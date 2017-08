La surprise est de taille !!! L’un des new cumers français qui nous a le plus tapé dans l’œil, celui-ci même qui laissait entendre dans l’interview accordée en avril dernier que sa carrière au sein de FrenchTwinks s’inscrivait dans la durée, le tout mignon Abel Lacourt a annoncé hier qu’il arrêtait le porno.

Ses comptes Facebook et Twitter sont effectivement désactivés. Mais nous l’avons contacté pour avoir plus de précisions sur ce qui l’a conduit à prendre cette décision « définitive et irrévocable« .

De cette période je garde de belles rencontres, de belles aventures. Mais c’est parfois très dur à vivre. Par rapport aux autres, par rapport à ma vie professionnelle, sentimentale et par rapport à mon équilibre personnel… Je vais me concentrer sur moi-même et ne penser qu’à moi toute cette année.

Abel Lacourt

Ses derniers tournages remontent à fin juillet-début août 2017. C’était avec Mattéo Lavigne et deux nouveaux modèles de FrenchTwinks, Gaëtan Phoenix et Ryan Marchal.

La réaction d’Antoine Lebel, le producteur-réalisateur de FrenchTwinks, nous révèle que l’annonce d’Abel Lacourt n’est que la partie émergée de l’iceberg. D’autres exclusifs ont quitté récemment le navire…

Mais arrêtent-ils aussi définitivement le porno ?