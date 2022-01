Drew Valentino, nouvel exclusif de Falcon | NakedSword

« C’est un étalon époustouflant, avec un bon look de star de cinéma, un corps tonique de sportif, tatoué et légèrement saupoudré de poils. C’est un actif dynamique et versatile ! », s’enthousiasme Falcon | NakedSword en décrivant Drew Valentino, le tout nouvel exclusif du géant du X gay US.

Entré dans l’industrie du porno en 2020, en plein confinement, Drew Valentino a d’abord en sex-tapé en solo. Il par la suite contacté ses amis et exclusifs de Falcon | NakedSword Beau Butler et Cole Connor pour le mettre en contact avec Tony DiMarco. Le réalisateur attitré de Raging Stallion l’a non seulement casté pour un long métrage qui devrait sortir au printemps mais l’a aussi recommandé comme un potentiel exclusif au PDG du groupe Tim Valenti. Ce dernier a été séduit : « Il a tout ce que nous recherchons chez un nouvel exclusif. »

Le new cumer est bien sûr aux anges : « Devenir exclusif du meilleur studio signifie que je peux rencontrer des gens incroyables, m’amuser énormément et avoir des relations sexuelles explosives. C’est vraiment un honneur et un plaisir. » La première scène de Drew Valentino à sortir au sein Falcon | NakedSword, ce sera son duo avec le power bottom Michael Boston, récemment élu Performeur gay de l’année aux XBIZ Awards 2022. Elle sera tirée du film Dirty Desert Doctors…