Colton Ford : L’ex-porn star n’est que louanges pour Blake Harper, l’homme qu’il a profondément aimé !

Dans sa fascinante série d’interviews « Que sont-ils devenus ? », CyberSocket s’est entretenu avec Colton Ford. Le bel Américain s’était hissé au sommet du X gay US dès sa première scène sortie en 2001. Il avait alors déjà 39 ans. Deux ans plus tard il arrêtait le porno tout en profitant de sa notoriété pour enfin percer dans l’industrie de la musique. On lui doit depuis plusieurs albums et singles sous son pseudo de porn star. L’un de ses derniers titres, Stay, a d’ailleurs fait l’objet d’un article sur notre blog l’année dernière. Colton Ford a aussi fait des incursions cinématographiques et télévisuelles, la plus remarquable étant son interprétation du shérif Trout dans la série fantastique The Lair. De tout cela, il en parle en détails dans CyberSocket.

Porn star, chanteur, acteur… Colton Ford est l’une des personnalités gays US les plus connues au monde.

Un homme est particulièrement cité dans l’interview : Blake Harper. Les deux avaient en effet formé un fantasmatique power couple. Et s’ils ne sont plus ensemble depuis 2007, ce que dit aujourd’hui Ford témoigne de sa nostalgie pour celui qu’il a profondément aimé. Extraits :

UN INITIATEUR

« J’ai débuté dans le porno en octobre 2001. J’avais commencé à sortir cette année-là avec Blake Harper (son vrai prénom est Peter) qui était à l’époque l’une des plus grandes porn stars… Peter m’a un jour demandé si j’aimerais faire une scène avec lui. Après mûre réflexion, je me suis donné la permission. À 39 ans, je traversais une période émancipatrice, explorant ma sexualité d’une autre manière qu’auparavant. Je pensais que je pourrais peut-être aussi utiliser toute l’attention que le porno m’apporterait sur ma passion : le chant et l’écriture de chansons. »

Sa toute première scène porno, c’était avec Blake Harper dans Porn Struck II (All Worlds Video – 2001)

UN FAISEUR DE STAR

« Je savais qu’il y aurait des regards sur moi parce que j’étais le nouveau mec de Blake Harper. Lui et son ex, Jason Branch, étaient un couple gay très connu dans l’industrie du porno… »

Les deux amoureux ont plusieurs autres fois tourné ensemble. Comme dans Conquered, le blockbuster signé Chi Chi LaRue (All Worlds Video – 2001)

UN HOMME INCROYABLE

« J’ai rencontré des gens formidables, vécu des expériences folles et réalisé certains de mes fantasmes. Quelle aventure ! Je la vivais aussi avec quelqu’un que j’aimais, en qui j’avais confiance et qui comprenait de quoi il s’agissait. Peter est un homme incroyable et l’une des meilleures personnes que je connaisse !! »

Qu’est-ce qu’il a aimé son Peter (alias Blake Harper) !! Et la réciproque était également vraie. Leur beau couple a suscité nombre d’articles, de commentaires… et de séries photo.

NOSTALGIE

Le motif de leur rupture ? Qui a quitté qui ? Sont-ils toujours en contact ? Ces questions n’apparaissent pas dans l’interview. Mais Colton Ford n’est que louanges pour son ex dont on sait juste qu’il est retourné vivre au Canada, sa terre natale, loin du porno. Aux dernières nouvelles – qui remontent à 2015 -, il était infirmier à l’hôpital.

PORNO UN JOUR, PORNO TOUJOURS

À 59 ans, Ford affiche un physique de daddy toujours hyper sexe. S’il considère que sa carrière porno appartient au passé, il sex-tape depuis l’année dernière. Le contenu est érotique, voire franchement porno comme avec le tatoué daddy Tony Zucchero ! 😉