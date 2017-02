Alors que le décret anti-immigration de l’actuel président des États-Unis essentialise les populations de sept pays, dont la République islamique d’Iran, comme des terroristes en puissance, il était inévitable qu’un média gay américain farouchement opposé à cette mesure donne la parole à Arad. Iranien installé aux USA depuis octobre 2013, il est devenu l’une des porn stars et top modèles les plus fantasmatiques. Il a tenu à dire à C&C des choses importantes…

Arad, mannequin vedette d’Andrew Christian

On l’ignorait : Arad est un réfugié politique qui a plus d’une fois frôlé la mort. Soldat en Iran, ne supportant plus de vivre sans liberté ni perspective d’avenir, il a déserté alors qu’il avait 22 ans. Il a tout laissé derrière lui : sa famille et ses amis. La traversée des montagnes enneigées pour parvenir en Turquie fut périlleuse. Et sur place, sans papiers, il a été arrêté et emprisonné pendant 6 mois. Aux conditions d’incarcération « horribles » s’ajoutait la crainte d’être renvoyé en Iran alors que nul n’ignorait qu’il aurait encouru la peine de mort. Mais en parlant avec des compatriotes emprisonnés comme lui, il a appris l’existence du Programme des Nation Unis pour les réfugiés. Il a pu faire transmettre un message à ses parents, ceux-ci ont contacté un avocat pour aider leur fils à intégrer le programme et la suite fait partie de l’histoire 🙂 Arrivé à Dallas, il s’est assez vite fait une place dans cette Amérique, « terre de liberté », en devenant gogo dancer. Arad se souvient encore de sa surprise en gagnant dès son premier show « plus d’argent que ce que la plupart des gens en Iran gagnent en 4 mois. »

Pour moi la liberté et le bonheur sont contagieux et je veux aider à propager l’espoir chez d’autres personnes LGBT qui doivent vivre dans des environnements oppressants, que ce soit dans une petite ville aux États-Unis, au sein d’une famille qui ne les accepte pas ou dans un pays comme l’Iran où l’on ne permet à personne d’être libre.

Arad

Très attristé par la politique de Donald Trump, il fait cet appel :

J’aimerais que vous Américains compreniez que la plupart des gens qui viennent du Moyen-Orient sont comme vous et moi… Ils veulent juste vivre en paix et en liberté. Beaucoup de gens bien ont besoin de notre soutien.

Arad

Arad est l’un des modèles de Sex=Power= Freedom, le premier album photo signé Andrew Christian