Vendredi 19 février à minuit : « A Man & His Boy » (CockyBoys)

La passion charnelle portée à son paroxysme entre des mecs plus âgés et des plus jeunes. Quatre duos.

Le pinkplus : Colby Keller n’est jamais aussi bon qu’avec des minets faussement innocents !!!

Allen King, le petit gabarit espagnol qui adore se faire sauter, est du genre direct : face à Colby Keller, il susurre un « Do you want to fuck me ? » qui fait de l’effet. Colby le sodomisera sur la table en bois massif et éjaculera spectaculairement ! – Photos : A Man & His Boy / CockyBoys

JP Dubois, notre porn star écossaise, tourne aussi aux USA avec notre petit Québécois Pierre Fitch. Ça commence par une séance d’abdos pour passer aux assouplissements… – Photos : A Man & His Boy / CockyBoys

Ricky Roman sait comment attiser les pulsions bestiales de Tryp Bates… – Photos : A Man & His Boy / CockyBoys

Max Ryder est super tendu à l’idée de tourner avec la super star Colby Keller. Lui, il est cool, comme à son habitude. Il sait comment prendre en main et au bout de sa queue le blondinet. Mais pendant qu’il le baise, Max voit de la fenêtre quelqu’un qui les regarde. Une crise de rires éclate et la baise peut reprendre de plus belle… – Photos : A Man & His Boy / CockyBoys

Samedi 11 février à minuit : « Berkeley » (NakedSword)

Dans la ville universitaire de Berkeley en Californie, les étudiants explorent leur identité sexuelle auprès d’un professeur ou d’un camarade très hot. Quatre duos.

Le pinkplus : Les trois premières scènes ont vraiment quelque chose de spéciale :

– Le new cumer Cameron Diggs en jette assurément avec son corps recouvert de tatouages. Mais Str8UpGayPorn y a débusqué des symboles suprématistes !!! Les justifications peu convaincantes de l’acteur lui ont valu d’être boycotté.

– Le regard de Brendan Phillips quand il se fait prendre est FANTASTIQUE !

– Le conflit israélo-palestinien n’empêchera jamais les uns de baiser avec les autres. Une vérité défendue avec conviction par le duo Eijah/Ty Royal.

Le très tatoué Cameron Diggs colle des affiches qui annoncent le prochain concert de son groupe quand il se fait interpeller par Jed Athens. Celui-ci lui demande de quelle musique il s’agit. Cameron lui propose de la lui faire entendre, chez lui. Or chez lui, c’est un camion, et à l’intérieur, il y a un sling prêt à l’emploi… – Photos : Berkeley / NakedSword

Prof de math, Brendan Phillips est l’objet des fantasmes pornographiques d’un de ses étudiants, le TBM Dalton Briggs… – Photos : Berkeley / NakedSword

L’ambiance est tendue dans la chambre que partage l’Israélien juif Elijah et le Palestinien Ty Royal. Mais dans la conversation, ils se rendent compte qu’ils ne se réduisent pas à leur drapeau respectif et qu’ils se plaisent sexuellement. Il est alors tant pour eux de baiser en toute versatilité… – Photos : Berkeley / NakedSword

Brenner Bolton téléphone à tous les clubs de gym afin de trouver le moins cher. Finalement c’est le Steamwork qui s’avère le plus économique. Ce que Brenner n’a pas saisi, c’est que ce n’est vraiment, mais vraiment pas qu’une salle de gym 🙂 Sur place, le beau métis Mike Maverick va bien le lui faire comprendre !!! – Photos : Berkeley / NakedSword

Dimanche 12 février à minuit : « Lured » (UKHotJocks)

Local industriel abandonné, The Mill est le terrain de baise parfait pour les mecs qui en veulent ! Quatre duos.

Le pinkplus : Le désaffecté a vraiment du bon. Le sexe n’en apparaît que plus sauvage et intense !

Après s’être dragués sur un réseau gay, le tatoué Alexx Desley et le musclé Sam Bishop se donnent rendez-vous dans un énorme local industriel à l’abandon. Ils se sucent – Oups ! Alexx a un prince albert ! -, et s’enculent mutuellement ! – Photos : Lured / UKHotJocks

Seb Evans retrouve Kayden Gray et sa grosse bite. Il la prend dans sa bouche et dans son cul en se déshabillant petit à petit. Ce très joli blond gardera toutefois jusqu’au bout son bonnet vert. Comme c’est mignon et sexy !!! – Photos : Lured / UKHotJocks

Darius Ferdynand se donne à fond à Theo Reid… – Photos : Lured / UKHotJocks

Le bourrin Wade Steel a tout pour lui les trous de James Carter… Hum ! Il devrait y avoir dans toutes les villes et les campagnes des terrains de baise tels que The Mill 🙂 – Photos : Lured / UKHotJocks

