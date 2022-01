Les vainqueurs des « XBIZ Awards 2022 » dans les catégories gays !

Les lauréats des XBIZ Awards 2022 ont été dévoilés ce week-end lors d’une cérémonie organisée par Maitland Ward au prestigieux Hollywood Palladium. Des awards qui mêlent l’hétéro, le trans et le gay. Voici la liste des vainqueurs dans les catégories gays :

MICHAEL BOSTON

Performeur gay de l’année

Photos : Bro Buddies / Falcon Studios

« … Je veux dire merci à tous mes merveilleux fans qui sont venus et ont voté. Merci à mes amis et à ma famille qui ont également voté. Je suis un garçon très chanceux. J’ai eu beaucoup de chance. J’espère que tout le monde passe une bonne semaine. »

Michael Boston

DeANGELO JACKSON & DANTE COLLE

(NOIRMALE)

Meilleure scène de sexe gay

« Merci XBIZ pour notre trophée de la Meilleure scène de sexe gay avec MoirMale. Merci Dante Colle pour cette incoyable scène et notre excellente alchimie. Je ne m’attendais pas à ça. »

DeAngelo Jackson

JAKE JAXSON

Réalisateur de l’année — Gay

« J’ai reçu une très bonne nouvelle aujourd’hui : je suis le gagnant du prix du réalisateur de l’année au XBIZ Awards. Au début de l’année dernière, je doutais beaucoup de moi, de ma passion et de ma joie de réaliser. J’ai tout remis en question et je me suis demandé si « mon heure n’était pas venue ». Cependant, grâce à RJ SEBASTIAN — mon mari, collaborateur et collègue réalisateur -, ainsi que grâce à TOUS LES PERFORMEURS avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler l’année dernière, j’ai découvert non seulement une nouvelle façon de travailler et de raconter des histoires, mais aussi une nouvelle façon d’ÊTRE. Ma gratitude est totale. Vraiment, MERCI À TOUS pour les merveilleux commentaires, l’amour et l’énergie. Cela signifie plus que vous ne le saurez jamais. Amour toujours. »

Jake Jaxson

THE LAST COURSE

(DISRUPTIVE FILMS)

Film gay de l’année

FLIRT4FREE

Site Cam gay de l’année

MEN

Site gay de l’année

Pour voir la liste complète des lauréats des XBIZ Awards 2022, c’est ici. Où l’on découvre que Dante Colle est aussi primé dans la catégorie hétéro, pour une scène avec Emily Willis et Mick Blue.