La complémentarité est la clé du bonheur toute cette semaine sur PinkX ! (10 – 16 janvier)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX !

Lundi 10 janvier à minuit : I Love New York (NakedSword)

Un voyage dans la ville qui ne dort jamais à travers la regard cinématographique de Marc Macnamara et huit beaux mâles regorgeant d’une énergie sexuelle vivifiante. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : On se souvient qu’en plein soulèvement BlackLivesMatter (lire ici), Tim Valenti, le PDG de Falcon | NakedSword, promettait un avenir toujours plus engagé dans la représentation de la diversité ethnique qui existe aux USA et ailleurs dans le monde. À voir les prods qui, comme I Love New York, sortent depuis fin 2020/début 2021 chez Falcon | NakedSword, cette promesse est merveilleusement tenue !

Après une journée à flâner ensemble dans la ville, les colocataires Ty Mitchell et Ricky Roman rentrent chez eux. Quand Ricky surprend Ty en train de se branler, il est pris d’une irrésistible envie de le baiser. Avant de sodomiser Ty, il prendra soin de lui dilater la rondelle grâce à un plug !

En pleine rue, Floyd Johnson fait sa demande en mariage à l’amour de sa vie Luca D’Amore. Ce dernier dit OUI. Le couple s’embrasse et se retrouve dans un appartement jonché de pétales de roses rouge. Le romantisme de la situation ne freinera en rien la vigueur des ébats. Flyod assène ses coups de reins à un Luca, très chienne, qui est en redemande !!!…

Seth Knight et Elio Knight reviennent d’une soirée à vélo sous les lumières de la ville. Hyper velu, Elio troue avec bestialité son Seth adoré…

Une journée dans le parc à jouer au football se transforme en une frénésie de bite à sucer et de baise avec le TTBM Max Konnor et le super beau cul Derek Cline.

Mardi 11 janvier à minuit : Bareback Intrusion / NextDoorRaw

Loin des regards indiscrets, les murs des maisons familiales et des hôtels anonymes abritent les secrets impudiques de l’Amérique puritaine… Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Le sexe est à chaque fois introduit par un scénario d’une excitante perversité. La première scène est un modèle du genre !

Le très hétéro Casey More est choqué que son meilleur ami, Brenner Bolton, ait osé lui montrer sa queue. Il veut au plus vite fuir de chez lui. L’autre veut le rattraper pour lui dire qu’il y a un malentendu, qu’il n’est pas gay. Mais la situation les dépasse l’un et l’autre lorsque Casey et Brenner se disputent dans les escaliers et que Casey embrasse soudainement Brenner…

Quand le livreur Mitch Hanson rencontre son ex Brendan Phillips, ils font plus que de parler du bon vieux temps…

Le cambrioleur Lance Taylor signe un accord avec l’avocat louche Blake Barnes, lui promettant le sexe en échange d’une représentation légale…

Pendant que sa femme fait les courses, Dean Phoenix aime passer du bon temps en famille avec son beau-fils Johnny Riley…

Mercredi 12 janvier à minuit : Des super-héros à cruncher (CrunchBoy)

Des icônes de la pop culture US débarquent chez CrunchBoy et ça baise gay sans capote !

Le pinkplus : Kevin David ! Une parodie complètement déjantée !

Fred Dim BDX passe chez CrunchBoy pour nous répondre à une interview quand débarque une très grosse souris, Picwik…

James Kamui va avec Jess pour surprendre Superman qui s’entraine vers bordeaux, dans un endroit désaffecté ! Superman n’est autre que Kevin David…

En provenance de Mars, l’astronaute Dim BDX se retrouve en pleine nuit dans le jardin de Jess. Invité de Jess, Kevin David va bien profiter de sa bouche et de son cul !

Jeudi 13 janvier à minuit : Raw Hung Boys (CockyBoys)

La super porn star Alam Wernik fait ses débuts chez CockyBoys dans un trio torride qui vous laissera sans voix : Ben Masters et Clark Davis baisent tous les deux Alam avant que nos mecs se mettent en mode « petit train ». La porn star française Chris Loan se retrouve dans un flip-flop avec le sexy et TTBM Calvin Banks. Deux autres scènes hot complètent ces deux scènes méga cul. Un trio et trois duos sans capote.

