Brûlants de désir, ils provoquent le destin afin d’avoir ceux qu’ils veulent toute cette semaine sur PinkX (24 – 30 janvier)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX !

Lundi 24 janvier à minuit : Drenched Vol 2 (MenAtPlay)

Le costard-cravate maximise chez ces hommes leur besoin de baise ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting international hyper bandant ! Des costumes superbement coupés ! Des scénario excitants ! MenAtPlay signe un porno gay qui frôle la perfection.

Il pleut à torrent. Le beau et élégant Damon Heart offre l’hospitalité à son séduisant voisin Dani Robles qui a oublié les clefs de chez lui…

– Photos : Drenched Vol 2 / MenAtPlay

Seul dans la piscine intérieure d’un hôtel de luxe, Jean Franko se fait du bien en se branlant. Mais c’est sans compter sur la caméra de surveillance qui déclenche une alerte. L’agent de sécurité Isaac Eliad arrive, prêt à sévir. Mais la virilité triomphante de Jean Franko va en décider autrement !

– Photos : Drenched Vol 2 / MenAtPlay

En costume, Gabriel Pheonix s’agite avec son téléphone ce qui a le don d’énerver Dato Foland qui bronze au bord de la piscine. Le beau Russe saura comment s’y prendre pour que ça cesse et que le blond Britannique se calme, bouche et cul ouverts !

– Photos : Drenched Vol 2 / MenAtPlay

Big boss, le superbe Enzo Rimenez fait ses longueurs dans sa piscine quand son garde du corps, Diego Summers, reçoit un message dans son oreillette : il faut évacuer en toute urgence Enzo et le mettre à l’abri. Les deux hommes gagnent précipitamment une pièce protégée. Mais que le temps peut être long s’ils se refusent à l’évidence de leur attraction réciproque…

– Photos : Drenched Vol 2 / MenAtPlay

Dans un local de stockage isolé, Dani Robles a donné rendez-vous à Hugo Castellano. Ce n’était pas pour se faire enculer. Mais pourquoi refuser une opportunité quand elle se présente ?

– Photos : Drenched Vol 2 / MenAtPlay

Mardi 25 janvier à minuit : Asia Boys 1 (BravoFucker)

Pablo Bravo est en voyage en Asie où il rencontre de beaux mâles ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Péruvien basé en France, la super porn star et producteur Pablo Bravo est un globe-trotter du sexe qui ne s’interdit jamais de puiser dans le local. Son porno est l’un des plus interethniques de l’industrie du X gay !

Le sexy Jim nous est présenté par Pablo Bravo qui va nous faire découvrir ses tatouages et plus…

– Photos : Asia Boys 1 / BravoFucker

Kon et ses très beaux tatouages va recevoir la grosse bite de Pablo Bravo !

– Photos : Asia Boys 1 / BravoFucker

Chuck Allandale et Pablo Bravo font une série de pompes avant que Chuck ne pompe la queue de Pablo…

– Photos : Asia Boys 1 / BravoFucker

Le beau daddy lituanien Mick Stalinsky et B sont sexuellement compatibles. B (pour « Bee » – en français « Abeille ») adorera le miel liquide et blanc de Mick !

– Photos : Asia Boys 1 / BravoFucker

Mercredi 26 janvier à minuit : Califuckinfornia (Falcon Studios)

Deux amis se lancent dans une aventure sexuelle torride grâce à une traversée épique de la Pacific Coast Highway. Une autoroute remplie de surfeurs en bord de mer, de trous à remplir dans les stations-service…

Le pinkplus : Porté par une réalisation top et des acteurs qui le sont tout autant, Califuckinfornia est un road-movie où se détricote une conception moralisatrice de l’amour et du sexe qui avait rendu malheureux l’un des protagonistes, interprété avec conviction par Josh Moore. Un trio et quatre duos sans capote + Un duo consistant en des fellations.



