Le monde du sport et ses secrets les plus fetish ce week-end sur Man-X !

Samedi 22 janvier à minuit : Super Size Me 10 (BarebackMonsterCocks-Staxus)

Est-il vraiment possible d’avoir trop d’une bonne chose ? Sûrement pas quand il s’agit de bite ! Ce dixième opus (comme ses prédécesseurs) ne manque jamais de faire mouche : culs affamés pour grosses bites sont encore au rendez-vous ! Un duo avec capote + Deux duos et une partouze sans capote.

Le manplus : La double-pénétration ! Total respect au passif Dick Casey !!!

Ethan « 20 cm » White emboutit Tyler Dee !

– Photos : Super Size Me 10 / BarebackMonsterCocks-Staxus



Alejandro « 28 cm » Marbena marteau-pilonne Kris Wallace !

– Photos : Super Size Me 10 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Dick Casey double-défoncé par Devon « 29 cm » LeBron et Benjamin « 19 cm » Dunn, tout en pompant Alejandro « 28 cm » Marbena !

– Photos : Super Size Me 10 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Jace « 20 cm » Reed culbute Matt Johnson !

– Photos : Super Size Me 10 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Dimanche 23 janvier à minuit : Spunk Sports (MyDirtiestFantasy)

nos jeunes mecs aiment les sports virils et aussi les baises ! Si tu peux m’attacher et me branler avec tes pieds ! Je kiffe !…

Le manplus : Un casting international pour un porno fetish des plus excitants. L’Asiatique Jarred Bornet excelle en passif soumis !

Jeune boxeurs, Rodion Taxa et Titus Snow savent allier entrainement et sexe…

– Photos : Spunk Sports / MyDirtiestFantasy

Et les deux continuent dans les vestiaires en faisant prendre à leurs ébats une tournure résolument fetish : après avoir léché le pied de Titus, Rodion se retrouve attaché au banc par un ruban adhésif rouge, sa bite livrée aux caresses et succions de son dominant de camarade !

– Photos : Spunk Sports / MyDirtiestFantasy

Footballeur dans une équipe espagnole, le Thaïlandais Jarred Bornet s’entraîne dur en salle de sport. Son coach, Izan loren, a bien compris comment tirer le meilleur de lui…

– Photos : Spunk Sports / MyDirtiestFantasy

Insatiable et soumis, Jarred Bornet ne peut résister au mâle dominateur Erik Devil. Baisé, attaché, bâillonné, le délicieux Asiatique irradie de plaisir !

– Photos : Spunk Sports / MyDirtiestFantasy