Le pinkplus : Un casting tout simplement top ! Une intensité sexuelle implacable !

Alam Wernik est sympa comme tout, il aime se faire baiser et le dis haut et fort. Clark Davis et Ben sont déterminés à le satisfaire !

Calvin Banks et Chris Loan en mode autoreverse !

Blond et dominant, Taylor Reign soumet Mateo Vice à un bondage soft…

Le beau, musclé et TBM Cade Maddox domine le cul docile du magnifique Nico Leon !

NOUVEAUTÉ – Vendredi 14 janvier à minuit : Nikeurs de Téci 9 (Citébeur)

Ces nikeurs ont entre leurs jambes le calibre qu’il faut pour des passifs qui en veulent ! Trois duos avec capote + Un duo consistant en des fellations..

Le pinkplus : Kad le Rebeu, Mathieu Ferhati et Alaïdin, trois nikeurs qui donnent envie d’être leurs nikés !

Lucky Boy sait faire plaisir aux racailles de la cité. Face à Kad le Rebeu, le bogoss se met en mode suceuse obéissante, qui tire la langue et prend la bite en gorge profonde.

Sacré Mathieu Ferhati !!! Un mâle alpha plein de surprises pour les petites biches innocentes que sa virilité attire. Il faut le voir embrasser et câliner avec une parfaite douceur Sandro Rodriguez. Puis le baiser comme la dernière des lopsa, sans pitié !

David Valentin suce profond, bouffe les couilles, sniffe les pieds et gémit comme une petite chienne qui se fait dégommer son fion pour la première fois. Kad le Rebeu prend beaucoup de plaisir à le soumettre !!!

Max le bogoss kiffe les rebeus beaux et dominateurs qui l’utilise comme un vide-couille. Aujourd’hui il sera gâté, car Alaïdin a les couilles pleines !…

NOUVEAUTÉ – FillSamedi 15 janvier à minuit : Fill Me Deep (Falcon Studios)

Dans ce monde moderne de l’instantanée, des rencontres rapides et sans communication, on peut faire autrement. Comme se parler avant la baise !!! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Une production Falcon regorgeant de beaux mâles qui lorgne vers CockyBoys dans le genre confessions intimes d’avant baise !



Steven Lee confie à Jackson Cooper qu’il aime les gars musclés, tatoués et avec un gros cul bien charpenté pour les saillie profondes. Jackson écoute avec attention et il se rend compte qu’il a les trois caractéristiques que kiffe Steven. Celui-ci aura tout loisir de le baiser avec entrain…

Arad Winwin adore trouer implacablement les mecs et Austin Avery jubile de se faire bouffer le cul avant la sodomie ! Les deux sont faits l’un pour l’autre !!!…

Avec sa dure et grosse bite conquérante, Cade Maddox creuse avec une superbe autorité les fesses de Nic Sahara qui en gémit de plaisir.

Cazden Hunter aime se faire doser et Steven Lee aime pénétrer bareback. Ils sont faits l’un pour l’autre ! 🙂

Ryan Rose et Austin Avery sont des amis de longue date et des copains de baise réguliers. Leur attirance est mutuelle et repose sur leur complémentarité . « J’aime être possédé », dit Austin. Ryan rit et le taquine d’un clin d’œil complice. Oh oui ! Ryan va merveilleusement le posséder !!!…

Dimanche 16 janvier à minuit : Sperm Lovers (Frankfurt Sex Stories)

Nos mâles de Francfort aiment le foutre et ne perdent pas une occasion de savourer un nouveau nectar. Trois duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Le naturel des mecs est des plus bandants.

Cock Snatcher : Le gilet jaune Thomas Friedl fait une pause clope et s’endort. Mais il se réveille quand Mirko Heres lui fait les poches. Mirko va bien déguster !!!

Cum Suckers : Donnie Marco se balade au bord de la rivière, torse nu. Il croise Martty, un pompeur-né …

Blown : Sanchez Lopez fume une clope à son balcon. Il attend que son rdv arrive, le barbu passif Martin Dajnar…