Un appartement sur Castro Street, San Francisco. Cade Maddox et Ryan Rose s’arrachent leurs vêtements pour une baise passionnée. Le cul de Ryan est mis à rude épreuve ! Et Cade jouit à profusion ! Que du bonheur ? Pas vraiment. Quand Josh Moore, le boyfriend britannique de Cade, rentre à la maison avec des fleurs en découvrant l’infidélité de Cade, ça barde et Josh se retrouve sans domicile. Heureusement il peut compter sur un pote qui vit à Santa Cruz. Il l’hébergera…

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

Le pote en question est Dan Saxon. Il est en train de besogner Devin Franco quand débarque du bus Josh Moore. Celui-ci devra attendre que Dan en ait fini avec Devin pour le retrouver. Pour lui faire changer les idées, Dan propose à Josh de faire une virée via la Pacific Coast Highway. Un voyage dans sa camionnette. Josh accepte…

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

Sur la route, les deux amis s’arrêtent pour faire le plein. Dan utilise les toilettes publiques où il trouve un glory-hole et une bouche pipeuse : celle de Dakota Payne. Dan a tôt fait de décharger sa purée pour rejoindre un Josh dans la camionnette qui bouillonne de colère en apprenant ce qui s’est passé dans les chiottes. Il reproche à Dan sa promiscuité sexuelle.

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

Cependant, le viril Dick Dawson a remplacé Dan dans les toilettes publiques. C’est lui qui se fait pomper par Dakota Payne. Mais à l’inverse de Dan, il ne va juter qu’après avoir bien enculé le minet !

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

Josh n’en finit pas de critiquer Dan sur sa sexualité débridée et de lui affirmer que rien ne vaut l’amour avec un seul ! Sur la route, ils prennent en stopAustin Avery et s’arrêtent chez un ami de Dan, Colton Reece. Au cours de la nuit, Colton retrouve Austin et le baise profondément, brutalement. Réveillé, Josh a tout vu. Avec envie.

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

Dan et Josh embarquent avec eux un jeune et sexy surfeur, Greyson Lane. Pendant le trajet jusqu’à son chez lui, Josh ne manque pas ni de l’embrasser, ni de le caresser. Dans son appart, Josh et Dan le baisent à tour de rôle, en toute complicité. Josh a décidé d’en finir avec son ancienne vie et de continuer la route avec Dan jusqu’au Mexique…

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

Jeudi 27 janvier à minuit : Action ou Vérité (FrenchTwinks)

Action ou Vérité ? Le célèbre jeu revisité à la sauce FrenchTwinks pour permettre aux garçons de faire connaissance, de rire et de se découvrir progressivement au travers de questions et d’actions de plus en plus osées. Une partouze et un duo sans capote + Un duo avec capote.

Le pinkplus : La partouze, extrêmement bien filmée et hyper excitante !!! Les très gros sexe des séduisants Timeo Blondel et Bastien Leray. Les yeux en amandes du très joli Valentin Meunier. Et Paul Delay toujours aussi boute-en-train !!!

Paul Delay et Timeo Blondel sont les premiers à se prêter au jeu. « As-tu déjà goûté ton sperme ? », « Qu’est-ce qui te rebute au lit ? », « Mets-toi en sous-vêtements ! », « Mets-moi une fessée ! »… « Suce-moi ! » Paul va ainsi offrir une bonne pipe à Timeo et se régaler de sa très grosse queue. De plus en plus excité, Paul va susurrer à Timeo un « Baise-moi ! » qui ne se refuse pas !

– Photos : Action ou Vérité / FrenchTwinks

Après s’être posé des questions intimes à tour de rôle et avoir révélé leurs petits secrets, Benjamin Dubois, Paul Delay, Bastien Leray et Timeo Blondel commencent à se branler mutuellement avant de se sucer les uns les autres. Puis ils vont s’enfiler dans tous les sens et même réaliser un petit train des plus excitant avant que Bastien ne domine le groupe et baise à tour de rôle ses trois camarades. Cette orgie bouillante se termine dans un bukkake final, Benjamin se retrouvant le visage englué de foutre.

– Photos : Action ou Vérité / FrenchTwinks

Après avoir fait connaissance en répondant à tour de rôle à des questions intimes, Mathis Weber et Valentin Meunier sont invités à réaliser des actions de plus en plus chaudes. Mathis commence à se branler devant Valentin qui l’observe avec une envie non dissimulée. Le minet s’empare alors de la queue bien dure de Mathis pour le branler tout en se déshabillant. Valentin offre une belle pipe en gorge profonde à Mathis. Celui-ci va à son tour offrir un délicieux moment de plaisir à Valentin en lui bouffant le cul et en le doigtant pour bien le dilater avant de le pénétrer…

– Photos : Action ou Vérité / FrenchTwinks

NOUVEAUTÉ – Vendredi 28 janvier à minuit : Fill Him Up (UKNakedMen)

Il se dit souvent que réussir dans la vie, c’est avoir un métier qui rapporte et trouver l’amour. Pour certains, c’est se faire doser le plus possible !!! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Les si sexe et si en osmose Simon Best et Donnie Marco forment un duo excellentissime !!!

