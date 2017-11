Le Who’sWho des propriétaires et gérants des bars gays d’Atlanta qu’établit ProjectQAtlanta donne notamment la parole au copropriétaire du « BJ Roosters », Bobby Hamill. Ce dernier ne nous est pas inconnu. En décembre 2015 et en janvier 2017 il avait fait malgré lui l’actualité X gay. Son boyfriend Jared Velazquez, alias la porn star Tyce Jax, l’avait battu, ce qui avait entraîné à chaque fois une arrestation médiatisée. Si Hamill ne dit rien de sa vie intime dans ProjectQAtlanta, son nouveau compte Facebook met en « photos favorites » celles où il était avec « son » Jared. Est-il toujours avec lui malgré ce qu’il lui a fait ? Multirécidiviste en matière de violence domestique, Jared/Tyce risquait aux dernières nouvelles 20 ans d’emprisonnement. Est-il libre ? Les réseaux sociaux sont une mine d’informations…

Roi des nuits gays d’Atlanta et copropriétaire du BJ Roosters, Hamill reste attaché à l’homme qui s’en est pris plus d’une fois à lui. Prises quelques mois et quelques jours avant la première nuit de violence qui avait défrayé la chronique, toutes ses « photos favorites » sur Facebook les montrent alors qu’ils formaient un couple radieux…

Est-ce que Hamill serait prêt à lui pardonner ? On se risque à répondre « OUI » ! La citation en couverture de son Facebook accentue la charge sentimentale des photos ci-dessus :

La vie est courte, vis-la.

L’amour est rare, saisis-le.

La colère est mauvaise, débarrasse-toi s’en.

La peur est le tueur de l’esprit, affronte-la.

Les souvenirs sont agréables, chéris-les.

Comme il n’y a aucune photo actuelle des deux, ni message échangé, on se dit que Hamill espère toujours. Il n’est pas encore celui qui, en proie au « Nevermore » d’Allan Poe, sait que jamais plus il ne connaîtra une relation aussi forte que celle qu’il a vécue auprès de son ex, superbe Latino versatile monté 24 cm épais.

Qu’en est-il de Jared/Tyce ? Son Twitter d’acteur porno n’est plus actualisé depuis le 16 octobre 2015. Le X fait partie d’un passé révolu. Quel dommage ! Il avait tout ce qu’il fallait pour devenir une super porn star. Après avoir travaillé chez NextDoorEbony, il avait tapé dans l’œil du groupe Falcon et venait de tourner deux scènes chez Raging Stallion, l’une avec Sebastian Kross, l’autre avec Billy Santoro.

Réactivé le 28 mars 2017, le Facebook de son alter ego civil Jared Velazquez ne retient de ses activités sexe qu’une sublimissime photo signée Mark Henderson.

On apprend surtout qu’il a échappé à la peine de 20 ans d’emprisonnement et qu’il travaille actuellement pour une société de nettoyage de salles de concert, tout en continuant à exercer sa passion pour la coiffure. Quant à sa vie amoureuse, il n’y a rien. Il ne semble avoir aucun petit ami et ne fait aucune référence explicite à Hamill. Toutefois, la photo de couverture et la toute première postée sur Facebook sont des vues de la tour Eiffel. Or elles ont été prises, comme une autre où il se tient seul sur un pont, alors que les deux Américains passaient leurs vacances en amoureux à Paris. La capitale reste indéniablement associée au bonheur.

Alors, si l’un et l’autre éprouvent toujours des sentiments réciproques, pourquoi ne sont-ils pas à nouveau ensemble ? La réponse se trouve en partie dans le long message que Jared a posté le 19 août 2017 . Extrait :

Salut Facebook ! Je veux juste prendre le temps de remercier chacun d’entre vous qui a appelé, envoyé des messages et des vœux d’anniversaire. C’était tellement important pour moi, et cela a réchauffé comme prévu mon petit cœur éprouvé ! Mais maintenant je vais partager quelque chose qui va me rendre vulnérable et me mettre en dehors de ma zone de confort. Alors, s’il vous plaît, mettez-vous à nu vous aussi. Je vais essayer de faire court.

Le mois dernier (juillet), je me suis présenté au centre de désintoxication. Ces dernières années, j’ai secrètement combattu une dépendance à la drogue. Cette dépendance m’a conduit vers un chemin extrêmement sombre qui, à son tour, est devenu très préjudiciable, à moi ainsi qu’à ma santé mentale. Alors que je ne recherche en aucun cas votre pitié, je pense que la transparence fait partie de mon processus de guérison et que la seule façon de m’aider à aller de l’avant est d’être honnête avec les autres et envers moi-même.

Pendant les 28 jours où j’étais en convalescence, j’ai appris de nouvelles choses sur moi. Ce qui est principalement ressorti, c’est que j’ai été diagnostiqué bipolaire de type 2. (Dites-moi quelque chose que je ne sais pas 😜.) Cela étant dit, je suis à l’aise avec ce diagnostic car il ne me définit pas, il fait juste partie de moi. Ces dernières années ont été très difficiles. Je ne veux pas entrer dans les détails car je trouve ça extrêmement vulgaire de sortir le « linge sale » sur Facebook. Cependant, les articles que vous avez lus ont joué un rôle dans ma spirale descendante. Je l’admets, ça m’a fait très mal, mais pas assez pour me briser.

Tout au long de cette descente, je me suis isolé, j’ai coupé les ponts avec des amis et j’ai négligé ma famille. Je réalise que mes actions ont eu des conséquences graves. Mais je prends ma part entière de responsabilité parce que c’est ce qu’un vrai homme ferait.

Je remercie Dieu tous les jours pour la famille que j’ai, qui est la plus aimante et qui m’a apporté un tel soutien… Merci d’être la meilleure famille qui soit !

Alors que sonnent mes 32 ans, je me sens comme je ne m’étais pas senti depuis quelques années. Clean et sobre. Bien que tout ce processus de guérison soit encore nouveau et que 28 jours ne suffisent pas, je fais des plans pour poursuivre ma prochaine phase de traitement. Je suis ferme dans ma décision. Je me le dois aussi bien aux gens qui m’aiment, qu’à ceux qui ne m’aiment pas…

Il y a un nouveau Jared en ville. Avec un tout nouveau but. Rédemption…

Jared Velazquez

Lors de sa seconde agression sur son ex, ProjectQAtlanta avait rapporté que Jared s’était justifié en affirmant que Hamill était sous l’emprise de la drogue. Si c’est vrai, on comprend qu’il ne veuille plus revenir à sa vie d’avant. Avoir un boyfriend addict n’aide pas à la guérison. L’amour a ses limites…