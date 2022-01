Cole Connor : « J’ai été attaqué par un groupe de mecs… »

Exclusif de Falcon Studios (voir ici), Cole Connor a tweeté hier avoir été victime d’une attaque qui l’a pris par surprise. Ses collègues, amis et fans sont choqués et compatissent. Les soutiens affluent en masse…

« J’ai eu une nuit difficile samedi soir à Hollywood. J’ai été attaqué par un groupe de mecs qui m’ont frappé plusieurs fois à la tête alors que j’essayais de me défendre et de m’enfuir. Je vais bien cependant. Cela va guérir. Merci pour tous les gentils messages de soutien.

Merci à tous les amis qui m’ont aidé à marcher, à me remettre et à prendre soin du petit Boris pendant que je prenais des analgésiques ! Mille mercis ! »

Les photos qui accompagnent ses tweets nous le montrent les yeux au beurre noir, une paupière suturée et avec des béquilles. On se surprend à le trouver encore plus désirable. On a tellement envie de le soigner !!! On découvre aussi Boris, son chat. Trop mignon !!!

Parmi les nombreux soutiens, il y a celui de Falcon Studios : « Tout notre amour ! Nous sommes désolés que cela te soit arrivé. Nous sommes là si tu as besoin de quoi que ce soit. »