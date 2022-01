Damien : « Un comeback n’est pas dans les cartes. Mais ne jamais dire jamais ! »

Dans sa série « Que sont-ils devenus ? », CyberSocket s’attache à donner la parole à d’ex-porn stars des années 1980/1990. Le mois dernier, il y avait eu Tom Chase, ce qui avait donné lieu à un article sur notre blog. Cette fois-ci, c’est Damien qui est interviewé. Ex-modèle de Falcon ainsi que pour d’autres studios, le toujours très beau mâle évoque notamment ce qu’il a fait après sa carrière X. Il donne ainsi une vision plus ouverte de ce qui peut advenir des ex-porn stars, sachant que le lieu commun est de leur promettre le pire. 🙁 Oui, la drogue aurait pu l’emporter comme elle l’a fait avec Joey Stefano qu’il considérait comme son frère. Mais l’argent qu’il a beaucoup gagné grâce au X lui a permis de payer ses études qui, elles-mêmes, lui ont ouvert bien des portes… Extraits :

LES PIEDS SUR TERRE

« J’ai heureusement une structure familiale solide, j’ai des sœurs et un frère, des tantes et des oncles qui ont toujours constitué une base solide pour moi. Je ne suis pas quelqu’un qui développe des addictions. Les drogues n’ont donc jamais été une chose importante pour moi. Je les ai toutes prises, mais je n’en ai jamais été accro, Dieu merci. »

Découvert par Chi Chi LaRue alors qu’il était gogo dans un club, Damien s’est vu décerner le titre de « l’une des plus belles bites du porno » par la réalisatrice drag-queen dans son autobiographie Making It Big – Sex Stars, Porn Films, and Me (Alyson Publications – 1997)

– Photos : Buttbusters / Falcon Studios

LE CUL POUR SE PAYER SES ÉTUDES

« J’ai fait 51 films en quatre ans. J’ai beaucoup travaillé. C’était à une époque où l’on pouvait gagner une somme incroyable sur un seul projet. Dès mes débuts dans le porno, j’avais l’objectif d’économiser mon argent et de l’utiliser pour payer mes études en architecture. »

Quelques exemples de jaquettes où le beau Damien est mis en valeur : Buttbusters (Falcon Studios – 1991), Convertibles Blues (Cinderfella – 1992), Dreams of Damien (Rage Video – 1994) et State of Mind (Jet Set Men – 1993)

UN RICHE PARCOURS PROFESSIONNEL

« J’étais enthousiasmé par mon école et mon avenir. Quand j’en ai eu fini avec le porno, j’ai fait de l’architecture/design pendant un certain temps. J’ai eu beaucoup de succès. Après quelques années, j’en ai eu marre et j’ai changé de carrière. J’ai eu l’opportunité de déménager à Londres et de fréquenter une école de cuisine. J’ai suivi une formation classique pendant trois ans, puis je suis resté au Royaume-Uni pour y travailler pendant trois autres années. Je suis ensuite allé travailler aux États-Unis et au Canada jusqu’à ce que je lance enfin ma propre entreprise de restauration il y a environ dix ans. Au moment où j’écris ces lignes, je suis assis dans un complexe et je regarde l’océan Pacifique le jour de Noël avec mes deux chiots. Je viens de vendre ma maison à Palm Springs et je me dirige vers San Francisco. Je ne sais pas pour combien de temps, mais mon plan est d’acheter une maison dans les Catskills et d’ouvrir une petite auberge. »

Incroyable mais vrai ! Damien fut pris en grippe par Steven Scarborough !! Alors nouvel homme fort de Falcon Studios – voir notre spécial FOREVER FALCON | 50e anniversaire de FALCON STUDIOS : La relève (1988-1993) -, Scarborough voulait qu’il coupe court ses cheveux. Or non seulement Damien lui a répondu par un NON catégorique, mais le PGD fondateur de Falcon, Chuch Holmes, a pris sont parti. Comme Damien le répète à CyberSocket, Holmes a demandé à Scarborough de laisser ses cheveux tels quels. Qu’il n’y avait aucun problème avec ça !

– Photo : The Coach’s Boys / Mustang Studios

« JE SUIS ASSEZ CONTENT DE MA VIE… »

« Je suis assez content de ma vie, ici et maintenant. J’aimerais toutefois enfin rencontrer un bon gars et vivre avec lui. Un comeback dans le porno ? Je ne pense pas que ce soit dans les cartes… Mais ne jamais dire jamais ! »

En février 2020, Chi Chi LaRue tweeta son comeback. Il faillit se faire, mais non. Avec sa belle prestance et sa bite de 23 cm, Damien serait pourtant un daddy des plus hot !

L’intégralité de l’interview de Damien est ici, chez CyberSocket !