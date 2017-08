La révélation de « 120 Battements par minute », c’est sans aucun doute Arnaud Valois. A 33 ans, ce beau gosse – qui avait fait ses débuts chez Nicole Garcia dans « Selon Charlie » – nous donne une véritable claque tant il est juste dans le rôle de Nathan, jeune homme introverti qui décide de rejoindre Act Up au début des années 1990. Là, il y découvrira l’urgence du combat militant…. mais aussi et surtout l’amour. Il est l’une des raisons (et elles sont nombreuses) d’aller voir le film de Robin Campillo qui sort aujourd’hui en salle.

Sexy non ?

Splash 💦 📷@alexmalgouyres Une publication partagée par Arnaud Valois (@arnaudvalois) le 10 Avril 2017 à 1h36 PDT

Do Portugal 🇵🇹 Une publication partagée par Arnaud Valois (@arnaudvalois) le 21 Juil. 2017 à 4h12 PDT

Pour la petite histoire, Arnaud Valois avait déserté les plateaux de cinéma depuis quelques temps pour se former au massage en Thaïlandec (J’en vois déjà qui salivent) ! C’est sous l’insistance de la directrice de casting de « 120 Battements… » qu’il accepte quand même de faire des essais pour le film de Robin Campillo. Et il a bien eu raison ! A ses côtés, on retrouve Nahuel Perez Biscayart (que l’on avait pu voir dans « Je suis à toi ») ou encore Adèle Haenel (« Naissance des pieuvres », « Les Combattants »).

En complément de « 120 Battements par minute », nous vous conseillons aussi le dernier ouvrage de Didier Roth-Bettoni : « Les Années Sida à l’écran » (ErosOnyx). Cette riche et passionnante traversée de la représentation du Sida au cinéma est accompagnée du DVD de « Zero Patience », la comédie musicale culte de John Greyson.