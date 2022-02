Ils ont trouvé comment vivre avec beau-père et demi-frère par alliance ce week-end sur Man-X !

Dimanche 6 février à minuit : The Principal’s Office (PrideStudios)

Recomposées ou non, toutes les familles ont leurs secrets… Quatre duos sans capote.

Le manplus : Des scénarios qui évitent les rapports consanguins. Des relations intergénérationnelles entre majeurs consentants qui n’ont rien à voir avec l' »emprise » d’un vieux sur un jeune qu’on assimile de plus en plus à une agression sexuelle. Coucher avec son demi-frère par alliance ou son beau-père doit toutefois être plus compliqué à gérer que ce que nous montre le film. N’est-ce pas ?



Scott Riley arrive chez son oncle par alliance, Jake Marshall, pour lui dire quelque chose d’important : il se pourrait qu’il soit gay. Son oncle le rassure et assez rapidement il ouvre son pantalon en exhibant son sexe. Fasciné, Scott suce pour sa toute première fois. Il n’a plus de doute : il est gay et veut plus que tout se faire sodomiser. Jake se fait un plaisir de combler son désir… !!!

Aston Springs voit une note laissée par ses parents qui sont sortis. Il lui est demandé de faire le ménage avec son demi-frère par alliance Angel Ventura. Ashton ne veut rien faire. Angel n’y voit au contraire aucun problème. Alors qu’il commence par la chambre d’Ashton, il tombe sur un magazine porno gay. Il n’arrive pas à croire que Aston est lui aussi gay !!! Tout excité, Angel se met à renifler ses sous-vêtements tout en se branlant. Quand Aston entre dans sa chambre et le surprend, il est d’abord très en colère. Mais les deux se rendent vite compte qu’ils ont énormément de choses en commun…

Quand Alex Myers se retrouve à errer dans les couloirs de son ancien lycée, il se sent tout chose. Son nouveau beau-père, Dallas Steele, en est le principal et il lui a demandé de passer le voir. Une fois dans son bureau, Alex remarque que son beau-père se caresse l’entrejambe et réalise que les rumeurs sont vraies : son beau-père est grave attiré par les mecs. Ne voulant pas laisser passer une aussi bonne occasion de baiser, Alex en profite aussi pour consolider le lien familial. Après tout, sa mère ne lui a-t-elle pas dit qu’elle souhaitait qu’ils passent plus de temps ensemble ?

Lorsqu’il surprend son meilleur ami Alex Myers en train de se faire sauter par son beau-père, les soupçons de Nick Milani sur le principal du lycée sont confirmés : non seulement il est bi, mais il baise bien. Pourquoi n’en profiterait-il pas également ? Il fait irruption dans son bureau et lui dit que son secret de famille sera préservé s’il a lui aussi droit à sa grosse queue…

