Le vlogueur Davey Wavey excelle dans son rôle d’éducateur sexuel ! Dans sa nouvelle vidéo, il nous enseigne les 5 secrets de la jouissance prostatique. Pour se faire, il en vient à tester sur un certain Troy Accola différents stimulateurs de prostate. Si on ne voit rien des pénétrations anales, ce qu’Accola dit et exprime sur son visage est une invitation à accueillir au plus vite bites, doigts et sex-toys savamment activés…

Récapitulons :

Secret 1 : Si tout n’est pas agréable à tout le monde, il faut s’essayer à tout au moins plus d’une fois ! Ou dit autrement, si vous pensez qu’un bout de doigt dans le cul ce serait déjà trop, osez les stimulateurs de prostate. Vous n’en reviendrez pas d’être passé aussi longtemps à côté d’un plaisir aussi profond.

Secret 2 : Ne jamais oublier le pourtour de l’anus, zone très érogène. Plus vous ressentez du plaisir, plus vous êtes en confiance et plus vous vous ouvrez analement.

Secret 3 : Echappez au va-et-vient ! Regardez votre partenaire, caressez-le et faites qu’il s’immobilise en vous.

Secret 4 : Demandez lui de ralentir afin que votre anus s’ouvre sans éprouver de douleur et que votre esprit se focalise sur le « point P », comme « Prostate ».

Secret 5 : La stimulation de la prostate équilibre l’énergie masculine et féminine. Si, par exemple, on se sent agressif, c’est que la masculinité prend le dessus. Se faire pénétrer c’est se donner la possibilité d’exprimer sa part féminine et de retrouver ainsi son équilibre. Avis aux hétéros ! 😉

Maintenant, l’autre secret que nous délivre Davey Wavey, c’est Troy Accola. En faisant des recherche sur le Net, on apprend que ce newcumer a dans les 19 ans et qu’il travaille principalement pour Helix Studios ! Hum… C’est un délice de minet ! À donner envie de le faire jouir du cul à répétition !!! – Photos : Helix Studios