Jeune brun athlétique avec un cul juste comme il faut, Simon Best est méga hot. Donnie Marco ne s’y trompe pas et va en profiter !

– Photos : Fill Him Up / UKNakedMen

Le daddy Dave London, tranquille sur un lit, attend qu’un mec le rejoigne et l’enfile : Allan Davis !…

– Photos : Fill Him Up / UKNakedMen

Dans les vestiaires, le minou Christian Hermes est si heureux de servir de trou au viril Dan Digiron…

– Photos : Fill Him Up / UKNakedMen

Le barbu Martin Dajnar faut le bonheur d’Eric Spector en le tringlant et en se vidant en lui !

– Photos : Fill Him Up / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Samedi 29 janvier à minuit : Double Loads (NextDoorRaw)

Ne jamais se fier aux apparences… Un ami, un beau-frère, voire votre chéri peuvent se révéler encore mieux que vos fantasme les plus culs !!! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des scénarios excitants ! Markie More baise et se fait baiser en gardant ses lunettes !

Lorsque Mason Williams surprend le coloc Lance Ford en train de caresser sa bite dans la buanderie, c’est une situation embarrassante, mais elle s’échauffe lorsqu’il découvre que Lance renifle ses sous-vêtements pour se branler…

– Photos : Double Loads / NextDoorRaw

Alors qu’ils sortent de la douche, Trevor Miller et son nouveau chéri Johnny Hill sont tout proprets. Mais c’est pour mieux transpirer dans la baise et se maculer de foutre !

– Photos : Double Loads / NextDoorRaw

Quand Princeton Price a trouvé le téléphone de Ty Derrick, il ignorait complètement que son beau-frère était porté sur les mecs. Mais en regardant les vidéos qui y sont stockées, il se rend compte qu’il est exactement comme lui : il aime la bite et le foutre !!!…

– Photos : Double Loads / NextDoorRaw

La dernière chose à laquelle Markie More s’attend est que Johnny Hill lui demande de le baiser. Mais c’est exactement ce qui arrive. Dès lors, il satisfait son propre désir qu’il nourrissait en secret depuis un certain temps…

– Photos : Double Loads / NextDoorRaw

Dimanche 30 janvier à minuit : Daddy, Léo et ses mensonges (DiableX)

Jeune mec de 23 ans, Léo file apparemment le parfait amour avec son daddy Loïc. Mais Léo n’a pas tout dit… Une partouze buccales et trois duos sans capote.

Le pinkplus : Loïc Barnier !!! Le réalisateur et producteur du label belge DiableX dans son premier (?) rôle porno ! Le contraste générationnel entre lui et Léo, ainsi qu’avec tous les autres jeunes mecs de la partouze, est des plus excitants.

Le daddy Loïc Barnier est fou amoureux de Léo Fox. La finesse des traits du jeune homme roux fait d’autant ressortir sa virilité protectrice et pénétrante… Après s’être bien fait baiser, Leo n’en a pas moins besoin de vivre en secret des fantasmes de domination qu’il n’ose assouvir avec Loïc…

– Photos : Daddy, Leo et ses mensonges / DiableX

Le Chaps, à Bruxelles. Le puppy Sacha Handler ensaille Parish !

– Photos : Daddy, Leo et ses mensonges / DiableX

Le sex-club bruxellois est aussi le terrain de chasse de Léo Fox qui jette son dévolu sur le tout mignon et soumis Andréa High X…

– Photos : Daddy, Leo et ses mensonges / DiableX

Loïc a fini par comprendre qu’il était très cocu. Ça le chagrine, ça le bouleverse. Léo Fox est touché par sa peine. Il le rassure, lui fait comprendre que s’il a des besoins sexuels dont il ne lui avait pas parlé, c’était une erreur. Il l’aime et désire lui faire partager ses amants, ses amis. Sacha Handler, Parish et Andréa High X rapliquent pour un plan suce et enfoutrage…

– Photos : Daddy, Leo et ses mensonges / DiableX

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.