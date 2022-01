Les lèvres et les tétons ne sont pas les seules zones érogènes à se gonfler d’excitation ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial bogoss de PinkX.eu !

Samedi 8 janvier à minuit : Barback Alley (HelixStudios)

Chauds et excités nos jeunes minets draguent dans des ruelles sordides et emmènent leurs plans cul chez eux pour y baiser sans capote. Un trio et trois duos.

Le manplus : Un fantasme puissant bien mis en scène par Helix. Des modèles très appétissants. De par la différence de leur maturité, Adam Jacobs et Zack O’Connor forment un duo particulièrement excitant.

Le mignon Travis Groves fait une belle rencontre dans une ruelle : le bad boy Skyelr Bleu. Les deux se retrouvent dans une chambre, Travis se faisant bien baiser par Skyelr !

– Photos : Barback Alley / HelixStudios

Skyelr et Travis fument dans la ruelle quand Blake Carnage leur demande une clope. Skyelr a bien sûr plus à offrir : « Tu peux venir dans ma piaule pour qu’on baise tous ensemble, si tu veux ! » Blake dit « OUI ! »…

– Photos : Barback Alley / HelixStudios

Le blond Shawn Robins croise dans la ruelle le roux Zack O’Connor. Ça matche entre les deux et ils se retrouvent chez Zack. Ses parents ne sont pas là…

– Photos : Barback Alley / HelixStudios

Adam Jacobs traîne dans une ruelle à la recherche d’un minet avide de sa grosse queue. Le filiforme Zack O’Connor mord à l’hameçon. Le minet ramène Adam chez lui. Ses parents ne sont toujours pas de retour, et il profite à fond de sa liberté !…

– Photos : Barback Alley / HelixStudios

Dimanche 9 janvier à minuit : Dungeon Dreams 2 (Sauvage-Staxus)

Les doux minets aiment les sensations fortes et les donjons. Ils kiffent les jeux dominants/dominés !!! Un trio e trois duos sans capote.

Le manplus : Johny Cruz !!! Un power bottom qui excelle une nouvelle fois dans une superbe double-

Johny Cruz double-pénétré par Dick Casey et Will Sims !!!

– Photos : Dungeon Dreams 2 / Sauvage-Staxus

Shane Hirch et Mike James s’éclatent en toute versatilité !

– Photos : Dungeon Dreams 2 / Sauvage-Staxus

Yuri Adamov, jolie poupée à dispo de Benjamin Dunn qui le troue à coups de gode et de bite !

– Photos : Dungeon Dreams 2 / Sauvage-Staxus

Drew Paskin, nouvelle grosse queue pour Johny Cruz, avec en bonus pour le power bottom de la cire de bougie qui coule sur sa chair tendre !

– Photos : Dungeon Dreams 2 / Sauvage-Staxus

