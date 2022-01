Le bonheur absolu toute cette première semaine du nouvel an sur PinkX ! (3 – 9 janvier)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX !

Lundi 3 janvier à minuit : Dirty Buddies (Ayor Studios)

Les Dirty Buddies sont une bande de jeunes mecs de la cité qui aiment se soulager entre eux de leurs poussées de testostérone. Six duos, dont deux qui se limitent à des pipes.

Le pinkplus : Très bien filmé avec de jeunes Tchèques ancrés dans une réalité qui nous parle, ce qui renforce l’excitation. Sous-titrages en français.

Mardi 4 janvier à minuit : Teach My Cock (NextDoorStudios)

Les professeurs sont des hommes comme les autres. Ils ne sont pas insensibles à ceux qui les chauffent. La baise avec leurs étudiants a toutefois l’alibi d’être pédagogique ! Trois duos avec capote.

Le pinkplus : De la baise bien athlétique et hot ! Dean Phoenix – dont les débuts dans le porno remontent à 1997 – est toujours aussi bon queutard !

Alex Mecum sent que Jake Davis a un réel potentiel pour apprendre à jouer du piano mais qu’il lui manque « L’ÉMOTION ». Jake veut comprendre ce que son prof veut dire. Alex lui montre doucement – mais fermement ! – tous les tenants et aboutissants de l’émotion dans l’art !…

Dès son arrivée aux USA, l’étudiant britannique Gabriel Cross sait que le professeur Dean Phoenix prendra bien soin de lui. Ce qu’il ne sait pas encore, c’est qu’une partie de son éducation se déroulera au pieu !…

Mike Stone, le professeur de Dakota Young, propose à l’étudiant de l’aider en lui offrant des cours particuliers. Dakota accepte mais il a vraiment du mal à se concentrer. La grosse bosse qui se forme sous le pantalon de son prof le distrait trop ! :-)…

Mercredi 5 janvier à minuit : Afternoon Affairs (Falcon Studios)

La piscine, le soleil, une belle villa et de très beaux mecs pour des baises très chaudes ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Un film 100% sexe dans la pure tradition porno US. Le cul de Michael Boston est tout en courbes et en volume fantasmatiques !!!

Lorsqu’on sonne à sa porte, Josh Moore est à poil et se couvre rapidement. À la porte, il y a le réparateur de clim, Michael Boston. Josh est si impressionné par la courbe de son fessier qu’accentue le port d’un short moulant qu’il laisse tomber sa serviette pour exhiber son propre atout : sa belle et grosse bite !…

Adrian Hart termine un plongeon dans la piscine, s’allonge sur une chaise longue et prend un bain de soleil. Quand il aperçoit Skyy Knox au bord de la piscine, Adrian est sous le charme. Et comme l’attraction est réciproque, ils font intimement connaissance dans la chambre à coucher de Skyy…

Lorsque Cade Maddox descend les escaliers, il remarque que Küper, le mec qui s’occupe de l’entretien de piscine, est très bogoss. Cade use de tout son sex-appeal pour l’attirer. Son arme de séduction massive – à savoir sa très grosse queue – l’aidera à parvenir à ses fins !!!!

Dakota Payne profite d’un bain chaud quand Adrian Hart entre pour prendre une douche. Aucun des deux n’est indifférent à l’autre…

En train de tailler les haies, Arad Winwin arbore une musculature qui tape dans l’œil de Devin Franco. Celui-ci l’invite à le rejoindre…

Jeudi 6 janvier à minuit : French Scallyboys (CrunchBoy)

Ghislain nouvelle tête pour le studio francais CrunchBoy est sexy, il aime le cul et les culs. Casting de mecs bien pervers. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Ghislain !

Illy Ria et Juan Flo dans un cruising bar…

Il est une heure du matin, Breeze vient d’arriver à bordeaux et il va réaliser son fantasme : se faire baiser en Jock-strap par la super porn Viktor Rom. Pas de bla bla, juste un plan direct.

Le viril et barbu Nours se faire remplir à fond par Ghislain !

Deux jeunes lascars, Roman Tik et Maxence Angel, baisent bareback en plan extérieur à Paris.

Ghislain réveille Dimitri qui dort à poil, le trou déjà graissé, prêt à se faire doser au réveil !…

Vendredi 7 janvier à minuit : Psycho Joe (NakedSword)

Joe (Mickey Taylor) est un homme très séduisant mais maladivement possessif. Lorsqu’il rencontre le jeune Buck (Leo Rex) lors de l’une de ses virées, il décide qu’il veut l’avoir rien que pour lui. Le problème, c’est que Buck a beaucoup de succès auprès des hommes. Jusqu’où Joe ira-t-il pour garder son amour pour lui tout seul ? Jusqu’au meurtre ? Deux trios et deux duos avec capote.

