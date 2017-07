Être acteur porno serait-il le meilleur moyen pour devenir acteur tout public ? Le beau velu Chris Harder en est persuadé et il tend à le prouver. L’année dernière déjà, celui qu’on ne connaissait que comme ex-CockyBoy et gogo-stripteaseur était monté sur les planches pour tenir l’un des rôles principaux d’une pièce qu’il avait écrite : « The Mystery of the Family Jewels: Nasty Drew & That Harder Boy ». Et depuis le 27 mai dernier, d’abord à New-York puis à Fort Lauderdale en Floride, il se produit sur scène dans un nouveau spectacle : « Big Bright Star ». Il s’agit d’un one man show autobiographique.

Dans l’interview qu’il vient d’accorder au gratuit gay de Floride SFGN, Chris Harder parle de son parcours et du rôle d’un certain François Sagat dans sa décision de faire du porno.

Né dans le Midwest, il jouait enfant à la poupée Barbie et se rêvait acteur à Broadway. Quand il est monté à New York, il a bien passé des auditions, mais il s’est retrouvé gogo dancer dans des clubs gays pour pouvoir payer son loyer. Et il y a environ cinq ans, quand il a voulu améliorer ses maigres revenus, il a sérieusement réfléchi à l’idée de faire du porno. L’exemple de François Sagat l’a alors convaincu à sauter le pas. C’est en effet grâce à sa notoriété X que le Français a pu embrasser plusieurs carrières artistiques.

Sagat me fascinait parce qu’il pouvait utiliser le sexe et son corps pour aller vers d’autres horizons.

Avec son one man show, Harder ne veut pas faire comme tant d’autres acteurs X qui affirment que le porno a ruiné leur vie. Il se refuse ainsi d’être considéré comme la victime d’une industrie qui exploite de jeunes gens. Lui, il aime vraiment le sexe, il est exhib et le porno – qui est un « vrai job » – se combine parfaitement avec sa passion pour le striptease version burlesque.

Mon travail ne sera peut-être jamais monté à Broadway, mais je continue de trouver un public en créeant des œuvres aussi provocantes et qu’intéressantes pour moi.

L’actualité de Chris Harder est aussi pornographique. Son duo avec le TTBM Trent King est sorti il y a quelques semaines chez NextDoorEbony…