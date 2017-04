Invité le 1er avril dernier à se produire au FlexSpas de Cleveland pour un live show dénudé, le new cumer Beau Taylor y a aussi tourné une vidéo promotionnelle. Son regard lourd de sous-entendus, la cambrure de ses reins et ses fesses appétissantes sont un véritable appel au sexe…

Que sait-on du sexy Beau ? Presque rien si ce n’est qu’il fait ses débuts porno chez AmericanMuscleHunks, le label du couple Johnny V. et Joey D. Sa fiche signalétique indique qu’il est versatile. On l’aurait imaginé 100 % passif ! – Photos : AmericanMuscleHunks et Twitter