Le pinkplus : Smatphones, réseaux sociaux, applis… Tous ces outils et services qui nous facilitent la vie ont aussi leurs parts d’ombre. En partageant notre vie privée, on peut devenir la cible de personnes mal intentionnées. En étant scotché à son phone, on peut provoquer un accident ou se faire écraser en pleine rue. Scénarisé par Mickey Taylor, Psycho Joe puise dans cette contemporanéité anxiogène pour donner naissance à un anti-héros jusqu’au-boutiste d’une effroyable beauté. Dans le genre hyper-tatoués, lui et Leo Rex sont d’ailleurs des chef-d’œuvres artistiques.

Dans un bar de Manchester où travaille Joe (Mickey Taylor), une transaction par carte lui permet de s’immiscer dans la vie de Buck (Leo Rex). Après avoir récolté plein d’information intimes via les réseaux sociaux, il pénètre dans sa maison et surprend le beau tatoué en train de faire l’amour avec un mec, Wade Mathews. Dépité, Joe est monté à l’étage. Quant à Wade, après avoir été bien baisé et déchargé, il quitte aussitôt la maison à la grande déception de Buck.

À l’étage, dans la chambre de Buck, Joe s’est allongé sur le lit, un slip de l’élu de son cœur et de sa bite sous son nez. Il rêve d’ébats torrides… La voix énervée de Buck qui est au téléphone sort Joe de ses fantasmes et il se cache, toujours en veille. Et tel un ange gardien, il sauve la vie Buck qui a manqué de se faire renverser par une voiture, trop occupé qu’il était par une conversation téléphonique.

Au bar, Buck parle avec admiration de son sauveur à ses potes Igor Bellucci, Drew Dixon et Jake Daniels ainsi qu’au barman Gabriel Phoenix. Tous sont sceptiques. Vexé, Buck les abandonne. Drew, Igor et Jake s’isolent pour touzer, Drew se faisant sauter à tour de rôle et à répétition par les deux autres.

Dans sa folie, Joe a séquestré Gabriel Phoenix et Wade Mathews. Toute personne qui fait du mal à Buck ou qui doute de la solidité de son amour doit disparaître. Vraiment ? Ou Joe peut-il changer d’avis si Gabriel et Wade baisent là, tout de suite avec lui ?

NOUVEAUTÉ – Samedi 8 janvier à minuit : Bareback Crashpad (Raging Stallion Studios)

Partouze, mecs musclés, mecs barbus, culs bombés et bites XXL sont au rendez vous du motel Bareback Crashpad ! Un trio et trois duos sans capote + Deux duos consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Blancs, noirs, métis ou latinos… Que de beaux mâles !!! Et qu’est-ce qu’ils sont sexe !!! Ricky Larkin démontre une nouvelle fois son fétichisme des pieds en léchant avant et pendant la baise.

Ricky Larkin termine son jeu vidéo pour rejoindre Wesley Woods et Marco Napoli dans la baise.

Papi Suave prend la grosse teub d’Osiris Blade dans la gorge avant de la ressentir très profondément dans le cul !

Brian Bonds trouve Zario Travezz dans la cuisine avec une belle érection. Que peut-il faire d’autre que de le sucer ? Zario saura lui rendre la pareille !

Zario Travezz bouffe le cul de Franco Nunez avant d’y glisser sa bite avec pour seul lubrifiant sa salive !

Nicholas Ryder a besoin d’une pipe et de lécher un trou poilu. Sharok répond présent !

Lorsque Jason Vario remarque que Dante Colle se branle sur lui pendant qu’il soulève des poids, il le troue profond !

Dimanche 9 janvier à minuit : After Party (Ayor Studios)

Nos jeunes mecs ont le feu au cul et à la bite ! Et quand on bosse dans un night-club, il y a toujours un truc qui se passe !

Le pinkplus : Suite de Warm Up ? On retrouve la plupart des employés du night-club du précédant film Ayor Studios auxquels s’ajoutent Thomas Cullen et les très sémillants Max Reed et Harry Davis. Quatre duos sans capote + Un duo consistant en des fellations.

Ethan Beckett, cul à dispo pour Thomas Cullen !

Florian Mraz et Tobias Vejvoda aiment autant se faire sucer que pomper !

Max Reed, un trou brulant de désir pour la grosse queue de Tobias Vejvoda !

Simon Best et Patrik Lister se font du bien grâce à leurs lèvres pipeuses, puis Simon encule Patrik ! !

Harry Davis, un nouveau cul hotissime pour Tobias Vejvoda !

