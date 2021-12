Tout ce que ces bogoss veulent pour ce week-end de Noël, c’est nous faire plaisir sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial bogoss de PinkX.eu !

Samedi 25 décembre à minuit : Country Pursuits (Sauvage-Staxus)

Soumis à l’air vivifiant de la campagne britannique, ils ont toujours envie de baiser le matin, l’après-midi ou le soir, à deux ou à trois ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Un casting européen hyper sexe dans un pays qui ne fait plus partie de l’Union Européenne. Ce que l’on croit immuable ne l’est pas…

Le bel Hongrois Orlando White partage un lit avec le mignon Britannique Tristan Wood… qui reste de marbre. Orlando ne comprend pas. Tristan serait-il un hétéro à 100% ? Il n’a d’autre choix que de tout mettre en œuvre pour vérifier. Car il a vraiment envie de se mettre Tristan au bout de sa grosse queue !…

– Photos : Country Pursuits / Sauvage-Staxus

Sur une table de pique-nique en bois, l’Espagnol Josh Milk se fait prendre en sandwich par Orlando White et le Français Gabriel Angel !

– Photos : Country Pursuits / Sauvage-Staxus

Le pique-nique au Champagne entre le Polonais Kamyk Walker et Josh Milk est le prélude à une bonne baise sur la table de la cuisine, Kamyk se faisant farcir par Josh…

– Photos : Country Pursuits / Sauvage-Staxus

De retour d’une promenade, le joli Britannique Louis Blakeson et Gabriel Angel décident de s’affaler sur un canapé pour mieux se familiariser au corps de l’autre…

– Photos : Country Pursuits / Sauvage-Staxus

Dimanche 26 décembre à minuit : Thirsty For Jiss (YoungBastards-Spritzz)

Quand on n’a pas d’autre choix que de servir de trou à des mâles dominants, on apprécie vite leurs coups de reins et la saveur douçâtre leur semence ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Le barbu Damian Boss a une queue qui donne envie de se soumettre à sa virilité !

Alors qu’ils se retrouvent dans ce qui reste d’un terrain de jeu SM au sein d’un squat, Dimitri Vega et Nestor ne perdent pas leur temps. Ils en profitent illico !!! Nestor se retrouve attaché à la croix de Saint-André qui jonche le sol, la grosse bite de Dimitri dans la bouche. Puis détaché, il se fait tringler par son maître !

– Photos : Thirsty For Jiss / YoungBastards-Spritzz

Mâle dominant par excellence, Bairon Hell va faire de Danny Boss sa chienne savante. Celle qui obéit en tirant la langue pendant la saillie !

– Photos : Thirsty For Jiss / YoungBastards-Spritzz

Via une appli, Le minet JD Black a rencontré un mec qui craint ou qui sera le meilleur plan cul de sa vie. Au début, il y a de quoi avoir peur. Viril barbu, Damian Boss l’attache à l’une des poutres de la mansarde. Mais la suite est un pur enchantement qui révèle la vraie nature de JD : un bogoss 100% accro au sexe XXL et au jus d’homme !

– Photos : Thirsty For Jiss / YoungBastards-Spritzz

Nestor imaginait-il ce qui lui arriverait en se promenant dans un parc ? Qu’il serait la proie consentante de Dave et Fabrice qui recherchaient un cul endurant pour les gros centimètres qu’ils ont entre les jambes ?

– Photos : Thirsty For Jiss / YoungBastards-Spritzz

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.