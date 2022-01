Des physiques marvéliens pour des corps-à-corps intensément gays au programme de la semaine sur PinkX ! (31 janvier – 6 février)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX :

Lundi 31 janvier à minuit : Mixité entre garçons (GayFrenchKiss)

La France regroupe des mecs sexe de partout ! Et quand on peut être un couple mixte, ça devient très très chaud. Trois duos.

Le pinkplus : Blanc, Noir, Arabe… De la mixité dans le X gay français fait toujours du bien !

Wissen est allongé sur le lit, habillé juste d’un jock-strap. Thomas sort de la douche, la bite au garde-à-vous…

– Photos : Mixité entre garçons / GayFrenchKiss

mixité en mode flipflop entre Francisco et Lucas…

– Photos : Mixité entre garçons / GayFrenchKiss

Justin XXL a faim du cul de Francisco. Francisco raffole de la grosse bite de Justin !…

– Photos : Mixité entre garçons / GayFrenchKiss

Mardi 1er février à minuit : Zack & Jack Make A Porno (Falcon Studios)

Lorsque Jack (Wesley Woods) quitte son emploi le même jour où son colocataire Zack (Woody Fox) est mis à pied, les deux réalisent qu’ils doivent au plus vite gagner de l’argent. Après avoir réfléchi sur de nouvelles carrières presque impossibles à concrétiser, ils décident de tourner un film porno. Ils rameutent leurs copains les plus sexy et ça tourne ! Cinq duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Hum… Quel casting ! Que du bon ! La prestation de Wesley Woods dans ce film lui a valu de gagner par deux fois le prix du meilleur acteur : aux GayVN Awards 2019 puis aux Grabbys 2019 !!!

Lorsque JJ Knight se présente sur le plateau pour tourner la première scène, il a besoin d’un moment pour se durcir la bite. Jack (Wesley Woods) intervient pour donner un coup de main. Mais JJ a besoin de plus qu’une simple branlette…

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

Zack (Woody Fox) se retrouve seul sur le plateau avec Alam Wernik. Celui-ci est un blond pulpeux dont le corps lisse invite à le traiter comme une poupée gonflable qui dit toujours « oui« …

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

En voiture, Jack (Wesley Woods) et Alam Wernik vont chercher de la nourriture. Sur le parking d’un fast food, ils commencent par s’empiffrer de la queue de l’autre. Il n’y a pas mieux qu’une bite en apéritif !

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

Pierce Paris et le caméraman Quin Quire s’éloignent du reste du casting et de l’équipe technique pour se retrouver à l’arrière d’un van. Le très gros sexe de Pierce va faire fureur dans les entrailles de Quin !

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

Lorsque le modèle québécois Skyy Knox quitte le plateau suite à une dispute, Zack (Woody Fox) fait vraiment tout pour le consoler…

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

Mercredi 2 février à minuit : Bareback Crashpad (Raging Stallion Studios)

Partouze, mecs musclés, mecs barbus, culs bombés et bites XXL sont au rendez vous du motel Bareback Crashpad ! Un trio et trois duos sans capote + Deux duos consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Que de beaux mâles !!! Et qu’est-ce qu’ils sont sexe !!! Ricky Larkin démontre une nouvelle fois son fétichisme des pieds en léchant avant et pendant la baise.

Ricky Larkin termine son jeu vidéo pour rejoindre Wesley Woods et Marco Napoli dans la baise.

– Photos : Bareback Crashpad / Raging Stallion Studios

Papi Suave prend la grosse teub d’Osiris Blade dans la gorge avant de la ressentir très profondément dans le cul !

– Photos : Bareback Crashpad / Raging Stallion Studios

Brian Bonds trouve Zario Travezz dans la cuisine avec une belle érection. Que peut-il faire d’autre que de le sucer ? Zario saura lui rendre la pareille !

– Photos : Bareback Crashpad / Raging Stallion Studios

Zario Travezz bouffe le cul de Franco Nunez avant d’y glisser sa bite avec pour seul lubrifiant sa salive !

– Photos : Bareback Crashpad / Raging Stallion Studios

Nicholas Ryder a besoin d’une pipe et de lécher un trou poilu. Sharok répond présent !

– Photos : Bareback Crashpad / Raging Stallion Studios

Lorsque Jason Vario remarque que Dante Colle se branle sur lui pendant qu’il soulève des poids, il le troue profond !

– Photos : Bareback Crashpad / Raging Stallion Studios

Jeudi 3 février à minuit : The Cum Dump (Masqulin)

Jeremy Lodon se lance un défi : se faire 6 mecs en 24 heures et sans capote. On commence par un, puis deux et finalement 3 ce qui fait bien 6 !

Le pinkplus : Jeremy London, un sac à foutre fier de l’être !!!

Jeremy London empalé sur la grosse teub du viril Markus Kage !

– Photos : The Cum Dump / Masqulin

Jeremy London pris en sandwich par les TBM Pierce Paris et Steve Rickz !

– Photos : The Cum Dump / Masqulin

Alex Mecum, Ace Quinn et Thyle Knoxx gang-banguent Jeremy London !

