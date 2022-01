Andre Donovan, nouvel exclusif de Falcon | NakedSword

Falcon | NakedSword a annoncé avant-hier que la porn star Andre Donovan a signé un contrat d’exclusivité d’un an avec le groupe. Tim Valenti, le PDG, est dithyrambique : « C’est juste une opportunité incroyable d’ajouter un talent tel qu’Andre Donovan à la liste des exclusifs de Falcon | NakedSword. C’est un étalon charismatique époustouflant, un performeur sexuel extraordinaire et Il a en plus de vrais talents en tant que comédien… Nous sommes honorés de montrer au monde des fans de porno gay à quel point il est incroyable. »

« De vrais talents en tant que comédien » ? Absolument ! Depuis ses débuts dans l’industrie du X gay en 2014, Andre Donovan continue de travailler sous son vrai nom de Valton Jackson dans des pièces de théâtre, des comédies musicales (Chicago, Americano The Musical, Mamma Mia…) et des productions télévisuelles (Saturday Night Life…).

Il chante aussi. Voici le clip de son dernier single en date.

Questionné l’année dernière par Thotyssey sur son double parcours porno/mainstream, le beau mâle TTBM répond :

« À mon avis, le porno n’est pas si différent des autres médias de l’entertainment : contrats, temps d’appel, responsabilités en tant que performeurs, écoute du réalisateur, rester agréable et professionnel sur le plateau… C’est un peu la même chose d’un bout à l’autre. La seule différence c’est qu’une forme d’entertainment est réservée aux adultes et l’autre aux familles. Mais comme il y a des comédies musicales sur les travailleurs du sexe, il y a quelques chevauchement possibles ! »

Une porn star qui a notamment tourné pour NextDoorEbony (avec Jacen Zhu), LucasEntertainment (avec Valentin Amour) et NoirMale (avecTyson Rush).



Dans le communiqué de presse de Falcon | NakedSword, l’intéressé exprime toute sa joie d’être un exclusif :

« Je suis plus que flatté d’être invité à rejoindre la liste exceptionnelle des exclusifs de Falcon | NakedSword et à travailler avec des réalisateurs talentueux et leurs équipes créatives. Devenir un exclusif Falcon | NakedSword me légitime vraiment en tant qu’acteur porno. Je me sens comme une vraie star de cinéma gay et je suis ravi de passer l’année à renforcer mes capacités en tant que performeur face à une caméra. »

Andre Donovan fera ses débuts comme exclusif dans le deuxième épisode de Train My Hole chez NakedSword. On peut déjà le voir chez Falcon | NakedSword dans Earthbound Heaven to Hell 2 (Falcon Studios – 2017), dans Best Sex Ever (nakedSword – 2021) et The Territory (Raging Stallion Studios – 2021).