Des érections si puissantes que les sexes sont de magnifiques pieux de chair ce week-end sur Man-X !!!

Samedi 15 janvier à minuit : American Twinks Super Sized (BarebackMonsterCocks-Staxus)

Tourner au soleil, sur la plage et dans eaux chaudes est un plaisir d’autant plus fort qu’on y baise. Minets blancs américain et locaux caribéens s’entendent à merveille ! Un trio et trois duos sans capote.

Le Manplus : Devon LeBron ! Qu’est-ce que ça queue est longue et épaisse !!!

Le Cubain Alex « 21 cm » Mendez, le Dominicain Billy « 24 cm » Ricardo et l’Américain Lucas « 20 cm » Owens font connaissance…

– Photos : American Twinks Super Sized / BarebackMonsterCocks-Staxus

Le blond Américain Nicholas « 19 cm » Reed et Alex Mendez en toute versatilité !

– Photos : American Twinks Super Sized / BarebackMonsterCocks-Staxus

Devon LeBron et son sexe surdimensionné de 29 cm font de magnifiques ravages en Lucas Owens…

– Photos : American Twinks Super Sized / BarebackMonsterCocks-Staxus

Devon LeBron est toujours une incroyable mais vraie rencontre pour qui kiffe les très grosses queues. Nicholas Reed apprécie !!!

– Photos : American Twinks Super Sized / BarebackMonsterCocks-Staxus

Dimanche 16 janvier à minuit : Dive In (Sauvage-Staxus)

Grâce à la pratique de la natation, les corps se font exceptionnels : jambes solides, abdos dessinés, pecs ronds et culs mis en valeur par les maillots de bain ! Avoir d’urgence bites et orgie sont au rendez-vous ! Une partouze et trois duos sans capote.

Le manplus : La partouze !!!

Belles lèvres, beau cul, Yuri Adamov est un plaisir à défoncer ! Sven Laarson en profite royalement !!!

– Photos : Dive In / Sauvage-Staxus

Bogoss de chez bogoss, Chase Hunt n’est que tendresse et passion envers Mike James et ses belles fesses !!!

– Photos : Dive In / Sauvage-Staxus

Insatiable, Chase Hunt sait aussi combler les pulsions passives de Sven Laarson…

– Photos : Dive In / Sauvage-Staxus

Grosse partouze entre Mike James, Brad Fitt, Jace Reed, Ryan Olsen et Sven Laarson !!!

– Photos : Dive In / Sauvage-Staxus

