En plus d’être l’un des CockyBoys actuellement les plus sollicités professionnellement, Ricky Roman voit la vie en rose. Pas seulement à cause de sa nouvelle couleur de cheveux 🙂 Il est amoureux et sollicite notre générosité pour aider nos prochains…

Ricky n’est plus en couple avec Michael Ribezzo 🙁 Il n’est toutefois pas seul 🙂 Son nouveau chéri n’est autre que Josh Moore, l’ex de Logan Moore, dont la rupture avait fait grand bruit. C’est Josh qui a récemment confirmé la rumeur que lui et Roman étaient bien ensemble :

« Oui, nous sommes en couple depuis plusieurs mois. C’est l’amour de ma vie. Nous nous sommes rencontrés quand moi, Logan et Ricky avions tourné un trio pour CockyBoys. Cette scène était si fantastique et Ricky si génial. Jamais je n’ai vécu un amour tel que celui que j’éprouve aujourd’hui. Il est la personne la plus attentionnée et aimante que j’aie jamais rencontrée. Je l’aime tellement. »

Logan Moore, Ricky Roman, Josh Moore. Sortie en avril 2017 chez CockyBoys, cette scène a contribué à la rupture d’un couple et la naissance d’un autre…

Les amoureux Josh et Ricky posent pour la nouvelle campagne de la marque Mr Mister…

L’amour n’est pas que Éros. Il est aussi Agapé. Soucieux de ses prochains qui n’ont rien, Ricky avait fait un don en 2016 au Trinity Place Shelter, un établissement luthérien de New York qui est un refuge pour de jeunes LGBT sans-abri. Sa directrice, la pasteure Heidi Neumark, lui avait répondu par une lettre de remerciements très émouvante : « Je peux vous dire que beaucoup d’églises qui répandent leur haine et jugements péremptoires devraient beaucoup apprendre de l’amour et de la compassion qui émanent de vous. » Le CockyBoy est effectivement un amour :

si des fans veulent lui offrir un cadeau pour son anniversaire qui tombe le 28 novembre, il aimerait que ce soit sous forme de dons pour soutenir l’action du Trinity Place Shelter. Ce faisant, il fait appel à notre générosité via GoFundMe …