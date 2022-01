Jake Deckard : Ses deux scènes avec François Sagat qui ne se sont jamais faites !

Super porn star US pendant la seconde moitié des années 2000, Jake Deckard vient de répondre aux questions de CyberSocket pour sa passionnante série : « Que sont-ils devenus ? » Désormais quinqua – il a fêté ses 50 ans le 16 janvier dernier – Deckard partage sa vie avec son mari – qui est plus jeune de 22 ans – et n’envisage aucun comeback. Pour l’instant. 😉 Parmi ses souvenirs les plus marquants de sa carrière X ? Deux tournages avec François Sagat qui n’ont jamais abouti. Ce faisant, l’Américain donne sa version sur un tour de passe-passe entre Titan et Raging Stallion qui, en 2006, défraya la chronique. Extraits…

« … À la fin de mon contrat avec Titan, Raging Stallion avait exprimé son intérêt à me faire tourner avec Sagat à Hawaï, François jouant un personnage à la Tarzan. J’avais trouvé ça génial. Je devais garder tout cela secret. À l’époque, pour une raison quelconque, chaque studio avait un problème avec Raging Stallion. Presque tout le monde me disait que si je travaillais pour eux, je serais mis sur la liste noire de tous les autres studios… Quoi qu’il en soit, François avait son propre agenda et est allé chez Titan sans le dire à personne, rompant ainsi unilatéralement son contrat d’exclusivité avec Raging Stallion. Titan m’a appelé et m’a demandé si je serais prêt à faire une scène avec François, car il avait le béguin pour moi à l’époque. J’ai joué l’idiot et j’ai demandé comment François pouvait travailler pour Titan alors qu’il était sous contrat avec Raging Stallion. « Nous l’avons volé ! » m’ont-ils dit. Le communiqué de presse devait sortir le lendemain matin. J’ai donc appelé Chris (Ward-NDLR) à Raging Stallion environ une heure avant leur ouverture le lendemain matin, sachant qu’ils seraient en pleine crise (ils l’étaient) et j’ai fait une offre. Personne ne savait encore que je n’étais plus lié contractuellement à Titan. J’autoriserais donc Raging Stallion à publier son propre communiqué de presse disant qu’il m’avait « volé » à Titan. Les termes de mon contrat étaient longs, coûteux et incluaient mon propre studio et un emploi chez Raging Stallion afin d’appendre dans le métier de la production et obtenir une assurance maladie. Ils ont même payé ma réinstallation à San Francisco. J’ai été très surpris quand ils ont dit « oui ». Ils ont publié un communiqué de presse dans l’heure. Raging Stallion a non seulement pu sauver la face, car perdre François à l’époque aurait pu les couler, mais cela a lancé de nouveaux talents et de nouveaux styles de mecs qui leur étaient inaccessibles auparavant. »

Quelles coïncidences ! François passé chez Titan aurait pu tourner avec Jake Deckard parce qu’il avait le « béguin » pour lui. Et Deckard aurait dû tourner avec François au sein de Raging Stallion si l’iconique Français n’avait pas rompu en secret son contrat avec le studio. Chapeau bas à l’Américain pour avoir su tirer profit du secret du départ de François pour Titan afin de se placer au mieux chez Raging Stallion.

Jake Dekard a notamment tourné pour Raging Stallion dans le chef d’œuvre multiawardisé To The Last Man (2008), Lords of The Jungle (2006), la trilogie militaire Grunts (2007) et Mirage (2007).

Est-il vrai que perdre François Sagat aurait pu couler Raging Stallion ? On sait que Chris Ward avait mal vécu son départ. Mais penser que la situation de son studio avait à ce point été fragilisée nous surprend. Quant à entendre que Raging Stallion était si mal perçu par les autres studios de l’époque, on est là aussi étonnés. Les labels qui étaient vraiment mal considérés faisaient du bareback. Tourner pour eux vous blacklistait ! En fait, ce que du côté français nous retenons du Raging Stallion de l’époque, c’est que le studio a fait vivre l’American Dream à plusieurs acteurs porno français et, par procuration, à leurs fans en France. Qu’un studio US en fasse tourner autant sur le sol américain, c’était de l’ordre du jamais encore vu ! Cela avait commencé avec Taurus en 2004.

Puis il y a eu bien sûr François Sagat…

Remy Delaine…

Matthieu Paris…

Fred Faurtin…

Et dans une moindre mesure Gérald, David Castan, Nicolas Torri et quelques autres.

