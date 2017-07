Denis d’Arcangelo dans l’ombre d’une actrice ; la très bonne programmation de La Manufacture ; Clémentine Célarié dans « Sur la Route de Madison » et un musical à la française : voici la deuxième partie de nos coups de coeur du OFF 2017 à Avignon.

All about Stella

De Pierre Barillet, on connaît surtout ses nombreuses comédies co-écrites avec Jean-Pierres Grédy, comédies qui ont fait les grandes heures de Au Théâtre ce soir : Folle Amanda, Potiche, Fleur de Cactus… Avec L’Ombre de Stella (Théâtre Actuel 11h50) resté jusque-là dans les placards, on découvre une autre facette de son travail. Ce monologue aux faux airs de All About Eve est un hommage aux actrices avec un grand A, avec tout ce que cela implique de glamour mais aussi de perfidie et de trahison sur fond d’Occupation. Pour incarner la voix de ce texte inédit, Pierre Barillet a fait appel au génial Denis d’Arcangelo, alias Madame Raymonde. Sans jamais forcer le trait mais avec un mimétisme confondant (la notion de travestissement ne se pose même pas tant il est crédible), il donne ainsi corps à une secrétaire particulière qui a souffert, toute sa vie, de vivre dans l’ombre d’une star. Chaque mot prononcé sonne avec une telle justesse que l’on croirait le texte cousu main. On est suspendu à ses lèvres au point d’oublier les quelques faiblesses de la partition. Une leçon de comédien magistrale à voir absolument !

Focus sur la Manufacture

Au gré des saisons, La Manufacture continue de s’imposer comme l’un des lieux de création incontournable du OFF avec des spectacles où les problématiques de genre et de sexualité sont souvent présentes (Miss Knife y a fait son spectacle, nous avons pu y découvrir « Traumboy » de Daniel Hellmann…). Cette année, on pourra voir notamment « Le Fils » (13h10), monologue d’une femme qui exprime son glissement progressif vers l’idéologie homophobe et anti-avortement des pro-Civitas. Autre seul en scène très fort, « Sandre » (13h45). Le comédien Erwan Daouphars prend la voix d’une mère de famille laissée à l’abandon par son mari alors qu’elle est enceinte. De cette situation va naître un drame irrévocable révélé à l’issue de confessions bouleversantes. D’une extrême précision et sobriété (la mise en scène utilise un effet aussi beau qu’imagé), « Sandre » est un spectacle qui touche au coeur et nous travaille longtemps après. Plus léger, le journal intime de la chanteuse Claire Diterzi : « Je garde le chien » (11h30). Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Claire Diterzi est une artiste à mi-chemin entre Christine and The Queens, les Brigitte et Valérie Lemercier pour son côté humour décalé. Ce spectacle est l’occasion pour elle de nous lire des extraits du carnet rédigé pendant l’élaboration de son album « 69 battements par minutes », bonne introduction à son univers artistique réjouissant. Celle qui se décrit comme « trop virile pour écrire des chansons d’amour » nous régale de son regard plein de dérision, de ses photos de papier peint inattendus, de sa collection de T-Shirts Johnny Halliday ou encore de quelques chansons interprétées au ukulélé comme « Je suis un pédé refoulé » que l’on vous laisse découvrir :

Enfin ne manquez pas l’expérience théâtrale intense proposée par « Le chien, la nuit et le couteau » (15h20), fable urbaine et baroque de Marius Von Mayenburg superbement mise en scène par Louis Arene qui bouscule et questionne nos instincts les plus primaires.

Clémentine Célarié sur les pas de Meryl Streep

« Sur la route de Madison » est pour beaucoup d’entre nous la quintessence du film romantique et on ne compte plus les larmes versées devant l’histoire d’amour éphémère entre Meryl Streep et Clint Eastwood. Plus de vingt ans après la sortie du film et dans la lignée d’une version made in Broadway, Didier Caron et Dominique Deschamps (pour le texte) et Anne Bouvier (à la mise en scène) proposent une adaptation théâtrale classique mais réussie du livre de Robert James Waller (Théâtre du Chêne Noir – 19h45). Dans un très beau décor doté d’un plateau tournant, on a le plaisir de retrouver Clémentine Célarié dans le rôle de Francesca, mère de famille italienne laissée seule le temps d’un week-end. Elle va succomber à la passion d’un photographe de passage, interprété avec beaucoup de sensibilité par Jean-Pierre Bouvier. Les amoureux du film ne seront pas déçus et retrouveront toute la force et l’émotion de l’histoire originale. Malgré un accent improbable, Clémentine Célarié illumine la scène telle une Sophia Loren d’antan et traduit parfaitement toute la complexité de son personnage partagé entre ses émotions et la résilience. Préparez les mouchoirs !

Quand la guerre sera finie

« Quand la guerre sera finie » (Le Nouveau Ring 13h20) a beau être une création francophone, sa forme n’a rien à envier aux meilleurs musicals. Et oui, cela fait plaisir de voir que l’on est capable de monter une comédie musicale avec une vraie dramaturgie et des chansons qui servent réellement l’action et non le porte-monnaie de producteurs de disques. Les amateurs penseront à Sondheim ou encore à Marguerite de Michel Legrand qui transposait La Dame aux Camélias pendant la guerre. La mise en scène très épurée de Christophe Luthringer avec ses artistes continuellement à vue comme dans Chicago est parfaitement étudiée pour laisser parler notre imaginaire et mettre en lumière ces destins croisés qui côtoient drame et romance pendant la seconde guerre mondiale. Difficile aussi de ne pas parler du casting, un casting cinq étoiles qui réunit la crème du théâtre musical français, la jeune Marie Oppert en tête. Seul bémol, le livret mériterait d’être un peu retravaillé pour paraître moins artificiel dans ses rebondissements. C’est ce qui permettrait à Quand la guerre sera finie de passer du statut de très bon spectacle à celui d’un classique.

Et aussi

Les comédiens de Théo et Hugo dans le même bateau sont sur les planches à Avignon ! Vous pourrez retrouver François Nambot dans la relecture pop et sixties du Jeu de l’Amour et du Hasard (Théâtre du Roi René – 17h55 / Voir aussi notre interview ). Quant à Geoffrey Couët, il s’empare avec beaucoup de talent du rôle titre de « Littoral » (Espace Saint Martial – 14h50), texte très fort de Wajdi Mouawad autour du deuil paternel.

Après nous avoir émus avec 31, Virginie Lemoine nous présente sa nouvelle mise en scène, une comédie cette fois : « Chagrin pour soi » (Buffon Théâtre – 16h35) co-écrite avec Sophie Forte qui tient également le rôle principal. Une histoire de rupture amoureuse très drôle et pleine d’émotion qui parlera à beaucoup d’entre nous. Aux côtés de Sophie Forte, on a aussi le plaisir de retrouver William Mesguich et son énergie folle ainsi que Tchavdar Pentchev dans le rôle d’un chagrin un peu envahissant.

De retour au festival, l’adaptation du livre de Didier Eribon « Retour à Reims » qui a beaucoup inspiré Edouard Louis pour son Eddie Bellegueule (Théâtre des Lucioles – 12h / Voir notre compte rendu) ou encore « Le Jeu de l’amour et du pouvoir » (Théâtre de l’Etincelle – 15h30 un jour sur deux), l’une des dernières créations de Michel Heim.

