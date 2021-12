« Conflits & Séduction » : Le 1er épisode de « Crush » sur Youtube !!! À quand sur la 1, la 2, la 3… ou la 6 ?

Dans la première moitié des années 1990, une sitcom française diffusée sur TF1 eut un succès R.E.T.E.N.T.I.S.S.A.N.T. : Hélène et les Garçons. Aux histoires d’amour d’étudiants s’ajoutait une large place donnée à la musique, plusieurs des protagonistes ayant formé un groupe de rock amateur.



Même ceux qui n’auraient jamais regardé un de ses épisodes ne pouvaient échapper à cette série tant elle était un phénomène de société. Couvertures de magazines affichées sur les kiosques à journaux ; articles dans la presse même dite « sérieuse » ; focus dans les JT ; sujets de discussions avec les proches ; hits discographiques… Hélène et les Garçons est l’une des productions audiovisuelles les plus marquantes de la télévision française. Elle connut d’ailleurs un succès international.

Quel rapport avec Crush, la nouvelle série de FrenchTwinks ? Regardez ci-dessous la version non porno de son 1er épisode. Conflits & Séduction est sur Youtube depuis le 22 décembre. Des étudiants qui ont formé un groupe de rock ; des répétitions dans un garage ; la cafète ; de l’amour ; de la drague ; des séparations… Il y a plus d’une similitude ! 🙂 De grosses différences toutefois : tous les héros sont gays, il n’y a pas d’ambiguïté – ça couche ! -, et les rires pré-enregistrés sont absents !!!



WOAW !!! Qu’est-ce que c’est bon !!! La réalisation, la musique, les décors, les comédiens, les figurants, les dialogues… Tout est top !!! Et aux clins d’œil à la série culte, il y en a aussi qui se réfèrent à l’histoire de FrenchTwinks. Comment ainsi ne pas être touchés en reconnaissant parmi les figurants Abel Lacourt ? Celui-ci fut un des modèles phares du studio avant d’arrêter sa carrière porno en août 2017.

Oui, on est bluffés par Crush. Sa version non porno et ses suites à venir sur Youtube mériteraient que des médias mainstream s’en fassent l’écho. Qu’elles soient aussi diffusées sur la 1, la 2, la 3… ou la 6. Et en prime time !!! Car cette fiction traite avec sensualité, émotion et – paradoxalement – réalisme de la diversité des relations sentimentales chez de jeunes gays d’aujourd’hui. Sujet C.A.P.T.I.V.A.N.T. Et pas seulement pour un public acquis d’avance. Par fantasme ou par suspicion sur le vrai désir des hommes, l’homosexualité masculine fascine les adolescentes et les ménagères de moins de 50 ans.

Dans sa version complète qui intègre les scènes porno, Conflits & Séduction est dès à présent sur le site de FrenchTwinks. Attendez-vous aussi à une programmation sur la chaîne PinkX. Quand ? On n’a pas encore la date. À suivre…