandis que le rasage se fait au plus près. Ian est épaté par le résultat. Il constate aussi que Brock s’intéresse à lui et qu’il est un mâle irrésistible. Pourquoi résister à l’évidence d’une bonne dans le fauteuil du barbier !

– Photos : Milk 4 Free / Masqulin

Souffrant du blues du Nouvel An et ouvert à l’exploration sexuelle, Pierce Paris matche avec Bruno Max sur une application de rencontres. Après avoir invité Bruno autour d’une bouteille de champagne et d’un feu d’artifice, Pierce fait de cette nuit un moment inoubliable et pleine d’espérance sur la nouvelle année.

– Photos : Milk 4 Free / Masqulin

NOUVEAUTÉ – Samedi 25 décembre à minuit : Backroom Barebackers (UKNakedMen)

Dans les sex-clubs espagnols ou tchèques, nos mecs ne tournent pas longtemps pour trouver la bite ou le cul qu’il leur faut ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Criss Denny, un actif bourru sur un minet !



Alexis Clark fait ce qu’il veut du bear Leo Grin. Il ne manquera pas de le trouer sans ménagement !!!

– Photos : Backroom Barebackers / UKNakedMen

Jonathan Miranda soumet à son autorité et à sa grosse queue Alexi Atlante !

– Photos : Backroom Barebackers / UKNakedMen

Employé du sex-club, le jeune Lucky Cole dédaigne de laver le sol humide de crachat, de foutre et de gel. Le viril Criss Denny va lui apprendre la valeur travail en le mettant en laisse, en le godant et en l’enculant ! 😉

– Photos : Backroom Barebackers / UKNakedMen

Adam Stahl, de la bonne chair de mâle à baiser pour Donnie Marco !

– Photos : Backroom Barebackers / UKNakedMen

Bairon Hell domine implacablement Antonio Miracle de sa virilité !!!

– Photos : Backroom Barebackers / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Dimanche 26 décembre à minuit : Action ou Vérité (FrenchTwinks)

Action ou Vérité ? Le célèbre jeu revisité à la sauce FrenchTwinks pour permettre aux garçons de faire connaissance, de rire et de se découvrir progressivement au travers de questions et d’actions de plus en plus osées. Une partouze et un duo sans capote + Un duo avec capote.

Le pinkplus : La partouze, extrêmement bien filmée et hyper excitante !!! Les très gros sexe des séduisants Timeo Blondel et Bastien Leray. Les yeux en amandes du très joli Valentin Meunier. Et Paul Delay toujours aussi boute-en-train !!!

Paul Delay et Timeo Blondel sont les premiers à se prêter au jeu. « As-tu déjà goûté ton sperme ? », « Qu’est-ce qui te rebute au lit ? », « Mets-toi en sous-vêtements ! », « Mets-moi une fessée ! »… « Suce-moi ! » Paul va ainsi offrir une bonne pipe à Timeo et se régaler de sa très grosse queue. De plus en plus excité, Paul va susurrer à Timeo un « Baise-moi ! » qui ne se refuse pas !

– Photos : Action ou Vérité / FrenchTwinks

Après s’être posé des questions intimes à tour de rôle et avoir révélé leurs petits secrets, Benjamin Dubois, Paul Delay, Bastien Leray et Timeo Blondel commencent à se branler mutuellement avant de se sucer les uns les autres. Puis ils vont s’enfiler dans tous les sens et même réaliser un petit train des plus excitant avant que Bastien ne domine le groupe et baise à tour de rôle ses trois camarades. Cette orgie bouillante se termine dans un bukkake final, Benjamin se retrouvant le visage englué de foutre.

– Photos : Action ou Vérité / FrenchTwinks

Après avoir fait connaissance en répondant à tour de rôle à des questions intimes, Mathis Weber et Valentin Meunier sont invités à réaliser des actions de plus en plus chaudes. Mathis commence à se branler devant Valentin qui l’observe avec une envie non dissimulée. Le minet s’empare alors de la queue bien dure de Mathis pour le branler tout en se déshabillant. Valentin offre une belle pipe en gorge profonde à Mathis. Celui-ci va à son tour offrir un délicieux moment de plaisir à Valentin en lui bouffant le cul et en le doigtant pour bien le dilater avant de le pénétrer…

– Photos : Action ou Vérité / FrenchTwinks

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.