Une famille effondrée qui accuse et demande justice. Des proches choqués qui ne comprennent toujours pas le pourquoi du comment. Des internautes en colère qui partagent les accusations de la famille. Quelques voix dissonantes qui doutent… Le meurtre d’un bel Américain de 48 ans, Keith Harris, n’en finit pas d’être commenté dans les médias gays, notamment ceux spécialisés X. Le boyfriend de la victime, dont le corps a été retrouvé le 2 novembre criblé de coups de couteau chez lui, à San Francisco, est en effet un certain Alkoraishie Ali qui officie comme porn star sous le pseudo d’Ali Liam depuis environ un an. Injoignable, introuvable, il est le suspect n°1 !

Le 1er novembre, vers les 14 h, une voisine a entendu de leur appartement une dispute. Le 2 novembre était découvert le corps sans vie de Keith.

Interrogé par Bay Area Reporter, Gus Bean, un promoteur de soirées gays courues à San Francisco, dresse un portrait élogieux d’Ali qui est aussi gogo. Il est quelqu’un dont il a pu apprécier la gentillesse et le professionnalisme.

Également escort depuis septembre 2016, Ali se présentait ainsi :

Homme du Moyen-Orient, 24 ans, 1,70 m, 79 kg, musclé, poilu, gay, Arabe.

Salut, je m’appelle Ali, je suis du Moyen-Orient et je viens juste de m’installer aux USA. Je suis là, pour vous, afin que vous sentiez mieux que jamais. Que notre temps ensemble soit le meilleur. J’aime embrasser, J’adore le corps à corps, les fellations. Viril et musclé, j’inspire aux autres une façon de vivre en bonne santé. Mannequin, danseur, coach, nouveau aux USA, les pieds sur terre, facile à vivre, excellent masseur, ouvert d’esprit, j’aime explorer de nouvelles choses. Je suis tout à la fois doux et sauvage !

On devine une histoire personnelle où l’Amérique, et plus particulièrement San Francisco, est le lieu où le jeune homme pouvait pleinement vivre son homosexualité. Et le rêve devenait une réalité éclatante : il devenait une star et avait pour boyfriend un Américain blond, séduisant, diplômé, avec un bon job.

Au moins deux de ses partenaires de scènes ont réagi.

Jessie Colter : « Oh merde ! »

Jessie et Ali dans une scéne sortie en mai 2017 chez Kink.

Et Sean Duran. S’il ne donne aucun nom, il y a de forte probabilité qu’il parle d’Ali : « Je me moque de savoir combien de personne il a peut-être tué. Il est l’un des mecs les plus hot qui ait été en moi et que je laisserais me repénétrer. »

Pas sûr que la famille apprécie ce « peut-être » et ces éloges. Pour Kenneth Harris, le frère jumeau de la victime, Ali est en fuite parce qu’il est un « meurtrier » !

La beauté n’est jamais une excuse ! Mais jusqu’à preuve du contraire, Ali bénéficie de la présomption d’innocence. Photos : ParagonMen

À suivre…