– Photos : The Cum Dump / Masqulin

Vendredi 4 février à minuit : Roman Tik French Pornstar (CrunchBoy)

Roman Tik aime se faire baiser tout autant que baiser. Et ils se donne toujours à fond ! Cinq duos.

Le pinkplus : Roman Tik ! Qu’est-ce qu’il s’en prend des grosse queues brutales !!!

Fabien propose à son pote Roman Tik de se faire prendre par les 23 cm du tatoué daddy Gianni Maggio. La différence d’âge comme le trèèèèèèès gros pénis ne font pas peur au Français…

– Photos : Roman Tik French Pornstar / CrunchBoy

Agost, un new cumer chez CrunchBoy, se fait caster en mode flipflop par Roman Tik !

– Photos : Roman Tik French Pornstar / CrunchBoy

De passage à Paris, le tatoué daddy Tom Hamon se voit proposer par Fabien d’aller dans une chambre d’hôtel pour y trouer Roman Tik…

– Photos : Roman Tik French Pornstar / CrunchBoy

Le Colombien Bastian Tatoo flipflope avec Roman Tik au sauna !

– Photos : Roman Tik French Pornstar / CrunchBoy

RDV dans les chiottes d’un bar avec glory hole. Max Rois va marteau-pilonmer le cul de RomanTik !

– Photos : Roman Tik French Pornstar / CrunchBoy

NOUVEAUTÉ – Samedi 5 février à minuit : Tales From The Locker Room (Falcon Studios)

L’odeur des vestiaires de mecs rend fous nos jeunes mecs et renifler les jock-straps et les serviettes les font bander. Ils sont prêts à l’action ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Une réalisation percutante de Chi Chi LaRue pour une thématique puissamment gay : les vestiaires pour hommes des salles de sport.

Jeune minet sexy, Avery Jones n’en revient pas d’avoir décrocher le job de ses fantasmes : nettoyer les vestiaires des hommes. Ça lui permet de sniffer les forte odeurs masculine qui se dégagent de chaussettes et jock-straps qu’il vole. Ses activités secrètes prennent toutefois fin quand il se fait surprendre par le coach Dillon Diaz…

– Photos : Tales From The Locker Room / Falcon Studios

médecin de l’équipe de baseball, Julian Gray examine le joueur vedette Matt Lockwood tandis que ce dernier se met à palper l’entrejambe du médecin. Oh oh… Le médecin comprend illico ce qu’il faut faire pour mettre d’aplomb le sportif : l’enculer !

– Photos : Tales From The Locker Room / Falcon Studios

Jeune papa, Devin Franco est venu se plaindre auprès de l’entraîneur Jesse Zeppelin qu’on ne donne pas à son fils plus de temps de jeu. Mais très vite son intention première laisse place à un puissant désir d’être posséder par l’homme hyper-viril qui lui fait face. L’entraîneur saura sur ce point lui donner entière satisfaction !…

– Photos : Tales From The Locker Room / Falcon Studios

Athlètes en manque, Kirk Cummings et Taylor Reign se faufilent dans les vestiaires pour s’adonner à leur kiff : sniffer des jock-straps crasseux, se sucer profond et baiser bareback.

– Photos : Tales From The Locker Room / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 6 février à minuit : The 4 Doors (Masqulin)

Dans les bas-fonds de la ville, un sex-club vient d’ouvrir : The 4 Doors. À l’intérieur, les clients ont le choix entre quatre portes, pour quatre fantasmes : « Anonyme », « Jeu de rôle », « Voyeur » et « Soumission ».

Le pinkplus : Masqulin scénarise toujours avec originalité et perversité des thèmes pourtant convenus !



Beau mec à grosse bite, Alex Mecum entre dans le sexe club. Dans un couloir faiblement éclairé, il y a quatre portes. Celle qui porte le nom d’« Anonyme » l’excite le plus et il l’ouvre. À l’intérieur l’attend à quatre pattes un passif masqué, Windom Gold. Pas de présentation, pas de nom, pas même un visage. Exactement ce qu’Alex veut : de la baise anonyme !

– Photos : The 4 Doors / Masqulin

Par une nuit froide et enneigée, Lev Ivankov entre dans le club et c’est la porte « Jeu de Rôle » qui l’intrigue le plus. À l’intérieur, Collin Lust est assis dans une pièce sombre derrière une table jouant au détective. Pas intéressé à coopérer, Lev crache sur le visage de Collin. L’entretien est terminé ! Il est temps d’enquêter à fond sur la victime.

– Photos : The 4 Doors / Masqulin

Au The 4 Doors, Franky Maloney choisit d’entrer dans la salle « Voyeur ». A l’intérieur, il retrouve Ethan Chase et Adam Awbride. Franky se déshabille, s’assoit sur une chaise et se masturbe en regardant les deux hommes baiser !

– Photos : The 4 Doors / Masqulin

Thyle Knoxx s’est lui dirigé vers la porte « Soumission ». À l’intérieur, il trouve un Linus Gray attaché et prêt à l’emploi pour sa grosse bite épaisse !

– Photos : The 4 Doors / Masqulin

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.