Mardi 28 novembre à partir de minuit : « Maurice et les garçons » (Cadinot)

24 h de la vie d’un jeune couple, formé de Maurice et de son chéri, dont l’équilibre va être bouleversé par l’arrivée d’un neveu top canon et top sexe…

Le PinkPlus : Produit en 1994 et sorti en VHS en janvier 1995, Maurice et les garçons est la version X gay d’une série télé française qui était un phénomène de société : Hélène et les garçons. Mais autant l’original, même sous le vernis de la nostalgie, reste toujours aussi cucul, la parodie de Cadinot se revoit avec grand plaisir. Le casting est top et le réalisateur a su ajouter à son sens imparable de la narration, où se mêlent sexe, humour et sentiments, une réflexion pertinemment acide sur la fidélité, le couple et la liberté.

Maurice (Sébastien De Lost), son chéri (Éric Joulin) et son neveu (Florent Mareuil)… – Photos : Maurice et les garçons – Cadinot

Dans un parc qui jouxte une gare ferroviaire, le minet Philippe Rey s’exhibe effrontément sur un banc. Un comportement auquel le gardien Vincent Jammet devrait mettre fin. Or ce dernier n’interpelle pas Philippe. Mieux, il sort son sexe de son pantalon et l’introduit dans la bouche puis dans le petit cul du biquet ! – Photos : Maurice et les garçons – Cadinot

Dans le parc, le joli Luc Berry improvise un plan cul avec Maurice (Sébastien de Lost) et l’insatiable Philippe Rey… – Photos : Maurice et les garçons – Cadinot

Après avoir tiré son coup, Maurice vient chercher à la gare son neveu, Florent Mareuil. Celui-ci constate que non seulement son oncle vit avec un mec (Éric Joulin), mais que les deux-là ne se gênent pas de baiser bruyamment dans leur chambre. Pauvre Florent, tout seul sur le canapé-lit du salon. Un concombre trouvé dans la cuisine ne suffit pas à calmer son cul en feu. Alors, n’en pouvant plus, il entre dans la chambre et les rejoint dans leurs ébats où il aura la joie d’être godé ! – Photos : Maurice et les garçons – Cadinot

Le lendemain, Maurice fait ses courses au centre-ville et se donne à un inconnu très bien monté (Victor Korda) dans une cabine d’essayage… – Photos : Maurice et les garçons – Cadinot

Cependant, le neveu et le chéri ne s’ennuient pas. Et Maurice a la désagréable surprise de les surprendre en pleine action. Jaloux, il pique une colère : les aliments voltigent à tout va dans la cuisine ! Le neveu va tenter de les raisonner. Y parviendra-t-il ? – Photos : Maurice et les garçons – Cadinot

Vendredi 1er décembre à partir de minuit : « Demolition » (TitanMen)

Sur les chantiers, les ouvriers savent se faire du bien entre hommes… Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Les ouvrier en bâtiment sont certainement dans le top 10 des hommes les plus fantasmatiques. Et TitanMen leur donne chair sous la forme extrêmement bandante des Jason Vario, Eric Nero, Lorenzo Flexx… et Tex Davidson. Une réalisation qui plus est soignée et cinématographique de Jasun Mark.

La réputation fait l’homme et il est très difficile de s’en défaire. L’architecte Bruce Beckham a ouï-dire qu’Eric Nemo, l’ouvrier sexy au crâne dégarni qui lui fait face, cache sous son fute une très grosse bite. Il veut en avoir le cœur net et lui pose ouvertement la question. Eric répond cash : « Oui, c’est vrai. » Les deux mâles se rapprochent, se roulent des pelles, se gobent et s’enculent à tour de rôle ! – Photos : Demolition / TitanMen

Spécialiste des piscines, Adam Ramzi n’est pas seulement contacté pour son expertise professionnelle. Jack Giles, de la compagnie de construction Big Ball Wrecking, fait ainsi appel à lui car il a entendu que c’est un super bon coup. Et c’est si bien vrai que tout le monde le veut ! Alors que Jack et Adam commencent à se lécher le fion, Dirk Caber les interrompt et veut pour lui tout seul Adam. Jack s’éclipse et les deux autres engagent un flip-flop de haute volée… – Photos : Demolition / TitanMen

