Depuis quelques semaines, il est difficile de passer à côté du phénomène « Lalaland ». Le film de Damien Chazelle (réalisateur du déjà excellent « Whiplash ») sort aujourd’hui en salles et si vous vous sentez l’humeur un peu morose en ce froid hivernal, c’est le feel-good movie (avec une pointe de mélancolie) qu’il vous faut ! Nous, en tout cas, on est ressorti de film complétement enchantés et si vous hésitez encore, voici trois raisons pour vous convaincre d’aller le voir !

1 – Parce qu’il est une belle déclaration d’amour à la comédie musicale

« Lalaland », c’est un peu le film que Jacques Demy aurait pu faire à Hollywood. Des décors et costumes plein de couleurs, des numéros chantés et dansés endiablés avec des personnages ordinaires qui pourraient presque passer pour des anti-héros, un regard à la fois romantique et lucide sur l’amour, des rendez-vous manqués et une fin mélancolique…. Damien Chazelle rend clairement hommage au réalisateur des « Parapluies de Cherbourg » et des « Demoiselles de Rochefort ». D’autant que les mélodies jazzy qui accompagnent le film (« City of Star » et « Audition » sont de pures merveilles) rappellent, par moment, les arpèges d’un Michel Legrand. Se baladant entre le film en-chanté & en-dansé à la Demy et le musical Hollywoodien (le final est un superbe hommage à Un Américain à Paris), « Lalaland » s’offre aussi un clin d’oeil à la Fureur de Vivre dans une séquence époustouflante qui montre sûrement l’un des plus beaux premier baiser de l’histoire du cinéma.

2 – Pour Ryan « sexy » Gossling

Qu’il soit habillé ou torse nu, on fond tous devant Ryan Gossling. On se souvient encore de cette séquence culte de « Crzay Stupid Love » où Emma Stone (déjà) lui demandait si son corps ultra sexy était naturel ou photoshopé 🙂 Dans « Lalaland », il incarne un pianiste de jazz idéaliste ayant du mal à percer et qui tombe sous le charme de Emma Stone, une apprentie actrice. Et non seulement Ryan nous charme une fois de plus avec ses petits souris et regards, mais en plus il montre qu’il sait très bien user de son organe vocal et de ses jeux de jambe. Pour donner plus de véracité à son personnage, il aurait même soigneusement appris tous les morceaux qu’il interprète au piano. L’homme idéal quoi !

3 – Parce qu’il est l’un des grands favoris des Oscars

Avant même sa sortie, « Lalaland » a donné le « la » auprès de la critique plutôt unanime. Et il y a quelques semaines, le film est reparti avec 7 trophées lors des Golden Globes qui s’ouvraient d’ailleurs par une parodie du film signée Jimmy Fallon et Justin Timberlake. Cette cérémonie fait un peu d’office de répétition aux prochains Oscars où le film de Damien Chazelle totalise pas moins 14 nominations (record jusque-là égalé par « Titanic ») et fait clairement office de favori !

« Lalaland », un film de Damien Chazelle. Avec Ryan Gossling et Emma Stone.

Sortie en salles le 25 janvier 2017.