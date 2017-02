Les publicités d’Andrew Christian n’empruntent pas seulement au X gay californien certaines de ses stars pour en faire ses propres top modèles. Elles visualisent aussi un éden gay où les hommes beaux et fraternels s’épanouissent en toute liberté. La nouvelle publicité de la marque américaine ne fait pas exception à la règle : sur une pop accrocheuse, s’amusent gaiement sous le soleil, dans un jardin avec piscine, Arad (qui fait régulièrement l’actualité PinkX comme ici et là), Cory Z., Jorge Orlando, Austin Watie, Asher, Chris Sumner, Jackson et Uriel (alias l’exclusif de Falcon Dorian Fero).

Bien sûr, si cette pub était véritablement un porno, ce qu’on devine de la complicité des protagonistes se visualiserait en une superbe partouze ! 😉