La fin d’un chantier, ça se fête gaiement ! 🙂 Lorenzo Flexx va goûter à la super grosse queue de son collègue Tex Davidson… – Photos : Demolition / TitanMen

Alors que Jason Vario est en train de casser un mur, Eric Nero lui dit d’arrêter. « Pourquoi ? » L’interroge le beau métis ? « Qu’y-a-t’il d’autre à faire ? » Comme Jason est sérieux. À moins qu’il fasse semblant. Il ne peut ignorer que dans le métier les pauses sexe sont une tradition et qu’Eric entend bien la faire respecter ! – Photos : Demolition / TitanMen

Samedi 2 décembre à partir de minuit : « Viens kiffer les mecs de téci #5 » (Citébeur)

Quand on fait venir chez soi des mecs qui sont des super actifs comme Pablo Bravo, Juliano, Kousay et Markizar, il ne faut surtout pas s’étonner de s’en prendre plein pot jusqu’à épuisement 🙂 Le joli Abdel découvre la chance qu’il a de les accueillir !

Le pinkplus : Le mystère Abdel. Ce bogosse aux yeux verts et au petit cul qui donne envie d’y plonger portait auparavant un autre pseudo chez Citébeur. Après quelques scènes où il se révélait comme la nouvelle révélation du studio, il semble avoir quitté le porno pour de bon. Si c’est vrai, c’est dommage ! Abdel ou quelque soit ton nom futur ou passé, reviens !!!

Abdel niqué par Pablo Bravo, Juliano, Kousay et Markizar ! Photos : Viens kiffer les mecs de téci #5 / Citébeur

Dimanche 3 décembre à partir de minuit : « Vip – After Hours » (Falcon Studios)

Les coulisses du Velvet Rope, un night-club gay de Las Vegas, avec son boss, ses male-strippers et ses clients en demande de sensations fortes ! Quatre duos.

Le pinkplus : Des acteurs, un esthétisme et un scénario si complémentaires que Vip – After Hours est criant d’une vérité ultra bandante. À noter que le tournage s’est en fait déroulé au Share Nightclub situé à Las Vegas. Ouvert en 2011, ce club gay a malheureusement fermé ses portes en juin 2016, soit quelques mois après le clap final de l’excellente suite de Vip – The Hustle.

Venu du fin fond de l’Arizona, Jacob Peterson, 21 ans, vient auditionner au Velvet Rope en tant que strip-teaseur. Jimmy Durano va le tester. Un peu hésitant, Jacob laisse Jimmy lui montrer comment faire au mieux. La complicité entre les deux devient si forte qu’ils ont envie de faire l’amour. Hum… Qu’est-ce que Jacob sait bien encaisser les coups de bite de Jimmy ! – Photos : Vip – After Hours / Falcon Studios

Toujours à l’affût de nouveaux corps, le propriétaire du Velvet Rope, Alex Mecum, repère dans un club gay concurrent un danseur qui lui fait de l’effet : Kyle Kash. Il veut absolument le recruter. Et si l’argent ne suffit pas, il a ce qu’il faut pour le convaincre : le sexe est un puissant facilitateur de contrat. Et puis comment Kyle peut dire après « Non » à Alex qui non seulement l’a superbement baisé, mais qui a projeté une spectaculaire quantité de foutre – Photos : Vip – After Hours / Falcon Studios

Sebastian Kross est sur le podium, offrant son corps à qui veut le contempler. Mais le client Addison Graham en veut beaucoup plus. Il saura persuadé Sebastian pour qu’il le rejoigne dans la chambre Vip du club… – Photos : Vip – After Hours / Falcon Studios

Johnny V. fait une crise de jalousie face à son boss, Alex Mecum. Celui-ci le calme en lui avouant son désir. Encore une fois, la bonne baise apaise les tensions et rapproche les intérêts des uns et des autres. En tout cas, c’est ce qui se passe toujours avec Alex Mecum qui gratifie Johnny d’une nouvelle et surpuissante éjaculation ! – Photos : Vip – After Hours / Falcon Studios

